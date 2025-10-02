Una paloma revolotea en la terraza de La Marina. / M. T.

Comenzar este Diario de Sol, los domingos al atardecer es mi última costumbre. Esta semana había sido completita. Conciertos, Almossassaseos varios y gente que llenó mi casa. Somos como nuestras madres y he heredado de la mía pararme a hablar por la calle con todo el mundo, ser cangreja en el horóscopo y acoger en mi hogar a las amigas, amigos, los de fuera, los de dentro, la familia cuando llega.

Después de la sesión vermut, se despidieron y me puse esa ropa que tenemos todas y todos de no salir, camiseteo de publi, pijameo variado ¡no me digáis que no tenéis! mi música preferida, sofá y a pensar. Os propongo un pequeño juego. Piensa en esa canción que te da la calma. ¿La oyes? Si cierras los ojos, mucho mejor. En ese momento estaba yo.

Con ‘Mi mundo tan pequeño’, tema que atrae a mis musas, la infusión de jengibre con limón y el boli esperando, cuando se coló por la cortina del balcón una paloma. ¿En serio? ¿Aquí también? Imaginad los improperios que pude soltar. Era como vivir la peli de ‘Los pájaros en mi salón. La paloma daba vueltas desconcertada, yo le gritaba: vete, vete, vete. Pero no hablaba español.

No pudieron con ella ‘La Península de las Casas Vacías’ y mira que es grande la novela, ni la figurita del gato negro que no para de mover el brazo. De manera que cogí el ventilador para indicarle el camino de vuelta al tejado de enfrente… No, amigas animalistas, no la maté, de verdad. Eso sí, ahora mis balcones, y los de muchos habitantes del Casco parecen celebrar la nochevieja de los ochenta. Todos con sus cintas plateadas moviéndose al ritmo del viento, que ha llegado octubre.

Ya era imposible continuar de modo que me puse las zapatillas moradas para salir a pasear. El tiempo no era apropiado para ‘hacer los Puentes’, de modo me fui a la sede de las dos Peñas del Atlético de Madrid. Ambas en La Marina. Tenía que felicitar en persona a los sufridores rojiblancos, que batieron sin piedad al Madrid. Cinco lobitos tiene la loba, y con mi merendilla en la mesa junto a los jardines de San Francisco, me puse a conversar con gente que venía a comprar el abono del Festival de Teatro del López cuando, de repente, aparece de nuevo en escena mi nueva invasora de piso, Palomita, sobre la mesa llevándose mis patatitas fritas. ¿Esto era necesario?

No sé a quienes corresponde acabar con esta invasión, pero que lo hagan cuanto antes, que no vamos a ganar para cintas decorativas. Tampoco entiendo que sea un animalito sagrado, que mucho hacer de espíritu santo, y representar la paz, pero esto pronto se le va a acabar, o les daremos de comer de nuestra mano. Prefiero, sin dudar, las Palomitas de maíz que se pusieron de moda en los setenta, con su cancioncita y todo. Versión pacense que me invade ahora, Palomitas de maíz, palomitas de maíz, en Simago por un duro te dan un paquete así. Antigua, no. ¡Antiquísima!.

Zanjadas mis disputas con el reino animal volador comencé la semana musical, como me gusta. Esta vez le toca el turno a bandas emergentes de la ciudad, a cantautor@s que quieren darse a conocer y que tienen un concurso Badafest, organizado por la concejalía de Badajoz para conseguir su primera oportunidad en un lugar tan emblemático como el Palacio de Congresos.

En estos años de Festival han pasado por el escenario grupos que ya ocupan un lugar en el rock y el pop no sólo de Badajoz, solistas que ya editan sus propios temas y puedes encontrarlos en todas las plataformas musicales. Esta iniciativa de concurso nació en plena pandemia, 2020. Grabamos en diciembre, con mascarillas, pero con mucho amor a la música y a los grupos, que con el cierre de locales no tenían donde actuar… y se difundió en enero de 2021 con miles de visualizaciones. Nuestros grupos pioneros: Solaris. Jorge Navarro & La Revolución Sonríe. Subterráneos. ck Roll and TheRemayteds, Alé Canalla, Marcus Valley, De Buena Tierra, Javato y los Disfrutones, Diván Du Don.

En esta edición pasamos a primaria, será la sexta, y esperamos que sean muchas las bandas y solistas que participen. Desde aquí os animo. Es una experiencia enriquecedora y no sólo musicalmente hablando.

Hoy que ya es jueves, el primero de octubre, tengo algunas cositas para este finde.

El jueves, en el López de Ayala se celebra la segunda Edición del Concurso Internacional de Baile Flamenco Jaleos Extremeños , que nos recomienda el Maestro Jesús Ortega. Las bailaoras María Canea, Carmen Yanes, Silvia Fernández y Anaïs Ribas, así como el bailaor Hugo Sánchez, han llegado a la final. El jurado, compuesto por Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Patricia Guerrero, La Lupi y Juan Carlos Guajardo, no lo ha tenido nada fácil. Más de 30 candidaturas , Francia, Alemania, Japón, Rusia, posicionan los Jaleos Extremeños, uno de los palos autóctonos del flamenco en el mundo.

El sábado vuelve el Rastro de Antigüedades, motivo de pasear en este otoño por el Casco Antiguo. Yo, con mis modernas antiguas y otras no tanto, me voy al Contempopránea … De la ladera del Castillo de Luna en nuestro Alburquerque amado, pasamos a Badajoz y a Oilvenza y este año nos toca Don Benito.

Allá voy, y os lo contaré el próximo jueves. Feliz semanita. Y gracias por llegar hasta aquí.