Esto de los títulos académicos inventados se ha convertido, por desgracia, en un tópico. Unos y otros se acusan y burlan de los contrincantes políticos por haber hinchado el perro de sus conocimientos en beneficio de no sabemos qué, porque, después de todo, a nadie se le pide nivel académico ninguno para ocupar un escaño parlamentario. A la política, representación del pueblo soberano, se llega por sufragio popular, no por oposición. De ahí nuestra bondad democrática, pero, también, nuestra escasa apariencia cultural –en ciertos casos y en todas las esferas, clamoroso-. O sea, que para presentarse a unas elecciones generales, regionales o locales no es necesario ser doctor en nada. Otra cosa es que el hecho de mentir en el currículo –se dice así, y “curricula”, en plural, si se emplea el latín; y no ese chirriante “curriculums”- deje en el más absoluto de los ridículos a quien lo hace. ¿Es miedo a mostrar ignorancia o sólo un modo de medrar sin haber dado un palo al agua?

Pero, obviando la cosa pública, a mí todo esto me parece un síntoma del menosprecio generalizado hacia la cultura y su materialización en títulos oficiales. Aquí no se respeta el valor que los grados académicos conllevan y solo se llama doctores –es un ejemplo- a los médicos, aunque no lo sean. La mayoría son sólo graduados o tienen algún máster o han aprobado el MIR, pero no han defendido una tesis de doctorado y, por lo tanto, no tienen derecho a tales galones. Me sorprende que en Alemania -nuevo ejemplo; no glorificación artificiosa- hasta la policía te trata de doctor, si lo eres. Y, como anécdota, en el aeropuerto de Bagdad y en la época del malvado Saddam Hussain, un policía secreto me trató, en un control de embarque, de doctor, porque lo leyó en la credencial de un congreso que yo llevaba. Igual que aquí. De aquellos polvos, estos lodos. No es por disculpar –ni por clasismo-. En cualquier organismo se acredita un título presentándolo. Sin más. Es un papel muy historiado y cuesta mucho obtenerlo y, por cierto, recogerlo. Por qué no se pide a quien presume de ostentar una categoría académica el certificado –constancia le llaman en México- correspondiente y nos dejamos de hacer el ridículo ante el respetable.