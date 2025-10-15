Manipulación

Es frecuente recurrir al pasado, a lo que sabemos del pasado, para intentar saber «de dónde venimos» para explicar «dónde estamos», el presente, y poder aclarar lo que de verdad nos importa, que es «adónde vamos», el futuro. Esto es tan antiguo como la misma sociedad humana y quizá sea inevitable. Lo que no significa que sea cierto o incluso útil. Subyace una falacia a este recurso al pasado, pues, tras varios miles de años de existencia de la Humanidad y de sus sociedades, el futuro sigue siendo tan impredecible como lo fuera en las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico Inferior. La experiencia real nos enseña que toda predicción del futuro, se lea en el hígado de una oca, las hojas de té o en una encuesta electoral, lo haya (pre)dicho Nostradamus, el algoritmo de moda o un catedrático de Historia, difícilmente se cumple. Cuando llega el momento, la realidad resulta ser otra.

Ciertamente, el presente es el resultado de un entramado de procesos biológicos, ambientales, culturales e incluso individuales. El entramado en sí mismo es de suma complejidad e igualmente lo son los diferentes procesos y factores que lo componen. La complejidad de cada uno de ellos potencia la de los demás hasta el punto de hace que sea muy difícil que se entienda y que se pueda explicar en pocas palabras. No es que no lo intentemos, de hecho dedicamos ingentes recursos a ello y a través de varias vías y estrategias.

La investigación histórica es una de estas vías, la que se centra en intentar conocer y comprender el pasado de las sociedades humanas. Tiene una larga, valga la redundancia, historia. A título de ejemplo, y centrándome solo en la tradición cultural de Occidente, Herodoto escribió la primera obra de esta naturaleza en el siglo V a.C., y las partes más antiguas de la Biblia (con numerosos pasajes que sólo cabe calificar de históricas) son todavía más antiguas. Tan larga es esta historia que ha generado una subdisciplina académica, la Historiografía. Y si algo hemos aprendido de esta última es lo parcial e incompleta que es esta investigación, lo condicionada que está por las particulares circunstancias y, ojo al dato, prejuicios, de cada investigador o escuela académica. Es decir, que ni la investigación histórica más científica y depurada es del todo inocente. Una derivada de esto es que ni la investigación histórica más científica y depurada es capaz de generar verdades absolutas sobre el pasado, tan solo un conocimiento parcial y discutible sobre lo que realmente ocurrió.

Por eso, cuando alguien, cualquiera, afirma estar en posesión de la verdad sobre la Historia y reclama esa verdad como generadora de derechos y exigencias, conviene ponerse en guardia. Diversos líderes occidentales han informado de que Putin les soltaba largos parlamentos históricos para justificar su invasión de Ucrania. Desconozco estos argumentos, más allá de lo que el mismo dirigente ruso publicó al principio de la guerra. No es imposible que la historia, las historias, en las que fundamenta su supuesto derecho a apropiarse de Ucrania sean correctas y certeras, no lo sé. Sí sé que ello no le da ningún derecho a romper tratados, no le da derecho a imponerse por la fuerza e invadir a otros. Sepamos que la misma historia, las mismas historias, también respaldan la versión ucraniana sobre su libertad y nacionalidad. En esta guerra, el pasado y la historia no son más que una cortina de humo para justificar el hecho de que se va a matar a gente, mucha gente. Y de los argumentos que se usan para explicar lo que está pasando entre el río Jordán y el Mediterráneo no hablo, pues es demasiado doloroso.