Extremadura, plató

Miguel del Arco se dirige al equipo de figuración, durante el rodaje de 'Los Relatos', en Villanueva de la Vera. / M. T.

Un arcoíris doble enmarcaba las montañas de La Vera en el atardecer del lunes, cuando decíamos adiós al rodaje de cine que nos ha acogido durante unas jornadas. En mi caso, el equipo de dirección necesitaba refuerzos y, muy bien acogida, he desarrollado las funciones designadas.

La mayoría de la gente, cuando va al cine, ve una peli o una serie en casa, desconoce el verdadero trabajo que se realiza detrás de la cámara.

Nos maravillamos con escenas que permanecen en nuestra memoria. Elige una, tu peli preferida. Retenla un momento, ¿ya la ves? Yo tengo al conde Drácula, de Bram Stoker, Gary Oldman, viendo por primera vez a Mina, Winona Ryder, en su paseo al llegar a Londres. Una escena de la que te enamoras en segundos, pero para realizarla en su totalidad, se emplean, horas, días.

Hay equipos completos detrás de la cámara, que el público en general desconoce y sin los que una película sería imposible rodar.

Marisol Torres con Apari y Maribel Ruiz. / M. T.

Guionistas, qué maravilla de trabajo. Palabras en tu interior, que plasman en un guión que se convertirá en imágenes… Love total cuando eres tú misma la directora o director o te seleccionan entre cientos de guiones que se escriben para llegar a la pantalla.

Teniendo dirección, ayudantes y auxiliares y con una productora que financie el proyecto, elegir a tu dire de producción con todo su equipazo, el camino comienza.

Las labores de localización me encantan. Recorrer pueblos, campos, ciudades, visitar casitas, mansiones, buscando el lugar especial para que se desarrollen las acciones que el o la dire de fotografía va a enmarcar con ese ojo que sólo ellos, ellas tienen. Rodearse de eléctricos, operador@s de cámara, foquistas, sonidistas, iluminador@s, harán que el proceso fluya. Y mi lugar preferido…Producción producción.

Curtidas en rodajes de cortometrajes, en los que se consiguen desde los permisos para cortar una calle, como encontrar a cincuenta personas con el pelo blanco para una escena, hacer sándwiches de nocilla para la gente pequeña participante. Seductor, ¡eh!

Llegado el momento de comenzar, con los actores y actrices maquillad@s, peinad@s y vestid@s por personas que cuidan de la misma forma a la figuración como al cuerpo actoral, a la orden de dirección, la claqueta da el pistoletazo de salida.

Después se montará, se le pondrá música y nos emocionaremos en los reencuentros de estreno.

Equipos como los anteriores han salido de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Extremadura, sita en la Alcazaba de nuestro Badajoz. Antes de hablar de ella hay que recordar que su bar lo hemos transitado tantas veces que su regente, Miguel, pensaba que estábamos estudiando allí.

Eso fue mucho antes de que se hiciera famoso en el programa de Iker, Cuarto Milenio, contando las historias de fantasmas que, cuando el alumnado se va a casa, invaden de sonidos, luces y sombras el espacio, que fue hospital militar.

De la primera promoción de estos estudios surgieron talentos que han podido dedicarse al mundo del cine, eso sí, casi siempre fuera de Extremadura.

No puedo nombrar a todos y todas, pero Alex Pachón, Rubén González, Maribel Ruiz, son referentes en este mundo y los tengo cerca, afortunadamente en mi vida.

Maribel Ruiz Pascual, de Don Benito, entre otras cosas es directora de producción de muchas películas que habéis visto, seguro, y estas últimas semanas ha sido la dire de produ del proyecto de otro extremeño, el director Miguel del Arco. Con su trabajo han llenado la Vera de cine.

Félix Méndez, con su cámara. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Extremadura como Plató de Cine me parece una fantasía, que podría llegar a ser. Como industria que genera empleo, la repercusión económica directa en la producción de la misma y la indirecta, en alojamientos de todo tipo, restauración, comercio local, debería ser un tema al que se debería dar mayor importancia. Grandes producciones nos han visitado, pero tener un territorio tan grande, tan bonito, tan lleno de espacios para recorrer y filmar, no es un bombón, es una caja especial, que ya quisieran otras comunidades españolas. Incentivar la producción, generar infraestructuras que puedan utilizarse en rodajes audiovisuales de todo tipo.

Mejorar de una vez nuestros trenes y comunicaciones y vendernos, sí, vendernos como lo que somos. Una comunidad de futuro, que combina modernidad con toques tradicionales, con gente muy válida que no quiere irse de su tierra para hacer lo que le gusta.

No puedo despedirme, me matarían mis compas de rodaje, sin contar mi Amor&Humor. Después de una de las comidas de equipo, en nuestro Macondo de Madrigal de la Vera, aparece Juan Diego Boto, en escena, y tú estás en pijama.

Y colorín colorado esta peli, aún no ha acabado.

Hasta el próximo jueves, que ahora toca Festival de Teatro.

Besos de Cine.