Reconquista (I)

Reconquista, aplicada a la historia hispana, es una palabra cargada de simbolismos y vacía de contenido en la práctica. Es famosa la cita de 1921, hace más de un siglo, en la que Ortega y Gasset manifestó su extrañeza de que se pudiera llamar así a algo que duró ocho siglos. En sentido estricto, «reconquistar» significa volver a tomar por la fuerza algo que antes fue arrebatado por la fuerza. Para que el término tenga sentido, aquello que se reconquista debe ser lo mismo, exactamente lo mismo, que anteriormente hubiera sido sustraído a su legítimo dueño. Exactamente lo mismo. Así hizo Ucrania hace algunos años al hacer retroceder a las fuerzas invasoras rusas. Reconquistaron su territorio, bien que harto desmejorado.

Los reinos cristianos del norte no reconquistaron estrictamente nada. Conquistaron, sí, toda la Península Ibérica, pero la realidad de lo que tomaron nada o muy poco tenía que ver con el pasado y periclitado reino visigodo de Toledo. Muchas ciudades habían desaparecido (Clunia, Oreto, Contributa Iulia, Lacimurga), se habían despoblado o casi (León, Lugo) y otras eran de fundación andalusí (es el término actualmente preferido para denotar a los musulmanes peninsulares), como la misma Badajoz, Granada o Almería.

Aunque en lo eclesiástico se mantuvo en estos reinos el rito hispano-visigótico, la organización de la Iglesia tuvo que adaptarse a la situación real y fundar diócesis totalmente nuevas como Oviedo, Burgos o Santiago de Compostela. Y según se expandieron hacia el sur, siguieron adaptándose y nunca se reimplantó en realidad la organización eclesial anterior. En la medida de lo posible se justificaron las diócesis en territorio reconquistado como «traslaciones» de obispados preexistentes, pero en algunos casos no fue posible ni siquiera esta triquiñuela y ahí está el obispado de Badajoz, de indudable nueva creación. No, no fue una traslación fáctica de la sede emeritense, que esa fue «trasladada» por Gelmírez a Santiago de Compostela, en una maniobra para legitimar su poder y preeminencia.

Tema aparte es que en un momento dado en el entorno de Alfonso II de Asturias (siglos VIII-IX) se fraguara la idea de que su monarquía era la heredera legítima de la visigoda y se pusiera en marcha la construcción del concepto de Reconquista como restitución del reino toledano. Ello requirió reescribir la historia para que la nueva idea cuajase y se legitimara el reino astur, pero para eso siempre hay gente formada que no sólo se presta, sino que lo hace muy a gusto. Eficientemente, además diría yo, pues aún hoy en día estamos tratando el tema. No tanto porque fuera un término ni una idea frecuente ni recurrente durante la Edad Media, sino porque el liberalismo del siglo XIX, en el contexto de la aplicación e implantación de los entonces novedosos conceptos de «nación» y «nacionalismo», puso en el centro de su discurso historicista a la Reconquista a modo de «guerra de liberación» donde se forjó la Nación, España, como resultado de la lucha contra el moro y el Islam. Y desde entonces, erre que erre, se ha utilizado como explicación esencial y esencialista de la historia patria de forma que prácticamente todos nosotros lo tenemos grabado a fuego en el subconsciente cultural, y al oír la palabra pensamos sin querer en Pelayo y Covadonga, las Navas de Tolosa y la rendición de Boabdil ante los Reyes Católicos (gran cuadro historicista, que no histórico, todo sea dicho, de potente impacto visual). El tema requerirá, lamento no poderlo resumir aún más, otra aportación. (Continuará)