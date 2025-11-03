Califas (V)

Como es natural, los príncipes, más si eran presuntos herederos de la dignidad califal, recibían una educación esmerada, en el aspecto intelectual y en el militar, que pasaba por aprender a montar bien a caballo. Nada que los diferenciase de los vástagos de una familia burguesa actual. Solía crearse en su torno un grupo de chicos de su edad, hijos de los grandes personajes de la corte –también de algún plebeyo; era un modo de recordarles su posición y alguno de sus futuros deberes-. Estos muchachos iban a ser sus compañeros constantes, su círculo íntimo, y, por sus padres, aseguraban al futuro príncipe los apoyos institucionales y económicos necesarios para, al menos, iniciar su mandato con cierta estabilidad. Los profesores eran siempre intelectuales de muy destacados conocimientos en las ciencias religiosas. Se comenzaba por leer, memorizando, el Sagrado Corán. De muchos de los soberanos –sea verdad o propaganda- se contó que lo copiaron de su puño y letra. La ideología política, fuese cual fuese, de las dinastías islámicas se apoyaba en la interpretación del Libro, porque, pese a tener un texto inmutable, sus recovecos son muchos y se presta a muchas opiniones. Algunas son radicalmente distintas y parecen surgidas de credos diferentes.

En Córdoba, a la altura del segundo califa –al-Hakam II- la filosofía política se apoyaba en la escuela jurídica llamada malikí, la más rígida de las cuatro existentes entonces. Y eso obligaba a tener una conciencia muy exacta de lo que podía y no hacerse y disponerse en materia de gobierno y de doctrina. Mucho más si se tiene en cuenta que el gran enemigo, en el siglo X, de los cordobeses eran los fatimíes, una dinastía chií –ismaelíes; digamos, para entendernos, heterodoxos- cuyas fronteras se habían extendido vertiginosamente desde el actual Túnez hacia el Occidente Lejano, o sea, el Atlántico, y estaban poniendo en tela de juicio el domino territorial, ideológico y económico andalusí. Estaban a punto de cortar la ruta por donde llegaban al norte de Gibraltar el oro, los esclavos negros y muchas otras materias primas, necesarias para el desarrollo del naciente califato. Controlar Occidente no era solo cuestión militar. También económica.