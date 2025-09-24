Badajoz Capital del Desayuno: creatividad matinal y sabor local

Algunos ejemplos de los desayunos que participan en la actual edición del concurso. / P. G.

Desayunar en Badajoz nunca había tenido tanto sabor ni tanta expectación. Desde el pasado 4 de julio y hasta el 30 de septiembre, la ciudad celebra la sexta edición de ‘Badajoz, Capital del Desayuno’, un concurso que ha logrado transformar la rutina matinal en una auténtica fiesta gastronómica. Cuarenta y cinco establecimientos de la capital compiten este año para sorprender a vecinos y visitantes con propuestas que van mucho más allá de la clásica tostada. El resultado es un mosaico de sabores que refleja la creatividad hostelera, el apego al producto local y la capacidad de reinvención de una ciudad que se siente orgullosa de su cultura gastronómica.

El concurso se ha convertido en una cita señalada del calendario culinario pacense. Lo que comenzó como una iniciativa para dinamizar el sector hostelero ha evolucionado en un escaparate de innovación y tradición. En esta edición, la organización ha querido ir más allá introduciendo nuevas categorías que reflejan las inquietudes actuales del comensal: desayunos saludables, opciones sin gluten, propuestas ecológicas y, sobre todo, la categoría de desayuno sostenible, que premia el uso de ingredientes de kilómetro cero. Esta novedad subraya un compromiso con la tierra y con la economía local, recordándonos que consumir lo nuestro no solo es un placer, sino también un gesto de responsabilidad.

La creatividad se plasma en desayunos tan variados como sorprendentes. Hay tostadas que combinan aguacate con queso de cabra y pimientos asados, huevos revueltos que dialogan con productos ibéricos, versiones dulces que reinventan los clásicos y propuestas saludables que incorporan frutas frescas, semillas y panes elaborados con harinas alternativas. Cada establecimiento ha puesto lo mejor de sí para destacar en un certamen en el que la imaginación se sirve en bandeja desde las primeras horas del día.

La tecnología también tiene un papel protagonista. Por primera vez, se ha puesto en marcha una aplicación oficial que permite al público descubrir todos los locales participantes, consultar sus propuestas de desayuno, organizar rutas personalizadas y registrar visitas. La app gamifica la experiencia: los usuarios pueden desbloquear logros, completar retos por barrios o categorías y acumular puntos que, además de acercarles al concurso, pueden darles acceso a premios. Uno de los más atractivos es un paseo en globo para dos personas con desayuno extremeño incluido, pensado para quienes demuestren más entusiasmo y constancia en su ruta matinal.

El jurado también se diversifica. Junto al jurado técnico, que evalúa la calidad y creatividad de los desayunos, el público tiene un papel central. Sus votos, emitidos a través de la app y de las redes sociales, cuentan un 50% en la decisión final. El otro 50% lo aportan colectivos culturales y vecinales, lo que garantiza que la elección represente tanto a expertos como a la ciudadanía. De esta manera, el concurso no se convierte en un espectáculo elitista, sino en una fiesta popular en la que todos tienen voz y voto.

Los premios se reparten en distintas categorías: el ‘Desayuno Saborea Badajoz’, las menciones populares, las distinciones por creatividad, salud, sostenibilidad y kilómetro cero. Para los hosteleros, participar supone un reto y una oportunidad de visibilidad; para el público, la ocasión perfecta de descubrir rincones de la ciudad que quizá nunca había pisado. No es raro que vecinos que antes desayunaban siempre en el mismo bar hayan comenzado a recorrer Badajoz con el móvil en la mano, buscando la siguiente tostada, el siguiente café, la próxima sorpresa. Más allá de la competición, lo que se percibe es un ambiente de orgullo compartido. Cada establecimiento que participa se convierte en embajador de Badajoz y de Extremadura, mostrando que aquí también se innova y se cuida cada detalle, incluso en algo tan cotidiano como el desayuno.

El concurso es, además, un estímulo económico que llena las terrazas, anima el consumo y da motivos para visitar la ciudad en verano. Y es, sobre todo, una celebración de la hospitalidad pacense, esa que hace que un café servido con cariño sepa mejor.

En este viaje extra de ‘A mesa puesta’, nos acercamos a Badajoz para recordar que la gastronomía no empieza a la hora de comer, sino mucho antes. Empieza al amanecer, con el aroma del café recién hecho, con el crujir del pan tostado y con la imaginación de quienes cada día nos invitan a sentarnos a la mesa. El concurso Badajoz, Capital del Desayuno es la prueba de que también en lo sencillo se esconde la grandeza: que un buen desayuno puede ser un acto de cultura, de identidad y de futuro.