El Chupi: casquería con apellido y chuletillas de culto

El Chupi es de esos bares que no necesitan carta para presentarse. Le basta con un olor: el del frito limpio que cruje al morder y el del guiso largo que pide pan. Dos generaciones han sostenido, desde 1965, una misma promesa -cocina de verdad, sin disfraces- levantada sobre dos pilares que aquí se veneran: la casquería bien tratada y las chuletillas de cordero empanadas, orgullo de la casa, plato de conversación y rito compartido. En la Urbanización Guadiana, Paco y Camilo, hermanos al frente desde 2007, mantienen una identidad que no se negocia: barra viva, sala luminosa y esa cadencia de servicio que coloca el producto por delante de todo. Este 2025 celebran sesenta años de historia y el espíritu sigue intacto.

La barra marca el compás del día. A media mañana, los botellines fríos anuncian el aperitivo y el pase arranca con callos espesos y brillantes, mollejas de cordero doradas y jugosas, riñones al jerez con ese punto exacto de cocción que evita durezas, caldereta extremeña que recuerda a la de los pueblos y criadillas de ternero hechas con mimo y respeto. En carta aparecen, cuando toca, torreznos de los que suenan al partir y otros cortes humildes que aquí se vuelven señoriales. La casquería no es capricho: es técnica, limpieza, tiempos y mano. Por eso El Chupi ha sido referencia para quienes buscan esa cocina que se aprende mirando a los mayores y practicando cada semana.

Luego vienen las chuletillas de cordero empanadas y el ambiente cambia de tono: hay quien las pide como tapa contundente, quien las convierte en centro de mesa y quien las alterna con una ración a la plancha ‘para comparar’. El empanado es fino, se adhiere sin soltar migas y guarda el jugo rosado del cordero; crujen, huelen a pan recién frito y dejan un regusto limpio que invita a otra. Se sirven en fuente de loza, acompañadas de patatas fritas doradas o con tomate rajado de las Vegas del Guadiana, fresco y jugoso, que aporta contraste. Ese detalle convierte el plato en un símbolo: lo sencillo elevado a festín. No es exageración localista: varias guías y artículos de viaje las señalan como míticas y aconsejan peregrinar por ellas.

La cocina salta con naturalidad del guiso al frito y de la plancha al horno. En temporada, hay habitas con jamón de las que perfuman la sala, pavías de bacalao que conservan la jugosidad bajo un rebozado ligero y merluza a la sevillana que suma color y sabor a la vitrina. Los fondos son pacientes y los rebozados, breves: aquí no se cubre el sabor, se protege. Esa es la diferencia entre un empanado cualquiera y el de El Chupi: la carne manda, el pan acompaña, el aceite respeta.

La sala guarda un aire de restaurante de toda la vida: familias que celebran sin pompa, cuadrillas que convierten el sábado en liturgia, viajantes que apuntan la dirección para la próxima visita. El servicio es cercano y rápido; la cocina, visible en lo esencial; los precios, razonables. Si hay un denominador común en las opiniones, es la sensación de comer mucho y bien sin artificios, con raciones que no se quedan cortas y con producto que ‘se nota’.

El Chupi ha sabido evolucionar sin borrarse. Del enclave histórico junto a la carretera, con fama de ‘parada obligada’, al presente en Antonio de Nebrija (Urbanización Guadiana), la casa mantiene la esencia que le hizo nombre: casquería seria y chuletas de cordero empanadas que reclutan fieles. En la red, las fichas y guías sitúan hoy el local en esta dirección, con teléfono propio, web y actividad en redes, prueba de que tradición y actualidad pueden convivir sin escándalo. Hay platos que definen una ciudad. En Badajoz, la casquería es un idioma y El Chupi es una de sus gramáticas. El día que la cocina lanza mollejas bien doradas, riñones brillantes y callos con su punto, uno entiende por qué hay colas en fin de semana. Y cuando en la mesa caen las chuletillas empanadas con sus patatas o con el tomate de las Vegas, la discusión se reduce a un gesto simple: otro plato y otro pan, por favor.

La regularidad sostiene la fama: aceite a punto, empanado al momento, fritura sin grasa sobrante, guisos con reposo, plancha limpia. La técnica se repite como una oración, y eso permite que los platos lleguen iguales un martes cualquiera y un sábado lleno. Es lo que convierte a El Chupi en casa de confianza para familias, jubilados, parejas jóvenes y cuadrillas. No hay que explicar demasiado: se llega, se pide, se comparte, se repite. Decir «vamos al Chupi» es, para muchos pacenses, sinónimo de comer cálido y sabroso. Y es también un aplauso a la cocina humilde -la que respeta los despojos nobles y convierte cortes secundarios en bocados memorables- y a un cordero que, tratado con respeto, se vuelve fiesta sin mantel de gala. Ese equilibrio entre humildad y alegría, entre cuchara de barrio y frito fino, es su marca.

Dos generaciones han mantenido encendida la misma cocina, y el resultado se nota en cada plato. No hay artificio, solo oficio. Por eso, al cruzar la puerta, uno siente que entra en una casa más que en un restaurante: un lugar donde los padres enseñaron a los hijos que freír bien es un arte y que el sabor es cosa de tiempo y respeto. En ese legado se sostiene El Chupi, un bar que ha hecho del barrio una familia y del cordero empanado, un símbolo de identidad pacense.

La cuenta no se lee con sobresalto. El recuerdo, sí. Porque El Chupi deja la memoria de una sazón exacta, de una ración justa y de un servicio que no demora; y de unas chuletillas empanadas que, como dijeron, “son divinas”. Será por eso que, cuando uno se marcha, promete volver. Tal vez por las mollejas; quizá por los callos; seguramente por las chuletillas con patatas o con tomate de la vega. Lo cierto es que regresa por el conjunto: por la suma de oficio, producto y cariño que el barrio reconoce como propios.

El Chupi no compite en escenografía: compite en punto. Y lo gana a diario. Así se explica que su nombre aparezca en guías y listados, que luzca en recomendaciones de ruta y que conserve esa clientela intergeneracional que sabe dónde acudir cuando apetece cuchara, casquería de raza o unas chuletillas de cordero que crujan sin pesar. Esa constancia, ese saber hacer que no presume, es la verdadera receta de la casa.