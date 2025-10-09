Damaris, Blanca, Manuela y Marisol. / M. T.

Me desperté antes de que se abriera el día, antes de que la luz inundara el bosque que rodea la casita en la que encuentro la paz. Descubro las tonalidades de los verdes: olivo, higuera, saúco, fresno, eucalipto, que llegan hasta el azul del cielo. Cielo en el que estaban dando la bienvenida a Guillermo, nuestro presidente.

Ahora que tanto ruido hace, toda, toda la clase política, esa que se instala en el insulto y el odio a quienes no opinan como sus partidos, deberían reflexionar y poner en todos ellos una G, que les recordara que sólo desde el sosiego, el respeto, la tolerancia, se consigue que una Comunidad avance.

Descanse en Paz, y envíe destellos de luz a su Extremadura.

Ya es lunes y comienzo esta contraportada bajo los efectos de la Luna Llena del cazador, la que inundaba los campos tras la cosecha y permitía llenar las alacenas de nuestros ancestros para el invierno, que entonces aún era gélido. Ahora, a las cangrejas como yo, nos insomnia e ilumina.

Se instala octubre, mes dedicado a la Cultura Gitana en Badajoz. Me cuentan que cuando el pueblo gitano llegó a las tierras de Extremadura, probó su rico pan, Manró y descubrió el color de su tierra, Chao. Desde entonces nos llamaron Marochandé. ¡Qué bonito nombre! Y qué bonito sería que todo el Mundo tuviera Pan y una Tierra para vivirla.

Las actividades este mes serán diversas. Yo las comienzo en la Filmoteca de Extremadura, en Badajoz situada en la Factoría Joven, paseo Fluvial, número 3. Se proyectaba el documental ‘Gran redada gitana. Historia de un genocidio’, dirigido por Pilar Távora, directora y productora de cine, televisión, activista cultural y mujer gitana. Se cuenta en el documental presentado por la directora, la persecución y esclavización del pueblo gitano en el siglo XVIII, La Gran Redada, organizada en 1749 por el rey Fernando VI y el marqués de la Ensenada, buscó exterminar a la población gitana, separando familias y condenando a miles a trabajos forzados y a la muerte. Távora denuncia este genocidio silenciado y subraya la necesidad de educar y recordar para comprender la marginación actual del pueblo gitano.

Marisol Torres con Pilar Távora. / M. T.

Esta sinopsis de su obra es sólo un resumen del dolor que sufrió el pueblo gitano y no sabemos el motivo por el que no se habla del mismo en ningún manual de la historia de esta España nuestra. Es por eso que la intención de su directora es que la peli sea el detonante para que sea tema de estudio en los centros de enseñanza, en la universidad.

Para Távora, la identidad del pueblo gitano no es la marginalidad. La identidad es lo que me lleva a tomar un cafelito con algunas de las mujeres que desde el año 97 constituyeron ‘Romis Calis Camelan Nakerar’, ‘Mujeres Gitanas Quieren Hablar’. Tengo a Manuela Salazar como amiga, referente de su comunidad, y una de las responsables de esta entidad desde su constitución. Luce con orgullo ser prima de las Azúcar Moreno. Con ella, Damaris, una de las jóvenes mujeres gitanas que trabajan en la asociación y que, entre otras cosas, gestiona las redes sociales con ímpetu juvenil. Les acompaña la fotógrafa Blanca González, que lleva desde pequeña admirando su cultura y tiene imágenes maravillosas del mundo gitano.

Quieren que os cuente, y eso hago, que habrá muchas actividades, pero las más importantes serán los actos del día 17 de octubre. Comenzarán ocupando la plaza Alta, la más gitanita de las plazas de Badajoz, con un concierto flamenco del alumnado del colegio San Pedro de Alcántara. Continuarán La Kaíta y el tito Alejandro al cante, acompañados de Nene a la guitarra. El cierre del evento lo hará la exposición fotográfica de Blanca González. Su formato, cubos de gran tamaño, habla de referentes gitanos en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura, de las niñas y niños y de las mujeres gitanas, cuyo avance es el de su comunidad. En ellas se deposita la Resistencia y la Evolución de su pueblo. Seguir siendo gitanos en un mundo en continua evolución. Desde lo que son hacia lo que quieren ser. Seguir siendo es más que resistir, es construir, compartir, transformar. Visibilidad no les va a faltar. Ganas, tienen todas. Mi apoyo, siempre.

Su mes tendrá un broche teatral con la obra ‘Te amo Lorca’, de Coco Reyes, que dirige la compañía, la primera, formada únicamente, por actrices gitanas, ‘Gitanas a escena’. Viaje de poesía, memoria y voz sobre el escenario, actrices vivas que transforman la palabra en fuerza y el arte en libertad. El día 28 en el López de Ayala.

Y es aquí donde os recomiendo que paréis este fin de semana. Comienza el 48 Festival de Teatro de Badajoz. El sábado por la mañana, en San Francisco, gratis y para toda la familia ‘Crass Duo Circus!’. Circo, música, humor y magia a las seis de la tarde.

A las nueve de la noche, ‘La Gramática’ con María Adánez, a la que precede su fama en la televisión.

Cerremos la semana el domingo, con ‘Mr. Bo’, obra para ver en familia y en silencio, que no todo se cuenta con palabras.

Las mías volverán el próximo jueves.

¿Nos vemos?