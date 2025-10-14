La Vera Cruz y la Consolación

La Virgen de la Consolación y el Cristo del Amor. / P. C.

La Cofradía de la Vera Cruz de Badajoz está celebrando varios actos para conmemorar el XV aniversario de la bendición de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, por eso quiero aprovechar la ocasión para recordar los curiosos orígenes de la cofradía. Se desconoce la fecha exacta de la fundación, pero ya estaba organizada el 25 de mayo 1525, es decir, el pasado mayo se han cumplido 500 años. Realizaba una procesión de sangre, desde el hospital homónimo cada Jueves Santo. Curiosamente, en el orden de graduación de las cofradías de Badajoz de 1667, aparece en el vigésimo primer lugar, cuya aprobación se hizo el 20 de mayo de 1646. No debían de conocer que ya estaban aprobadas sus reglas en 1526, como veremos después.

Fray Gabriel de Silva, guardián del convento de San Francisco de Badajoz, junto al notario apostólico de la Audiencia Episcopal, Gómez Hidalgo, se encontraban en la ermita de San Nicolás. Tenían una carta de poder fechada el 25 de mayo de 1525. En ella se decía «que por cuanto en la dicha ciudad de Badajoz está una casa solitaria que fue monasterio de Santa Clara de nuestra religión (…) el señor provisor licenciado, que al presente es de este obispado, ha hecho limosna y gracia del uso de la dicha ermita a los regidores hermanos cofrades de la Santa Vera Cruz, para hacer capilla y aposentos y hospital para celebrar y acoger a los pobres enfermos, y por ser obra tan santa y meritoria, y por ser los aposentos que están juntos a la dicha ermita hechos y edificados por la abadesa y monjas y convento de la dicha Orden de Señor San Francisco. Y tomó por la mano a Rodrigo Alonso Jamaco, como mayordomo de la dicha cofradía, lo metió en los dichos aposentos y le dio la posesión de ellos y élla tomó y cerró y abrió las puertas».

El mencionado mayordomo citaba después «que por cuanto en esta ciudad se ha ordenado, establecido y hecho una cofradía que se llama de la Vera Cruz, para allegar, amparar y curar a los pobres y enfermos y otras personas incurables y para enterrar a los difuntos y hacer otras obras de piedad. Y porque me consta que ha sido y es aprobada por los prelados de este obispado. Y porque tan santa obra no cese y se consiga y no se dejen de hacer obras tan pías y necesarias a los fieles cristianos, doy licencia y facultad para que los dichos cofrades y sus oficiales puedan tener el uso de la iglesia-ermita de señor San Nicolás intramuros de esta dicha ciudad y que en ellas se puedan celebrar misas y los otros divinos oficios con la decencia y devoción necesarias. Y que en ella se puedan edificar aposento y casa donde puedan estar y estén los pobres y ensanchar, alzar y reparar la dicha iglesia. Y por cuanto por el prelado de este obispado están ordenadas y aprobadas las ordenanzas, capítulos y regimiento que se han de tener y guardar en la administración y gobernación de la dicha cofradía. Dada en Badajoz, a 30 días del mes de junio de 1526 años».

La Vera Cruz ha tenido distintas sedes. La primera, que sepamos, fue la ermita de San Nicolás, que estuvo en la manzana formada por las actuales calles Espronceda, Vasco Núñez, Abril y Prim. En 1720 la viuda María Sánchez hacía un reconocimiento de censo a favor de la cofradía. Muy interesante es el dato que sobre ella nos hace: «la dicha Cofradía de la Santa Vera Cruz, que primeramente fue servidera en la ermita de Calatrava, luego en la parroquial de la Señora Santa María del Castillo, y hoy está y se sirve en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción». En 1706 la cofradía tenía su sede en la iglesia del convento de Madre de Dios, siendo su mayordomo el carpintero Pablo Rodríguez Morgado. En 1733 ya la documento en la primitiva parroquia de San Andrés. El último dato que tengo de la Vera Cruz, antes de desaparecer, está fechado en 1830. Se la cita en el testamento de Ramón Gómez, natural de Casas de Palomero. Mencionaba que era hermano de la Cofradía de la Santa Cruz, «que se venera en la parroquia del apóstol San Andrés».

El obispo Manuel Pérez Minayo citaba el 21 de octubre de 1757 que la Cofradía de la Vera Cruz no se había confirmado por la Santa Sede, sino solamente por la autoridad eclesiástica ordinaria y, además, estaba ya extinguida. La capilla del hospital había sido profanada, convertida en patio de comedias y el resto en cuartel de artilleros desde 1781. Finalmente, el Hospital de la Vera Cruz fue vendido a la Real Hacienda en 1795 por 31.752 reales para convertirse en cuartel de artillería. En 1758 se hizo un interesante inventario de la capilla, donde figuraba una imagen de un Santo Cristo que se veneraba en el altar mayor, con su retablo dorado y estofado que, seguramente, era el titular de la cofradía); una imagen de Nuestra Señora de la Concepción, colocada a la derecha del retablo; un Cristo amarrado a la columna con su retablo, etc. Lamentablemente, no sabemos qué fue de todas estas obras de arte.

Dentro de la Alcazaba de Badajoz existió en 1571 un hospital desconocido hasta que lo publiqué en 2018, llamado de los Caballeros o de Nuestra Señora de los Caballeros. Pasó a llamarse de Nuestra Señora de la Consolación, luego vinculado a la Cofradía de la Consolación, del gremio de los barberos, aprobada en 1605, que sacaba la procesión de la Resurrección. Imagino que no procesionó en Semana Santa hasta 1607, pues la talla del Resucitado se encargó al escultor Alonso de Auñón, que la entregaría el 25 de julio de 1606. Costó 250 reales. No era de tamaño natural, pues debía medir un metro y medio de altura, incluida su peana de madera de castaño a modo de sepulcro. La imagen de la Consolación ya existía en 1636, e imagino que fue obra del mismo escultor. Como Hospital de Nuestra Señora de la Consolación lo documento por primera vez en 1601, donde se menciona en una escritura «unas casas de morada que están en el Castillo, por bajo del Hospital de Nuestra Señora de la Consolación, debajo del arco de la torre que allí está».

No será hasta 1616 cuando ya aparece la cofradía vinculada al hospital en una escritura: «Para la Cofradía de Nuestra Señora de la Consolación. Sepan cuantos, por esta carta de reconocimiento de censo perpetuo, vieren como yo, Juan Grajera, cerero, vecino de esta ciudad de Badajoz, digo que yo tengo un pedazo de tierra, que será fanega y media en sembradura, que alinda, por una parte, con el camino que va de esta ciudad al lugar de Talavera, de que pertenecen dos reales de censo perpetuo al Hospital de Nuestra Señora de Consolación en el Castillo, que llaman el Hospital de los Caballeros». Desde ese año de 1616 no vuelvo a tener noticias del hospital, por lo que, seguramente, desaparecería poco después. En el orden de graduación de las cofradías de Badajoz de 1667, figuraba en el duodécimo lugar la Cofradía de la Consolación, aprobada el 7 de octubre de 1605. Su última sede conocida fue la parroquia de Santa María la Real (San Agustín), donde estuvo al menos hasta 1869.

La Cofradía de la Vera Cruz fue refundada y aprobada canónicamente por el arzobispo de Mérida-Badajoz don Santiago García Aracil el 16 de octubre de 2011. Como titular mariana eligieron la advocación de la Consolación, en recuerdo de la que daba nombre a la cofradía que sacaba el Resucitado desde su ermita de la alcazaba. Se presentó públicamente en el Museo de la Ciudad el 14 de marzo de 2009. Fue bendecida el 27 de noviembre de 2010. La Virgen procesionó en solitario por primera vez en la madrugada del Viernes Santo de 2012, pues todavía no se había terminado la imagen del Cristo. En su lugar lo hizo un relicario del «Lignun Crucis», cedido por la Confraternidad Nacional de Hermandades de la Vera Cruz. El Cristo del Amor fue bendecido en su templo el 17 de marzo de 2012. Ambos titulares son obra del escultor pacense Eduardo García Márquez. A pesar del mal tiempo, los dos pasos titulares pudieron procesionar por primera vez en la Semana Santa de 2013.