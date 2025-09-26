Espero que a la llegada de esta se encuentren bien. Estamos en ruta, como una canción de Wily Nelson. Adoro su música. Una vez pude verlo en un concierto en Nueva York. En la entrada había un cajón del tamaño de un hombre para que los asistentes dejaran sus armas. Fue mi primer Nathan’shot dog, que dicen es el mas famoso del mundo, pero que a mí me parecía un perrito caliente a precio de oro. Guardo la camiseta que me compré con su guitarra estampada, esa que tiene un agujero de tanto uso, y a la que le puso nombre, el del caballo de Kenny Rogers. Sigue de gira en su camión, con noventa añoos, el pelo muy largo trenzado en dos como un indio, y el aire intacto de cowboy.

El trayecto a New Hampshire es cercano y se vuelve amable y conocido. Nueva Inglaterra dulcifica las muchas aristas de este país. El campo a cada lado de la carretera llama a detenerse. O mejor aún, a tomar una salida y perderse, para no perderse nada. El estado no lleva impuestos, ni sobre las rentas ni las ventas, y a cada lado hay anuncios de grandes almacenes que venden alcohol, donde siempre hay autobuses y coches, antes de pasar la frontera, como antiguamente pasaba camino a Portugal, para llenar el maletero de toallas, aquí lo hacen con botellas y garrafas de hasta cinco litros de vodka.

Una buena compra si lo comparas con los precios del resto del país, pero si sucumbes a la morriña, y piensas en un vino extremeño y si no se encuentra, pues un Ribera del Duero, para la cena, lo harás pagando cuatro veces mas de lo que costaría allí. Se llega relativamente rápido a Portsmouth. Es una ciudad con un centro precioso, lleno de historia y cuidado, sin caer en esa belleza un poco estática, demasiado perfecta, de algunos pueblos ricos del estado de Massachusetts. Es un lugar vivible, donde uno puede imaginarse. Sabiendo de la dureza de sus inviernos, del retraso con el que llega el verano y lo temprano del otoño. Pero el mar lo templa todo, suaviza los contornos de la incomodidad como hace con un canto rodado. Una pareja pasea con dos golden trevier hasta la orilla y sus sonrisas son como el reflejo del agua, iluminando sus caras. Pobres nuestros perros de secano, con sus cuarenta y pico grados sobre el lomo en agostos de más de sesenta días, sobreviviendo en una siesta impuesta y casi perpetua.

Hay en la calle principal una sala con música en vivo, buena música, jazz principalmente, y varios restaurantes donde desayunar bien. He tenido visita de españoles que se empeñaban en buscar tostadas de pan pan, sin éxito. Están empezando a abrirse panaderías al estilo europeo en las ciudades. Hasta hace poco solo podrías encontrar en Nueva York y alrededores bagels, o en los barios mas judíos, pan oscuro de especias. El pan común es de bolsa y se vende en supermercados. El que pudiera asimilarse al nuestro, se considera un producto casi gourmet. En la panadería italiana que han puesto en el pueblo, la hogaza de masa madre la compro a once dólares y se agota cada día. La línea entre el desayuno y la comida está aquí algo difusa. En cuanto que se toma en los mismos locales, y las horas se mezclan y superponen: Uno puede ver sin sorpresa cómo se toma un bistec o una hamburguesa con ensalada a las ocho de la mañana, o a la una, se pide un par de gofres con café. Ese café, contra el que despotricamos recién legados, pero al que logras acostumbrarte e incluso preferir, porque permite que la camarera te rellene tres o cuatro veces la taza sin acabar catatónico.

Los Diner de carretera son el paraíso de los desayunos, con cartas largas para empezar el día con platos tan variados como un burrito o con una receta israelí, y vecinos de barra con ganas de charlar y de saber de dónde vienes. Pero en las zonas mas rurales, las opciones se reducen a las diferentes maneras de cocinar los huevos, acompañados de patatas o boniatos fritos o guisados, bacon, jamón, o corn beef hash que si es casero, es siempre lo que elijo, con pan de molde tostado o pancakes con sirope de arce. Sin embargo, en Portsmouth las posibilidades se abren, en la calle principal encontrarán la Maison Navarra, cuyos dueños llegaron del país vasco aunque no llegué a saludarlos, con croisssat que decían bonjour al primer bocado y baguette que crujían también en francés. Justo al lado está el local que les aconsejo, Friends Toast, divertido ambiente retro con camareros a los que solo les falta sentarse contigo a echar el rato, que te cuentan qué estudian y se interesan por tu viaje.

Es tan bonito y tan curioso el ambiente que parece una foto de Instagram. El pancake con blueberry es perfecto, ni grueso ni fino, tierno por dentro y crujiente por arriba, con la bola de mantequilla salada derritiéndose y con tu botellita de maple syrup orgánico por si quieres hacerlo aún mas redondo. Un poco mas arriba, un antiguo cine alterna las películas con música en vivo, y es usual en su agenda encontrar buen jazz para escuchar antes de la cena. Recuerden que los horarios para la noche cambian mucho respecto a España. Las diez de la noche es madrugada, salvo en las grandes ciudades, todo está cerrado, ni un bar, ni una luz perdida, salvo las de las casas, solo alguien paseando a su perro a lo lejos.

La cena es entre las cinco y las siete, aunque puede adelantarse incluso mas en invierno. No es raro quedar con amigos a las cuatro y media para cenar antes de un espectáculo que empieza a las seis, y que les permite así regresar a casa con tiempo para organizar trabajo, niños, la casa o los quehaceres del día siguiente y acostarse pronto. Los hábitos, la luz y la temperatura es muy distinta. Al igual que la semana pasada les hablaba de museos en Boston, esta vez, aunque existen museos y casas de estilo federal, colonial y georgianas, algunas de las cuales se pueden visitar, mi consejo es pasear, hasta el puerto o a la bahía, desde donde ver las barquitas y las casas de las pequeñas islas de Kittery, Maine, admirar las fachadas e imaginar cómo se vivía allí, como si fuera una novela de época, sentarse en un banco en el centro, o un café, entrar en las tienditas que venden lana para tejer, jerseys y ropa de invierno de marcado estilo inglés, cuadernos, libros, tazas y todas esas cosas que dan calorcito solo de pensarlas. Hay una placita con una iglesia blanca, con una aguja alta, en el cielo azul, perfecto. Un banco enfrente, y al otro lado un chico que carga con una mochila y un acordeón toca tangos que parecen fuera de lugar, pero que hace que la gente se detenga.

Una vez que ha terminado la música, una mujer que está en la puerta nos anima a entrar. No hay misa, pero sí mucha actividad dentro. Preparan charlas y cursos, de historia, política, cerámica, nutrición ... El edificio se utiliza para otros muchos usos, además del de rezar. Está al servicio de la comunidad y forma parte del corazón de la misma. Hay dos paneles de información, uno para los servicios religiosos y otro que avisa de la climatología con riesgo de incendios o de inundaciones u olas de frío, reparto de ropas de abrigo o alimentos para los mas necesitados o actos de bienvenidas para los recién llegados, y el calendario con las conferencias y los conciertos de música. Dos señoras muy mayores, la mayoría son jubilados que hacen voluntariado, nos enseñaron que en este lugar se situó el primer parlamento del estado. Paul Reveree de nuevo entra en escena, porque hasta aquí cabalgó en 1774 advirtiendo que la Marina Real británica venía a capturar el puerto. Este puerto fue frecuentado después por piratas y corsarios.

La otra vez que estuve era finales de octubre, un día de diario, había poca gente en la calle, ya hacía frío. Los árboles lucían carmín encendido, ocres y naranjas y las fachadas estaban decoradas con coronas con lazos de cuadros, y calabazas. De la pastelería escapaba un olor a manzana y caramelo, y la señora irlandesa de la tienda que vende chaquetas de lana, bufandas, donde compré un bolso hecho de paño de tartán, tenía mucho tiempo para saber de tu vida y se notaba que le costaba dejar marchar a los pocos clientes que entraban. A mí también me cuesta, me pasaría horas contándoles y leyendo juntos las placas que señalan la historia de este pueblito, alimentando las ganas de aprender y de viajar. Nos vemos la próxima semana, cruzando el puente que lleva a Maine.