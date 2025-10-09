El japonés Haruki Murakami tiene un texto en su novela ‘Tokio blues’ ciertamente desolador: «El odio es una sombra negra y alargada. En muchos casos, ni siquiera quien lo siente sabe de dónde le viene. Es un arma de doble filo. Al mismo tiempo que herimos al contrincante nos herimos a nosotros mismos. Cuanto más grave es la herida que le infligimos, más grave es la nuestra. El odio es muy peligroso. Y, una vez que ha arraigado en nuestro corazón, extirparlo es una tarea titánica”. Es la misma idea del psiquiatra Carlos Castilla del Pino, quien dedicó su vida a estudiar las profundidades del ser humano y a quien acude el escritor Fernando Aramburu en un artículo titulado ‘Lecciones de odio’, publicado en El País en 2024: “El odio, como la democracia, como el ajedrez o la viticultura, es una creación humana. Se trata de una creación sucia de la que no se suele alardear. Incluso hay quien se pronuncia contra los discursos del odio y luego se dedica a odiar a diestro y siniestro”. Decía Castilla del Pino que el odio es incompatible con la felicidad. Prosigue Aramburu: “El odio es propio de insatisfechos. Como el amor con su objeto, el odio vincula estrechamente al odiador con el suyo, aunque sólo sea por las ganas intensas de destruirlo. Lo lleva a todas partes, duerme con él, sueña con su dolor, su infortunio y su aniquilamiento, sin que la muerte del odiado le garantice el fin de su quemazón interna. Es común odiar a quien no se conoce en persona o vive lejos”. Y termina citando de nuevo la obra cumbre del psiquiatra, ‘Teoría de los sentimientos’: “Odiar es odiarse”. Viene todo este asunto del odio a cuento de una joven, Alejandra Meza, una argentina que ha vivido -y no sé si aún continúa haciéndolo- en Portugal, creo que en el Algarve, que se define como viajera, periodista y bibliotecaria y que en Instagram cuenta con 2.457 seguidores, en YouTube con 4,22K de suscriptores, 67 vídeos y 213.577 visualizaciones y en TikTok (Alejandrameee) con 959 seguidores y 78 vídeos. Ahí, en TikTok fue donde la encontré días atrás. Publicó un vídeo (615) donde salía caminando por la calle López Prudencio y decía que le parecía una ciudad “muy bonita, no es muy grande, tranquila, súper limpia…tiene de todo, shopping, hospitales, universidades…”para toparse con la plaza de San Andrés, que la deja casi sin palabras por lo mucho que le gusta y continúa alabando el casco antiguo, la limpieza, el orden, la amabilidad de la gente, que la saluda por la calle y en los bares y supermercados, una ciudad, según ella, muy idónea para vivir, y acaba el vídeo recomendándola. Pueden ver el vídeo, pero les prometo que lo que les cuento es la verdad y pregunto: ¿atisban en sus palabras algo hiriente, contra la ciudad, algún discurso de odio, un mensaje subliminal y guerrillero que no alcanzamos a vislumbrar o interpretar? Ni siquiera en el tono con el que se expresa podemos encontrar aristas porque su acento argentino, meloso, suave, como pensando bien lo que dice, entusiasta con lo que ha percibido y ven sus ojos, presenta a una mujer joven, simpática y agradecida con una ciudad que acaba de conocer. Si acaso, en otro vídeo (76), con la simpatía ya demostrada y, paseando en esta ocasión, por la avenida de Huelva, junto a la estatua de Menacho, manifiesta dos cosas que no le gustan de Badajoz: que no hay uber ni bolt (apunta que en Portugal “estamos muy acostumbrados” a ello) y que en el verano hace un calor extremo (sin embargo, en ese instante de la grabación asegura que se está “espectacular”, hace calor, pero se está “fresquito” y son como las dos de la tarde). Tiene dos vídeos más sobre Badajoz. En uno (52) saca una colección de fotografías donde aparecen instantáneas de calles, plazoletas, la Alcazaba, Puerta Palmas, la Plaza Alta, la Catedral, en fin, un álbum muy bien tratado y que muestra una ciudad realmente hermosa. En el otro (61), se encuentra con una boda multitudinaria en la plaza de la Soledad donde cantan La morocha, lo que le sorprende porque pensaba que se conocía solo en su país natal y, realmente, se lo pasó muy bien con el espectáculo que se encontró. Se habrán fijado en unos números entre paréntesis que he apuntado al referirme a cada uno de sus vídeos. Se trata del número de comentarios que suscitaron sus publicaciones. Y ahí vamos. La chica se ha tenido que disculpar porque el nivel de odio de algunos comentarios, siempre asquerosos, cobardes, simplistas y putrefactos alcanzó una intensidad que solo puede obedecer a una sociedad enferma de odio que ni siquiera devorándose a sí misma acabaría con la quemazón que la tortura. ¡Qué asco de gente! No son la mayoría, es verdad, pero tampoco son pocos lo que le salen al paso poniéndole pegas, llevándole la contraria, afeándole los comentarios amables, destrozando la imagen de Badajoz, promoviendo el cainismo entre ciudades, en fin, ya saben, lo de siempre, los porculeros de siempre, los que solo son felices en el fango, en la pocilga, retozando en su propio vómito. ¡Pero si es que hasta alguno se llega a meter con la apariencia física de la chica! Tras leerme los 615 mensajes (repito: hay muchos positivos, amables, que expresan gratitud hacia ella por el vídeo y halagos hacia la ciudad sin olvidar, en algunos casos, la autocrítica, que no la descalificación sin más), ya no quise leerme los otros. Mi capacidad de aguante ante tanto imbécil suelto, ante semejante ejército de burros que supuran bilis por las redes sociales incluso destruyéndose a sí mismos si es necesario con tal de destruir al otro, después de toda esa porquería, decidí volver a mi zona de confort, es decir, a ver, a escuchar, a atender a gente buena, a personas vitamina que, sin que nadie se lo pida, destaca lo positivo y contribuye y colabora para que lo no tan bueno pueda cambiar a mejor más pronto que tarde. Las redes sociales han traído lo mejor y lo peor. Y Alejandra Meza ha vuelto a constatarlo y, por desgracia, vivirlo.