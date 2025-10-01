Reconquista (y II)

Retomo la Reconquista. A pesar de su antiliberalismo, el régimen franquista asumió con gusto el discurso heredado. Es más, llegó a justificar la guerra que libró contra la II República, la que hoy conocemos como Guerra Civil, como una nueva Reconquista que derrotó a quienes habían hurtado a la verdadera España. Una curiosa ironía al respecto: la primera versión, la medieval, desde la perspectiva tradicional se había librado contra los «moros»; en la segunda fueron esenciales las tropas reclutadas en el Protectorado de Marrruecos, tan moros como aquellos que fueron supuestamente expulsados entre la batalla de Covadonga y 1492, técnicamente incluso más moros.

Muerto el dictador, el concepto, la idea, quedó comprensiblemente relegado. No desapareció del todo, pero dejó de tener utilidad como justificante ideológico. En tiempos ya relativamente recientes, comenzó una intensa discusión académica, limitada a practicantes profesionales de la historia, sobre la conveniencia o no de utilizar el término, de su idoneidad para describir y analizar la historia medieval peninsular. La discusión, a veces muy enconada, tiene tres frentes. Una, no exactamente minoritaria pero tampoco mayoritaria, es la que defiende su utilidad y su sentido tradicional. Otra que aboga por su eliminación del discurso histórico por la carga ideológica que conlleva por tomar partido por uno de los contendientes en la multisecular guerra entre cristianos y musulmanes hispanos. Finalmente, hay quien entiende que se puede neutralizar su carga simbólica y utilizar la palabra, en parte porque su uso está muy arraigado, en parte porque no se ha encontrado, aún, una expresión que la sustituya. Hay que admitir que paráfrasis como «el proceso de expansión de los reinos cristianos del norte» es más larga e incómoda que una simple palabra de apenas once letras en cuatro sílabas. Tras estos debates académicos hay, indudablemente, carga política, como no podía ser menos, pero es sana su existencia porque tarde o temprano se elaborará una nueva síntesis o una nueva hipótesis que permitan superar las dificultades interpretativas y el enfrentamiento político que la palabra «reconquista» suscita.

Personalmente, considero que la palabra «reconquista» dificulta más que ilumina la investigación sobre la Edad Media hispana. Badajoz ofrece un ejemplo señero. Cuando en 1169 el primer rey portugués, Afonso Henriques, tomó parcialmente la ciudad y asediaba a la guarnición almohade encerrada en la Alcazaba, el califa almohade pidió a su aliado Fernando II de León que le echara una mano, cosa que el rey leonés hizo bajando con su hueste, capturando al rey portugués y devolviendo la plaza a los almohades. Las crónicas cristianas, imbuidas de espíritu cruzadista (sus autores, a fin de cuentas eran clérigos), no terminaban de entenderlo, se inventaron una traición de los «moros» y dedicaron palabras muy poco elogiosas a Fernando II de León, padre de Alfonso IX, dicho sea de paso. Las crónicas almohades tampoco fueron muy amables con el rey leonés, denotándole por el apodo denigratorio de ‘El Baboso’. El caso es que cuando un rey cristiano conquistaba un territorio andalusí, no necesariamente estaba «reconquistándolo», y es obligación profesional del historiador explicar el asunto de la forma más exacta y menos partidista posible.

La realidad es que el debate sobre la Reconquista no debiera haber salido del entorno puramente académico de historiadores profesionales, lo que me hubiera ahorrado escribir estas columnas y a ustedes el leerlas, si un partido político, Vox, no hubiera hecho de ella su bandera y el centro de su mensaje. Incluso eligió como lema de la reciente reunión de sus correligionarios internacionales en Vistalegre (Madrid) la expresión «Comienza la Reconquista». Es de suponer que esperan que a la tercera vaya la vencida.

En cualquier caso, opte cada uno en el ejercicio de sus derechos por la corriente política que opte, es conveniente aclarar qué se esconde tras las palabras y las proclamas. Lícito es que a uno le guste eso que las palabras denotan, no lo es el negar su significado.