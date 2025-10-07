La Virgen del Rosario. / Pedro Castellanos

Hoy, 7 de octubre, se celebra la festividad de la Virgen del Rosario. Es oportuno hacer una reseña sobre una histórica imagen de esta advocación que hoy pasa desapercibida en la parroquia de San Andrés. En Badajoz hubo tres imágenes de la Virgen del Rosario: la del convento de Santo Domingo, que todavía se conserva, la del arrabal de Telena, en paradero desaparecido, y la de San Andrés, que era la que estaba en la llamada ermita de Santo Domingo de Silos o de Nuestra Señora del Rosario de la alcazaba, que se la ha confundido erróneamente con la de Telena. Se desconoce la fecha exacta de fundación de la Cofradía de la Virgen del Rosario de los Morenos, aunque debió ser entre 1526 y 1548. Otras fuentes que tengo del año 1677 afirman que debió fundarse entre el 16 de enero y el 14 de abril de 1566. Era conocida como ‘la de los Morenos’, por estar formada inicialmente por los esclavos negros y mulatos de la ciudad. La imagen data, seguramente, del siglo XVII. Tengo los primeros datos de ella en 1654. Aparece en el testamento de María de San Nicolás, esposa de Pedro de Ardila Guerrero: «Mando a Nuestra Señora del Rosario en la ermita de Santo Domingo del Castillo un vestido que tengo de chamelote encarnado». Como se indica la imagen era de vestir, como la actual. En 1811, en la Guerra de la Independencia, su ermita quedó en ruinas, pero la imagen se salvó al ser trasladada a la actual iglesia de la Concepción, donde ya estaba documentada en 1817.

El 12 de noviembre de 1818 otorgaba testamento una joven soltera llamada María de los Dolores Capilla. En él citaba datos muy interesantes: «declaro que siempre he conservado una cordial devoción a María Santísima, bajo la advocación del Rosario, cuya soberana efigie existe hoy en el convento de señor San Gabriel, por haberse arruinado su ermita, situada en el Castillo de esta plaza, extinguiéndose la cofradía o hermandad que allí se servía. Es mi voluntad que, verificado mi fallecimiento, si por mis necesidades o curativa de mis enfermedades no me hubiese visto precisa de usar por venta a otro contrato de la expresada casa, se proceda por mis albaceas que abajo nombraré a su enajenación, invirtiéndose su importe en hacer un retablo para la propia soberana imagen, en donde se coloque y se le dé el culto debido». El 8 de noviembre de 1819 otorgaba un codicilo, que es una añadidura al testamento, citando «que deseando evitar dudas para en el caso de que no pueda tener efecto la construcción del retablo para darle culto a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, ya sea en la iglesia de los religiosos descalzos o en cualquier otra de esta ciudad que tengan a bien sus albaceas, y para lo que destina en su testamento el valor de la media casa, que es la habitación alta de la calle del Polvillo número veinte y cuatro, de que es dueña, se invierta dicho valor en misas por la limosna cada una de cuatro reales aplicadas por su ánima, las de sus padres y demás de su obligación, pues la cláusula de heredero a su hermano Mateo Capilla, se deberá entender únicamente en el resto de sus bienes, pero jamás en el valor de la casa, a la que se ha de dar uno de los dos destinos o ambos si fuesen compatibles, esto es lo que sobrase del retablo invertirlo en sufragios por dichas ánimas». María de los Dolores falleció poco tiempo después, el 12 de diciembre de 1819 en su casa de la calle del Polvillo, hoy Amparo, ya viuda de Juan Barbieres. Su cuerpo fue enterrado en el cercano convento de San Gabriel como pedía.

En 1820 la Virgen del Rosario, junto a santo Domingo de Silos y santa Catalina de Sena, se trasladaron definitivamente a la primitiva parroquia de San Andrés. Juan Ramírez, provisor y vicario general del obispado y el presbítero, Pedro Delicado, albacea de María Dolores Capilla, citaban que «cuando los citados albaceas trataban de realizar las disposiciones testamentarias de María Dolores Capilla, tuvieron noticia que iba a quedar desalojado y si uso el altar, retablo y capilla de Nuestra Señora de los Dolores de la iglesia parroquial de San Andrés, a cuyo paso del Calvario que en él se venera, se le iba a dar otra colocación. Y habiendo informado y reconocido que son muy buenos, decentes, conferenciaron con el cura vicario don Manuel Benegas y Mantero. Y han contratado y convenido en franquear de la testamentaria la cantidad de 3.500 reales de vellón, con tal que ceda y traspase la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Castillo y demás referidas para colocarlas en él [y] se veneren para siempre, en cuya cantidad se computan e incluyen los precisos gastos de adorno del altar en manteles, ara y demás necesario, y aún los vestidos de las imágenes si los necesitan».

El 24 de mayo de 1820, el provisor y vicario general del obispado, dio permiso para trasladar las tres efigies, con agregación a la fábrica de la parroquia de todos bienes y rentas, presentes y futuras, pertenecientes a la ermita destruida del Rosario del Castillo. Por poco tiempo, pues estos bienes fueron desamortizados. El 9 de junio de 1820 se vende la capilla y se cita «es la última a la derecha, entrando en ella» y habían recibido los 3.500 reales. Esta primitiva parroquia de San Andrés, que estaba en el centro de la plaza de Cervantes, antes llamado Campo de San Andrés, fue derribada en 1834. Todos sus enseres se trasladaron a la iglesia del ya desamortizado convento de Madre de Dios de Valverde, que es la actual parroquia que hoy conocemos. La imagen de la Virgen del Rosario estaba guardada en un desván junto a un Niño Jesús guardado aparte, este tenía un orificio en la parte trasera que coincidía con la espiga que la Virgen tenía en la mano izquierda para sujetarlo. El Niño Jesús tenía una etiqueta donde figuraba que era de la Virgen del Rosario, a secas. Es lo que provocó que algunos historiadores, sin conocer los datos de María Dolores Capilla, creyeran que era la Virgen del Rosario de Telena, en vez de la del Rosario del Castillo.

Intrusismo

Habría que destacar que para la Virgen del Rosario de los Morenos de la alcazaba le realizó un retablo uno de los escultores o entalladores más importantes del barroco portugués, llamado Francisco Machado. Nació en 1659 en Santo Antão do Tojal, una pedanía del área metropolitana de Lisboa. Se casó en 1681 en la iglesia matriz de Nossa Senhora da Expectação de Campomayor (Portugal) con Beatris dos Anjos. Se trasladó después a Badajoz, donde ya vivía en 1699, y falleció en ella en 1714, siendo enterrado en la iglesia de Santa María del Castillo. Vivió en la calle de la Concepción Alta, hoy San Lorenzo. En esa misma calle, quizá en la misma casa, vivió su compañero con el que realizó este retablo, el carpintero extremeño Pablo Rodríguez Morgado, de padre portugués. Me llama la atención el hecho de que Francisco Machado llegase a realizar el retablo, cuando ya había escultores locales muy reconocidos.

Uno de ellos era Miguel Sánchez Taramas, coautor del retablo mayor de la iglesia de San Pedro de Almendral, realizado entre 1702 y 1703. Al no haber un gremio local de escultores se permitía el intrusismo de artistas foráneos. Este retablo de la ermita del Rosario de Badajoz se realizó entre 1705 y 1706 por 2.050 reales. Es llamativo que en el contrato se mencione a dos mayordomos que tuvo la cofradía: Francisco Rodríguez de Guzmán, mayordomo «blanco» y a Juan Rodríguez Frausto, mayordomo «moreno». En este caso puede deberse a la disminución del número de esclavos negros y mulatos en Badajoz en el siglo XVIII. Hay que subrayar también que el citado carpintero Pablo Rodríguez Morgado era mayordomo de la Cofradía de la Vera Cruz por aquellos años. También lo fue de la Cofradía de San José, patrón de los carpinteros, en 1723.

Los últimos cultos públicos conocidos a la Virgen del Rosario de los Morenos datan de 1884, cuando se trasladó en procesión para un triduo en la catedral el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Aparecía en el periódico El Avisador de Badajoz del 23 de octubre: «El jueves, viernes y sábado de la semana venidera se celebrará en la Santa Iglesia Catedral un solemne triduo, predicando durante él los señores curas-vicarios de la Purísima Concepción, Santa María la Real y San Juan. El primer día se trasladará en procesión a la catedral, desde San Andrés, la imagen de la Virgen del Rosario y, en el último, terminados que sean los ejercicios, se restituirá dicha venerada efigie a su santa casa. Su Santidad tiene concedidas iguales indulgencias que en el año anterior a los fieles que practiquen estos piadosos ejercicios». El papa León XIII había dedicado en 1883 su primera encíclica al santo rosario, llamada Supremi Apostolatus, en la que exhortaba a la devoción mariana como medio para combatir los males sociales y fortalecer la fe.