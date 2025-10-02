Llegando a Maine

Un lobsterroll, en el puerto de Maine. / R. P.

El puente, de metal, verde sobre el Piscataqua river, se atraviesa con la alegría del reencuentro. Cuando viajaba con mis niños pequeños jugábamos a ver quién veía primero la línea del mar. Aplaudíamos, como hago yo hoy. Al otro lado, el cartel de Welcome Maine, y la frase que lo define: Life as it should be, la vida como debe ser.

Las matrículas de los coches en Estados Unidos llevan el dibujo y el lema del estado de donde son. Aquí son patos salvajes, o langostas, que es el alimento más famoso, con la denominación de vacation land, Tierra de vacaciones. La primera área de servicio tiene un alce gigante de madera donde los viajeros se hacen fotos, contentos de empezar su veraneo. Por la autopista van saliendo a la derecha los pueblos con playa más concurridos, los que por su cercanía, frecuentan los bostonianos o los preferidos por los newyorkinos. Pueblos que, en estos meses de calor, no parecen Maine. Con tráfico, souvenirs, restaurantes lujosos y locales de moda. Barullo de gente acomodada de ciudad que no parece querer desengancharse de su vida ajetreada.

Podría abandonar la costa y hacer más kilómetros por el interior, buscando puentes cubiertos y atravesando bosques de árboles grandes y sombra oscura. Son pueblos a menudo pobres, destartalados, con coches que se abandonaron en la puerta cuando dejaron de funcionar en los años cincuenta, y un granjero que desde el tractor te dice adiós. Junto al camino, en las entradas de las propiedades, se venden huevos, de pato o de gallina, arándanos, flores o madera cortada para que los que acampan hagan hogueras. Dejan al lado una hucha o una cesta de mimbre para que dejes el dinero. En esas rutas te cruzas con pocos coches y sí, a menudo, con muchas sorpresas. Un mercado, un almacén de maíz donde los locales cargan de mazorcas para acompañar las langostas, un bar de carretera donde las pick-up aparcadas se encargan de delatar que es buen lugar para comer o beber. O si no tienes ganas de aventuras, puedes continuar en la autopista hasta Portland.

Es una ciudad mediana, de cuestas que bajan hasta el mar. Casas en línea, bonitas como una postal, que miran desde arriba los veleros pasar. Y un puerto bullicioso, con mucha gente deambulando entre los muchos restaurantes para tomar ostras o un lobsterroll. Les explicaré, porque es digno de verse y sobre todo de probarse. Lo verán anunciado en todas partes del estado. Es un bollo brioche que en algunos sitios se sustituye por el de perrito caliente, ligeramente tostado, una hoja de lechuga, mayonesa, apio y cebollino muy fino troceado y langosta recién cocida, que rebosa el bocadillo. Hay una variante que solo lleva la langosta sobre el pan, rociada de mantequilla salada derretida y unas gotas de zumo de limón. En los restaurantes suelen servirlo con un plato con patatas fritas y enormes pepinillos agridulces o con un pequeño cuenco con ensalada de col. La clave es que la langosta esté recién cocida, es decir templada o caliente, y que haya mucha cantidad, de forma que haya que sujetar el bocadillo con las dos manos para que no se caiga.

Junto a un clamchowder, la sopa espesa de almejas y patatas, con o sin pescado (normalmentehaddock o halibut) y una tarta de arándanos azules silvestres, sería un menú típico de Maine. A mí me gusta tomarlo en el puerto, en Backy,s Diner. Siempre hay cola, pero es rápida y los camareros son simpáticos y eficientes. No es el lugar más elegante del mundo, pero les aseguro que es auténtico. Tiene Portland locales para escuchar música en vivo, tiendas vintage y buenas librerías. Teatros y cines, una ópera en un edificio hermoso, donde hacen funciones las grandes compañías clásicas o de musicales, y donde la primera vez que vas te regalan una chapa para que te identifiquen como nuevo y la gente te saluda, te anima a volver y desde el escenario la directora te da la bienvenida. Aunque solo sea por eso y por desayunar al día siguiente en el antiguo vagón donde se sitúa Miss Portland diner, merece la pena quedarse. Seguimos la semana que viene?