Otoño en el Casco Antiguo

Rosa delante de su caballete, en el parque de Puerta Pilar. / Diego Algaba Mansilla

Este es mi primer artículo escrito con los colores y el sosiego del otoño. Dejo atrás lo oscuro de un verano duro, castigador, un verano tórrido. Un verano para olvidar por el calor, los incendios y las guerras, más que guerras masacres, qué horror. Llega un otoño de colores ocres, de amarillo anaranjado, de luz tenue, de nostalgias placenteras, de frescor matinal en la cara, de mangas largas y tardes cortas, un otoño de temperatura buena en la calle y mala en los periódicos, sobre todo con los más jóvenes. En Cáceres matan a un chico de 25 años en la puerta de un estanco. En la Urbanización Guadiana de Badajoz se produjo una reyerta multitudinaria con heridos, entre ellos varios policías. En Las Vaguadas los vecinos denuncian que hacen botellón en un parque de la urbanización de jueves a domingo, en el que se ven algunos niños de unos doce años vomitando y tirados en el suelo inconscientes. Si eso pone la noticia, niños de 12 años borrachos. ¿Qué está pasando con los jóvenes?

Mientras tanto, fuera de España, los niños son asesinados en Gaza. Putin provoca a Europa invadiendo el espacio aéreo con drones de avisos sembrando la inquietud en la población, mientras no deja de bombardear Ucrania y Trump puede salir hoy con una cosa y mañana con la contraria.

Parecía que la época de las guerras había acabado y en estos años han coincidido una generación de mandatarios sanguinarios que vuelven a la barbarie de las armas. Hasta en la televisión ponen en cine clásico de la dos una película bélica ‘Doce en el patíbulo’. Y luego nos llama la atención que los jóvenes se peleen, incluso se maten en peleas callejeras. Se está acentuando el odio al mismo ritmo que aumenta la polarización.

Empieza un otoño que deja atrás tardes de siestas sudorosas, de vueltas ciclistas y partidos de tenis de larga duración en la televisión con el aire acondicionado como música de fondo, para cambiarlas por tardes de sofá, manta y película.

El otoño se presenta en la ciudad con el aire árabe de Al-Mossassa, la feria de la loza en Elvas y el concurso de pintura al aire libre el fin de semana pasado. El sábado pasado iba caminando por la calle Stadium, por la zona del corredor verde, cuando vi a la primera pintora. Me dijo que se llamaba Rosa Morán, que solo era una aficionada, que únicamente había expuesto una vez en una colectiva de la sala Ámbito de El Corte Inglés. Frente a ella tenía un caballete grande instalado frente a la muralla, en esa zona que era conocida por los jóvenes como los Cañones, desde su posición se veía la muralla y Puerta Pilar. Rosa me dijo que ella participaba en el concurso para disfrutar pintando al aire libre, sabía que no iba a ganar, no participaba para competir, que tan solo era una enamorada de la pintura y su única intención era gozar de un día luminoso e intentar reflejar ese bienestar en el lienzo. Me quedé observando la magia de cómo una tela en blanco se transformaba en un paisaje. La pintora puso su atención en el jardín y en los colores verdes de los árboles y el césped, más que en el marrón de las murallas.

La pintora manejaba una espátula con la que retocaba en la tela los árboles, mezclaba botes de pintura en su paleta, se apartaba del cuadro para mirarlo y volvía de nuevo para modificar levemente la intensidad del color o la forma, el cuadro le quedaba bonito. Sé que definir un cuadro como bonito es no decir nada, pero el cuadro de Rosa quedaba bonito en aquel escenario, en aquella imagen que componía la pintora con la paleta de colores en la mano como una prolongación de su brazo, el caballete sujetando el lienzo delante de los gestos de la autora. Rosa se distanciaba de lo pintado para volverse acercar, para encontrar la pincelada buena, y modificar levemente el lienzo. En el tiempo que estuve observando su maestría me contó que había sido madre hacía poco, le dije que llevara al niño para que la viera, que sería bonito aunque fuera un bebé que todavía no apreciara la habilidad de su madre. Me fui y después ya no vi su cuadro en la exposición que hicieron por la tarde en la Plaza Alta.

Era una tarde luminosa, sin calor, un día alegre en el que Badajoz estaba lleno de gente después del vacío del verano. En la Plaza Alta había público que miraba los cuadros expuestos que habían participado en el concurso, creo que también ponen cuadros ganadores de años anteriores.

En la plaza, las terrazas de La Casona y La Cacharrería estaban llenas así como el bar del Silencio, donde tres jóvenes con guitarras tocaban y cantaban flamenco animando ese rincón artístico, que Julián Monge ha ayudado a embellecer con su creatividad y buen gusto. Un rincón hermoso que es más bello cuando se ve con vida, con gente caminando o sentada en los veladores como el sábado pasado. Seguí andando y más adelante vi cómo de la iglesia de la Concepción salía en procesión la Virgen de Consolación acompañada por la Filarmónica de Olivenza, luego me enteré de que es la primera vez que sale esta procesión con música. Me conmueve la fe de la gente ante una imagen religiosa.

Salgo muy poco por la tarde noche y nunca por la noche, ya no me gusta como me gustaba hace años, pero esta fue una salida que me sorprendió por la gente que había por las calles del Badajoz antiguo. Un sábado que me encontré con conocidos por calles llenas de vida, de color. Calles, dicharacheras y alegres que le daban vida al Casco Antiguo de la ciudad y donde no se apreciaba en el ánimo el tránsito de la tarde a la noche, mujeres vestidas de otoño, hombres perfumados con el olor del ocio y todos con buena cara. Gente paseando tranquilamente por el Casco Antiguo sin temor a que llegue la policía para hacer una redada y que los narcopisos no estropeen el buen ambiente de una ciudad tranquila en un día de otoño, en un día de nostalgia placentera.