San Atón desangelado

La plaza de San Atón, sin niguna sombra para cruzarla. / A. M. R.

El pasado mayo, ‘Iglesia en Camino’, la revista de la archidiócesis Mérida-Badajoz, sorprendió con una noticia para muchos desconocida. Con motivo del día del patrón, las hermanas Carmelitas habían regalado una reliquia de SanAtón al Seminario Diocesano, que lleva su nombre. Es una parte del radio fechada en 1742. Hasta ese día, seguro que muchísimos pacenses desconocían la existencia de este venerado hueso que llegó a Badajoz hace casi tres siglos procedente de Pistoya (Italia), de donde fue obispo el que después alcanzó la santidad. La reliquia se colocó en el pecho de la imagen de San Atón en una capilla del claustro de la catedral, que fue robada por los ingleses en el sitio de 1811 y las Carmelitas Descalzas la guardaron en depósito, como si de una reliquia se tratara. Que lo era.

Aunque sin pruebas irrefutables, a San Atón de Pistoya se le atribuye su nacimiento en Badajoz en 1070. También conocido como san Adón, fue un monje benedictino, de la Orden de Vallombrosa, designado obispo de Pistoya e historiador. En Badajoz, su nombre ha llegado a la actualidad porque es el patrón del Seminario Diocesano, del que heredó su denominación una gran plaza, una de las más céntricas y transitadas: la de San Atón, situada junto a la de Minayo, escoltada por dos fachadas de edificios históricos: la lateral del antiguo Hospital San Sebastián (hoy Hospital Centro Vivo, gracias al empeño de la Diputación de Badajoz, porque hay que reconocerle el mérito de que no se haya venido abajo este inmueble de más de 20.000 metros cuadrados) y el Garaje Pla, sede del Colegio de Abogados de Badajoz, íntegramente rehabilitado.

La plaza de San Atón debe su actual fisonomía a la transformación urbana de este entorno llevada a cabo en 1990. Previamente, para abrir todo el espacio que ocupa tuvo que ser derribado el vetusto edificio del Seminario, que ocupaba desde 1754. Lo hizo hasta 1927, cuando se trasladó a su nueva sede en la Cañada de Sancha Brava, en la margen derecha del Guadiana. Cuentan quienes vivieron el derribo, que se hizo por el abandono en el que se sumió el viejo edificio, convertido en ruinas, cuyo trágico destino fue objeto de debate ciudadano. No hubo más que tocarlo para que todas sus piezas se desmenuzaran como un Exin Castillos mal acoplado.

En el corazón de Badajoz, en un lugar privilegiado, el más céntrico y mejor comunicado, quedó una plaza enorme, inhóspita, desangelada, sin sombra, en una ciudad que muchos días de verano supera con creces los cuarenta grados. San Atón es una plaza transitada de manera obligada, por su ubicación estratégica como elemento de unión entre sedes administrativas, lugares de ocio y calles comerciales (las pocas que quedan). Además de ser la superficie del aparcamiento subterráneo más amplio de Badajoz.

Cruzarla entre junio y septiembre a las horas en las que el sol alcanza su lugar más elevado es arriesgarse a dejar las suelas pegadas en sus baldosas. Sin exagerar. 35 años se han cumplido desde que San Atón está como está y no ha habido en este tiempo quien haya tomado la decisión de acometer una reforma que, por lo menos, solucione la falta de sombra. Solo el PSOE se atrevió a incluir en su último programa electoral un concurso de ideas para atenuar el solato de esta plaza desangelada.

No es excusa que no admita árboles de gran porte porque debajo existe un aparcamiento y no hay hueco para las raíces. Mi vecino de enfrente tiene en la terraza una palmera de varios metros de tronco que se alimenta de un macetero de escasa altura. Soluciones vegetales debe haber. Y si no, existen otras constructivas. Pérgolas. O toldos, como los que están colocando en los parques infantiles y han anunciado en Menacho. Más urgentes y necesarios que en Menacho lo son en San Atón. Y de paso, darán contenido a la plaza, que será de un santo, pero pocos ángeles tiene.