La dulce tarea de pronunciar su nombre

Ahora que se ha muerto contarán de él anécdotas en cascada; unas verdaderas, otras falsas. Casi todas, inevitablemente, un tanto deformadas. La mía tal vez. Me lo contó poco después de ser elegido presidente. Lo curioso no es que lo contara, que también, sino que siga yo recordándolo. No, no lo olvido. Se me enredó dentro. Supongo que en su momento tuvo algo de intimidad deslumbrante, de fogonazo; desde entonces es parte de lo que sé, de lo que quiero saber, sobre la vida. La suya y la mía.

Contó que descubrió el vértigo del poder cuando tras inaugurar una exposición de pintura volvió a su casa y allí encontró uno de los cuadros, precisamente aquel que, cortésmente, más había alabado ante el autor. No sé si empleó la palabra vértigo; probablemente no. Quizá sea más cierto, señoría, que empleara la palabra responsabilidad. El vértigo que se anuda a la responsabilidad. Eso entendí yo. Y no, no se me ha olvidado. Ese día él calibró hasta dónde podían malinterpretarse sus palabras y hasta qué punto era facilón abusar del poder. No sé qué haría con el cuadro. Me lo contó. No lo recuerdo. Eso es lo de menos. Doy por seguro que si tenía algún valor económico lo devolvió. Lo trascendente es cómo a partir de entonces se enfrentó a su propio poder, al poder venenoso que acababa de descubrir en sí mismo. Un hombre solo en la cumbre del poder. He olvidado el dónde, el cómo y hasta el con quién, pero ese temblor de revelación no. El poder, al menos en este rincón sin trenes, es exactamente eso: el vértigo de quien se asoma a un acantilado de gentes y tareas.

Estos días me preguntan qué de bueno hizo. No sé qué contestar. Mi mala memoria... Supongo que, como casi todos, hizo lo que pudo. Ese cálculo matemático me es un tanto ajeno, que en esto de las contabilidades de políticos y políticas siempre hay truco. Sin embargo, le recuerdo con benevolencia. Sabía que un apretón de manos, dos sonrisas y tres palabras suyas bastaban para hacer feliz a casi cualquiera de sus gobernados. Y no renunció nunca a esa herramienta de construcción masiva. La prodigó. Tenía el don de hacerte creer que eras su amigo (evidentemente no lo eras). Se entregó, envuelto en la ingrata tarea de gobernar, a esa otra tarea mucho más dulce de pronunciar el nombre de pila de cuantos extremeños le salían al paso. El tuyo. El mío. Nos hizo creer, foto de por medio, que éramos amigos y, aunque pueda parecer un tanto absurdo, se comportaba como si lo fuéramos. Sin impostura. Sin engaño. Nunca nos faltó ni su llamada de consuelo ni, al límite de lo posible, su favor. Quizá por eso, en esta hora final, triste hora, los extremeños le hayamos despedido con cariño en tromba. Fue cordial, pero no fue un abrazafarolas. Aseguró a los extremeños la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara -más aún, pasara lo que te pasara-, él estaba allí, en la cumbre de su poder, para escucharte, para entregarse, sereno y firme. Ecuánime. Eso hizo que los años de su gobierno, feliz gobierno, fueran calmos para todos. O casi todos. Así le recordaré. Conocía su poder, su mísero poder terrenal, y lo consagró a los cielos de quienes no tenían poder alguno. Así que, aunque la estocada cayera baja, la faena fue de dos orejas. Torero y de Olivenza. A hombros frente a la Soledad…

Guillermo, se llamaba Guillermo.