Cambio de planes

Mi hija revisa los libros de su rincón favorito. / D. A.

El sábado pasado íbamos caminando por la avenida Fernando Calzadilla con dirección a la fiesta de la Almossassa, la fiesta árabe que representa la fundación de Badajoz. Ese sábado circulaban por la acera más personas que otros sábados a la misma hora, serían las siete de la tarde. La gente iba a la Plaza Alta dispuesta a disfrutar del festejo que se celebra todos los años a finales de septiembre.

Seguíamos caminando por Fernando Calzadilla mi hija y yo y cuando pasamos a la altura de Ibercaja empezó a llover, aquí hago un pequeño paréntesis, porque la lluvia impactante y triste fue la del martes pasado en Esparragosa de Lares, cuando llovió a cántaros en el interior de muchos corazones. Tiene que llover, tiene que llover…Sigo por donde iba porque aunque el mundo se pare de vez en cuando con notables ausencias, nunca para del todo y sigue girando a pesar de que cada vez duela más el chirrido desgastado de los ejes de la tierra, sobre todo cuando se van los que utilizan la palabra y quedan los que usan la violencia.

Giré en el semáforo que está frente a la panadería de los Remedios, cambié el rumbo hacia la avenida Saavedra Palmeiro. Llevaba puesta una camiseta de mangas cortas, la mayoría de los peatones iban en mangas cortas, aunque algunos más previsores llevaban impermeables, también vi un par de personas que llevaban paraguas, el mismo paraguas que el día anterior les había servido para protegerse del sol.

Una vez en la avenida Saavedra Palmeiro, después de pasar por lo que toda la vida fue el bar Meneses y que ahora es una hamburguesería que ni siquiera sé cómo se llama a pesar de las muchas veces que he pasado delante del letrero de la puerta. Nunca he entrado. Uno no es de hamburguesas, aunque de vez en cuando el olor me tiente. Seguí caminando, pasé por el bar Miniatura. El Miniatura se llama así desde que lo abrieron cuando era un pub, se llama Miniatura porque tanto el local como su primer propietario eran ‘chiquininos’, el primer dueño fue uno de los camareros que tenía Pedro Noriega en la Buhardilla. La Buhardilla estaba de moda por aquellos entonces. En la actualidad, cuando más suena y tiene más ambiente es la época de Carnaval. La Buhardilla es el local donde van la mayoría de murgas cuando terminan su actuación en el López. No sé si el resto del año sigue abierto. Tengo que volver algún día, hace años que no entro, después del tiempo que le dediqué en Carnavales y Navidad.

Dejo la Buhardilla y vuelvo al Miniatura, que ahora es un bar de cañas y raciones. En los años 80 fue un pub cuando el ambiente en Badajoz estaba por esa zona, sobre todo en la calle que está frente al Corte Inglés. Un Corte Inglés que entonces no existía, el terreno era un descampado conocido como el lejío de los chinatos, que era como lo llamaba el alcalde Gabriel Montesinos, y que servía de aparcamiento para acceder a los locales de moda. El Punto 0, La Calle, La Pirámide, el Tam Tan, la Noche, la Bruja que ahora es una tienda de chucherías. Esos eran los locales de moda donde íbamos los que éramos jóvenes y ahora estamos a punto de la jubilación, algunos ya se han jubilado. Somos la generación del Baby Boom, una generación que preocupa al sistema de pensiones, aunque los más preocupados somos nosotros después de tantos años de cotización y el rumor continuo de la falta de dinero. Cuando éramos jóvenes íbamos a esos locales los fines de semana para hacer lo mismo que hacen los jóvenes de ahora y de todos los tiempos, relacionarnos los muchachos con las muchachas, supongo que también, igual que ahora, aunque se veía menos y estaba más escondido por culpa de absurdos pensamientos, se relacionaban muchachos con muchachos y muchachas con muchachas, pero es un tema del que no escribo, no por homofobia, sino por desconocimiento.

El sábado pasado, día de lluvia, entramos en El Corte Inglés para llegar hasta la avenida de Huelva. El Corte Inglés estaba lleno, sobre todo de los adolescentes que habitualmente están en la explanada y que se estaban protegiendo de las primeras lluvias del otoño.

Mi hija me dijo que en lugar de la Almossassa, que estaría deslucida por la lluvia, fuéramos a la Casa del Libro. Así que después de pasar la avenida de Huelva, una de las avenidas más bonitas de la ciudad que quieren transformar en plataforma única. Una avenida por donde nos encontramos a gente andando deprisa, vimos a señoras mayores con los labios pintados y la cara maquillada, agarradas del brazo y mirando al suelo ante el temor de un resbalón, pasamos por la estatua de Menacho, por el instituto Zurbarán, por las oficinas del SES y al final la fuente que va variando los chorros de agua en altura y colores, de fondo se ve el edificio de Correos, y el supermercado que se llame como se llame para la mayoría de pacenses siempre será Simago.

A pesar de la lluvia la calle estaba llena de gente, los bares también. Nosotros seguimos caminando hasta la Casa del Libro, que también para muchos seguirá siendo Universitas. Entramos, y lo que más me llamó la atención fue que un sábado por la tarde una librería tuviera tanto público joven. Mi hija sabe dónde están los libros que le gustan, fue directamente a su rincón preferido. Yo, que no llevaba gafas, di una vuelta observando a los compradores mientras caminaba entre estanterías llenas de libros perfectamente ordenados por orden alfabético y por estilos literarios: novela, poesía, teatro … Había una chica de unos treinta años que tenía entre sus manos el libro de Sara Mesa ‘Cicatriz’, en el rincón de fotografía un señor miraba con interés un libro de Madoz. Le pregunté a Julia, la vendedora con la que más hablo desde que murió Ángel Gata, si era habitual tanta gente joven un sábado por la tarde, me contestó que sí, que hay muchos jóvenes que compran y leen libros. Me habló de un club de lectura que hace una compañera suya para ellos. Al final me alegré del cambio de planes provocado por la lluvia, en lugar de una pulsera para la muñeca con toques árabes compramos ‘The inheritance games’, un libro escrito en inglés que yo nunca voy a leer, pero que a mi niña le va a durar dos días.