Lugaris: del recuerdo al descubrimiento

Javier García y Ángel Pereita, con el Sol de la Guía Repsol que recibió Lugaris en 2022. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En una ciudad que bulle entre lo clásico y lo nuevo, Lugaris ha conseguido abrirse un espacio propio. No lo ha hecho únicamente con una carta bien pensada o con un servicio impecable. Su apuesta va mucho más allá: se trata de levantar un relato gastronómico que habla de Extremadura en clave contemporánea. Un restaurante que demuestra que tradición y vanguardia no son enemigos, sino dos lenguajes que se potencian cuando se saben escuchar.

Al frente de los fogones se encuentra Javier, un cocinero joven e inquieto, con la mirada fija en el producto local y la ambición de colocarlo en un registro creativo. Su cocina es la de alguien que no se conforma con reproducir recetas heredadas, sino que las piensa, las descompone y las vuelve a articular desde una sensibilidad actual. A su lado, en la sala, el sumiller y director de sala Ángel Pereita refuerza esa idea: lo que ocurre en Lugaris es un diálogo constante entre cocina y mesa, entre lo que llega en el plato y lo que se cuenta con cada copa.

Javier insiste en que su trabajo empieza mucho antes de encender el fuego. La primera estación de su cocina es el mercado, los proveedores de la zona, los agricultores y ganaderos que marcan el ritmo de la temporada. Dice que en cada plato se esconde una pequeña red de personas: el hortelano que cuida las verduras, el quesero que madura con paciencia, el viticultor que arriesga con nuevas elaboraciones. La cocina de Lugaris es, en ese sentido, una cocina coral.

Detrás de cada pase hay una obsesión por el detalle. Los fondos se trabajan durante horas, las salsas se revisan hasta que alcanzan la textura deseada, las guarniciones se ajustan en milímetros. El equipo de cocina se mueve como una orquesta: cuchillos que suenan rítmicos, cazuelas que hierven en silencio, hornos que respiran lentamente. Lo que el comensal percibe en la mesa es el resultado final de una coreografía que ocurre a puerta cerrada, en ese territorio íntimo donde se deciden los sabores.

Lugaris no es un restaurante que se defina por una etiqueta rígida. Su menú se alimenta de la tierra extremeña, que filtra con recursos contemporáneos. Se puede empezar con una reinterpretación de la sopa de tomate, ligera y aromática, donde el pan adquiere un protagonismo renovado. O con un bocado de presa ibérica curada que juega entre lo familiar y lo sorprendente.

Los principales abren un abanico que va desde el cordero de la dehesa en dos cocciones, con un puré de apionabo que equilibra la contundencia, hasta pescados tratados con una delicadeza que pocos esperarían encontrar en una ciudad de interior. El producto marino llega fresco gracias a un sistema de proveedores bien afinado, y Javier lo aprovecha para ensayar técnicas que rozan la alta cocina.

El menú degustación es quizá la forma más completa de entender su propuesta. No solo porque permite recorrer varias estaciones en una misma noche, sino porque ahí se concentra la narrativa de Lugaris: una sucesión de platos que van del recuerdo al descubrimiento, de la memoria a la sorpresa.

El comedor evita el exceso. Madera clara, líneas limpias, mesas dispuestas con amplitud. La luz juega a favor de los platos, resaltando colores y volúmenes. Hay un clima de calma, casi de refugio, que invita a detener el tiempo. En la sala, Ángel Pereita guía con solvencia: sabe cuándo explicar un vino con detalle y cuándo dejar que el comensal descubra por sí mismo. Su bodega es otro de los pilares del restaurante, con una selección que combina etiquetas extremeñas poco conocidas con referencias nacionales e internacionales.

Desde una óptica crítica, Lugaris se sitúa como una de las apuestas más sólidas de la escena pacense. Su fortaleza radica en la coherencia: no hay un plato que parezca improvisado ni un gesto en la sala que suene impostado. Se percibe una búsqueda honesta, un querer ir más allá sin olvidar de dónde se viene. El reto es mantener ese nivel de exigencia en el tiempo, seguir sorprendiendo sin caer en la autocomplacencia. Pero de momento, el proyecto avanza con paso firme.

Al salir de Lugaris, uno no tiene la sensación de haber comido simplemente bien. Se lleva algo más difícil de explicar: la impresión de que detrás de cada plato había una vida latiendo, una suma de manos y voluntades que hicieron posible ese bocado. Y eso, al final, es lo que diferencia a un restaurante de un lugar cualquiera donde sentarse a comer.