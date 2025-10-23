Caperucita en Badayork

Marisol Torres con Carolina Yuste, en la plaza López de Ayala de Badajoz. / M. T.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, aunque algunas veces me ha arrancado de raíz, pero me ha devuelto al amor rodeándome de amigas, amigos que se dedican al mundo del arte en muchas de sus disciplinas. Tenerles cerca no es fácil, básicamente porque además de la música, el arte audiovisual, la fotografía, tienen que combinarlo con otros trabajos y eso les hace tener una vida agitada. Pero a estas alturas de siglo, ¿quién no la tiene?

A la mayoría les he conocido en este transcurrir que va desde la inocencia a la madurez que ya tenemos y que algunas veces no queremos creer. Pero nunca había conocido a una Artista, desde su adolescencia, y esa es Carolina.

Carolina Yuste apareció en mi vida de la mano de su madre. Carolina Yuste madre es mi hermana mayor, me riñe, pero me ama, me dice todo eso que no se atreve la mayoría, pero con amor. Ella ha sido la curandera de mis esguinces de corazón y otros no. Ella lo cura todo con paciencia y amor.

De ese amar total nacieron dos bellas mujeres, Bea y Carolina,que ya es la Carolina más famosa de nuestra ciudad, con permiso de Carolina Coronado. Por cierto, no sé para cuándo vamos a dejar el bautizo de la estación de tren con su nombre.

Alguien, antes que yo, dijo que sería maravilloso montarse en un tren estación Badajoz-Carolina Coronado y bajarse en Madrid-Atocha-Almudena Grandes. Obras de cada una nos daría tiempo a leer.

Carol Niña transitó una adolescencia difícil, pero la danza, la música, los libros, la interpretación la salvaron y la hicieron fuerte, la construyeron como la mujer que ahora es. Ojalá todas la niñas y niños que sufren ese dolor tan pronto encuentren el salvavidas hacia la felicidad. Viajar al comienzo de su juventud a Madrid, a sus sueños, dejando un Badahó del 2000 para descubrirse al mundo. Y se descubrió, a las pruebas me remito.

Desde esa Carol a la de ahora hay trabajo, mucho trabajo, muchísimo. Yo he tenido el privilegio de vivirlo como la tita Tower, es lo que tienen las hijas de las amigas. Ellas eligen nombrarte como les parece. Madrinas sin bautizo, titas Tower. Y yo, tan feliz.

Vives sus aprobados, sus primeros trabajos, amores, desamores, sus cortos y sus largos y vaticinas que la Niña va a dar que hablar, que tuve el pálpito, ese de veedor ancestral de mi antepasado de Nogales.

Y no me equivoqué. No seré yo quien haga una relación de sus trabajos, que para eso tenéis las plataformas de las teles modernas y la Wikipedia.

Yo me quedo con mis momentos especiales. Partirme de la risa viéndola bailar sevillanas en un Brooklyn cercano, cantando covers por los pueblos, llegando a un Cielo oscuro.

Pero si me das a elegir, me quedo con la Paqui de ‘Carmen y Lola’, que estrenamos en Badajoz en el Festival Ibérico de Cine en julio de 2018, y con la que obtuvo su primer Goya. Y lo trajo a Badajoz. Nos recibió Fran Fragoso, alcalde en ese momento, y yo me hice una foto con Goya, ¡¡cerquita de mi corazón!! Podría decir seno, pero estamos en horario infantil.

En ‘Prostitución’, obra en la que desplegaban todas las actrices una maestría espectacular, y que vimos en Badajoz , se desdoblaba en dos acentos y te hacía contemplar ese mundo cruel desde prismas diferentes a los tuyos. Al acabar, me dijo: «Anda que no has llorado…hasta con la mascarilla se te veían las lágrimas».

Después de las ‘Noches de Tefía’, serie que recomiendo totalmente, dije que ya no había marcha atrás.

Que después del estreno en Badajoz de ‘Saben Aquell’, la llamase con voz entrecortada para que esa navidad me regalara las canciones y minutos después me las enviara por wassap…eso no tiene precio.

‘La Infiltrada’ volvió al tándem Arantxa Echevarría directora & Carolina actriz, que las hace únicas, extraordinarias. De Goyas.

Gracias por ser una de sus invitadas en el balcón de nuestro ayuntamiento en el Pregón del Carnaval. Mi homenaje, disfrazarme de todos los personajes de ‘Caperucita en Manhattan’.

El jueves, quedamos para hacernos la foto que acompaña este relato y, como mágico momento, me esperaba en un banco de una plaza pacense, que si descubrís es porque habéis terminado su libro, ‘Toda mi violencia es tuya’, no seré yo quien haga spoiler. Aunque comprobando cómo se llenaron sus dos presentaciones en el museo Luis de Morales y Castelar, sabrá todo el mundo de lo que hablo.

Amor le profesamos. Horas para su autógrafo y dedicatoria y para el selfie correspondiente.

Me llega como noticia de última hora que es una de las cien mujeres más influyentes de España , según la revista Forbes…

Los pálpitos, son los pálpitos.

Os amo, Yustes. Gracias a todas por hacerme Yuste de adopción, que sois muchas y sé que estáis esperando que os dedique esta contraportada, como si fuera yo lo importante.

Hasta el jueves que viene.

Besos otoñales.