¡Volví a nacer!

Terminaba el mes de agosto, un mes complicado en el hospital, en el que los que nos quedamos trabajando intentamos dar de más, para que no se note que somos menos, para atender a nuestros pacientes, en mi caso, en la planta de Psiquiatría. El cansancio fue apareciendo y acabó ganándome la batalla. De pronto pasé a encontrarme en una camilla, entre médicos y enfermeros, entre analíticas y pruebas. Ingresé en la planta de Digestivo para estudio: la sospecha era una hepatitis vírica. Me desperté y no me encontraba tan mal, pero en cuestión de minutos, tal vez una hora, estaba rodeada de cardiólogos. Recuerdo que me hicieron un ecocardiograma, parecía que algo no iba bien, yo intentaba enterarme y escuché: “¡miocarditis fulminante!”. La cama se convirtió en un coche de carreras y tardaría segundos en llegar a la Unidad de Coronarias. Os preguntaréis si pasé miedo, la respuesta es no. Me explicaron lo que pasaría y entré en un sueño como La Bella Durmiente.

¿Y qué me han contado? Trabajaron a deshora, sin parar, médicos, enfermeros, auxiliares… de la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos, pero también de otras especialidades; como si el hospital se hubiese parado y todos lucharan por recuperar el latir de mi corazón. No fue fácil, pero lo consiguieron.

¿Y cómo desperté? Con palabras tan tranquilizadoras como “esta tarde tu familia te verá sin tubo”. En aquel momento fui consciente de su profesionalidad, ilusión, cariño y entrega… algo indescriptible en una Unidad en la que no falta adrenalina entre pitidos y carreras, pero tampoco mimos y amor. Ya estoy en casa, recuperándome con ilusión, esa misma que me han transmitido todos mis compañeros del hospital.

Mi máxima admiración y agradecimiento por mi hospital, el Hospital Universitario de Badajoz, y en especial a los servicios de Cardiología, UCI, Digestivo, Urgencias, Radiología, Medicina Interna, Rehabilitación, Oncología Médica y cómo no, Psiquiatría.