Cáceres & Badajoz

Marisol Torres, en el museo Helga de Alvear. / M. T.

Salimos de casa con la sonrisa puesta, recordando el maravilloso fin de fiesta cumpleañera del Meiac para dirigirnos a Cáceres contemplando cómo desde bien temprano se dejaba pintar nuestro Casco Antiguo.

Volver a Cáceres. La capital del norte ha sido ciudad acogedora en tiempos de universidad. Tener tu sitio reservado en las escaleras de la plaza Mayor, junto a una tienda de recuerdos. No hacía falta quedar. Era punto de encuentro y durante el Womad, nuestro paraíso.

El sábado el Helga de Alvear, Museo de Arte Contemporáneo, rendía homenaje a su fundadora. Era mi primera vez, no la última, y estaba encantada. No quería perderme la bienvenida a un acto tan especial. Ambiente internacional, artistas, galeristas, gentes de la política cultural y de la cultura política, discursos en varios idiomas …Vanguardia extremeña total.

La tarde musical la tuvimos gracias a la Asociación Lavanderas de Aguas Vivas que transforman un parque en recinto de festival, acogedor, participativo, lleno de todas las edades, y muchas criaturas grandes y pequeñas. Ver a las niñas y niños bailando y disfrutando de los grupos y djs me alegra el alma. Si de peque escuchas música en directo, cuando seas mayor incluso serás una de las chicas o chicos que esté tocando en el escenario.

Como fan declarada de dos de los grupos del día, Bolsa de Moscas y Electrozacho, estaba con mi inseparable de festivales Ecilda, viendo la música pasar. Sorpresa, Cantarrana Exprés, programa de Canal Extremadura Radio, queinvestiga la música extremeña desde 2019, otorgó un premio a uno de los miembros de Electrozacho, Miguel Ángel Gragera. Músico, productor musical, creador de bandas sonoras que transmiten amor a la naturaleza. Su proyecto Cajón de Sastre, junto a Carolina Piñero, fue pionero en tejer sonidos indies en Extremadura.Ahora cumplen veinte años musicales, pero no pasan las modas por su sastrería. Atesoramos el recuerdo de su actuación en el Contempopránea Alburquerque 2008, envuelto en papel de seda. Felicidades.

De su misma generación, de esa que crecimos comprando discos en vinilo, grabando cintas de cassette de la radio rogando que no hablara el locutor de turno para no borrarla, es Julien Elsie.

Cantautor y multiinstrumentista, puedes verlo tocar el piano o desgarrando sonidos de su guitarra que parece que la quiere romper en los conciertos.

Ya en los tiempos compartidos del instituto Zurbarán, bien jóvenes los dos, fundó algunos de los grupos alternativos de Badajoz. The Animal Crackers y Big Black Mariah. Recuerdo cuando les entrevistó Julio Ruiz por primera vez en Disco Grande de Radio 3. Emocionadas estábamos las modernas de la época.

Ahora como él mismo se define, hace un folk oscuro, canciones de autor de toda la vida. Su último trabajo rebosa poesía implacable y atemporal. Mañana viernes estará junto a Ana Béjar en el Chat Noir, una de esas salas de conciertos de Badajoz que siguen siendo la Resistencia musical frente a locales con nuevas músicas que tanto gustan a la gente más joven y que no consigo nunca entender, aunque canten en español.

Como no quiero parecer viejuna me pasaré también este fin de semana por la Factoría Joven para participar en alguna de las actividades que propone el programa de ocio alternativo saludable Vive la Noche en Badajoz, que finaliza después de varios meses y miles de jóvenes participantes.

Un festival de ocio digital, videojuegos y nuevas tecnologías. El festival gamer vuelve con Esports& Torneos: LoL, Valorant, EA FC25, Fortnite, Mario Kart, Mobile & Free Play: juega sin parar en Switch, PS5 y móviles. Play & Dance Corner: K-Pop.

Si has leído esto y te quieres apuntar, es que tienes edad de Carné Joven y nos lees en algún dispositivo digital.

Si como yo, no entiendes la mitad de las palabras, me estás leyendo en papel y has cogido el periódico en alguno de los puntos donde lo ofrecemos.

Para todas y todos, lo importante es que será dos días, viernes y sábado, 26 y 27 de este mes que se nos va en la Factoría Joven de Badajoz, Paseo Fluvial, 3, de 10h a 20:00h. Entrada gratuita.

Y no puedo despedirme sin rendir mi pequeño homenaje a Ibn Marwan. No conocía muy bien a nuestro fundador hasta que en 2018, mi amigo Miguel Alba Calzado, doctor en arqueología y director durante años de las excavaciones de Mérida, me invitó a que hiciera la presentación de su estudio sobre los primeros asentamientos de Badajoz. Se hizo en las conferencias que Amigos de Badajoz realizan cada año en las Casas Consistoriales de la Plaza Alta y con las que comienza la conmemoración de nuestro pasado árabe.

Como el historiador es él, quiso que le diese mi amor & humor a la conferencia.

Con los datos que Miguel Alba me indicó, construí mi propia presentación.

Ibn Marwan era el chulazo de la época, nada que ver con la estatua de su plaza, no le da el verdadero valor. Ni el ropaje ni el turbante eran los que llevaban en su momento.

Ibn Marwan fue un fornido guerrero, de alma indómita, que se rebeló contra el abuso del califato de Córdoba y consiguió fundarnos en el 875.

Gracias a él la gente de Badajoz somos rebeldes, independientes y con estilazo.

¿O es mentira? Feliz finde.