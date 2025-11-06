La mesa que prepara Piedad Cordero, con colores y productos de esta época para recordarles con amor, como el que ella pone en sus decoraciones, llenas de fantasía. / M. T.

Comenzamos noviembre en el bosque, ese rayano que compartimos con gente de varios países y en el que encuentras paisajes que estremecen de emociones.

Dejamos atrás la oscuridad de La Llorona para pasar al día de Santos y Difuntos, realizando una comida en su honor en la que Piedad Cordero utiliza los colores y productos de esta época para recordarles con amor, como el que ella pone en sus decoraciones, llenas de fantasía.

Ella decora, otras invitadas preparan platos exquisitos, esos que yo aún no sé realizar. No heredé de mi madre sus dotes como cocinera. Isidra, mi madre, tuvo que dejar el cole, como muchas mujeres de su generación, nació en 1932, para cuidar de sus hermanas y hermanos. Ser la mayor implicaba ayudar en casa. Tiempos de posguerra que no queremos que vuelvan. Del cuidado a los fogones. Muchos, que los negocios para dar de comer a 12 criaturitas eran varios.

Cocinó y mucho, cuando dejó de hacerlo para el público en general, nos la llevábamos de cocinera, con su inseparable Maribel a los campamentos de los scouts. Fantasía de un grupo de italianos de intercambio juvenil, intercambiando la receta del arroz con pollo de la Mamma española por el de los espaguetis a la carbonara.

Ni por esas aprendí a cocinar, y mira que lo he intentado.

Este año, sin ir más lejos, hice mi preinscripción a los cursos de la Universidad Popular de Badajoz, a principios de curso, o de año, que hay gente que mentalmente lo comienza en septiembre, que alguna felicitación he tenido. Mi desconsuelo, la letra milagrosa resultado del concurso que indica los apellidos ganadores, fue la U… Para las personas, que algunas hay, que piensan que hay truco; ni truco ni trato.

Teniendo en cuenta que soy Torres, este año no aprendo a cocinar.

Con esa tristeza, propia de las cangrejas nacidas en julio, con la imaginación que no para en nuestras cabezas, me había comprado un mandil de lunares, que no he sacado de la bolsa.

Carol se ofrece a enseñarme a realizar mi primera receta. De manera que Crema de Calabaza, algo facilito y con colores de otoño para la mesa que nos espera.

Según ella la cocina es alquimia…vamos que ella prepara un plato mientras yo releo a Paulo Coelho.

También es amor, o al menos eso dice una de mis tías, sin amor, los platos no salen.

Y digo yo, que tiempo.

Alquimia, Amor y Tiempo.

Con todos estos ingredientes y aceite, zanahorias, calabaza, una olla, agua, sal, puerro, cebolla, pimienta y una mijita de jengibre preparo mi primer plato. Ah, y agua y una olla, aparente para meterlo todo. Podemos llamarla ‘Sopa de otoño realizada con el murmullo del río’.

Sí, ya sé que me vais a decir que esto no es una receta ni ná, pero a estas alturas, que recuerde los ingredientes, es mucho. Podéis enviarme recetas, sin problema.

Mi vida no es, ni sería sin la RED de Mujeres que me han salvado, nos salvamos siempre. Mujeres que cada vez más están ocupando el lugar que les corresponde. Son de colores y afinidades distintas, pero siempre tenemos un punto de encuentro. Hace años que Mujer también es Congreso Mujer EXecutiva. Un equipazo liderado por Pilar Coslado que año tras año nos embarca en un evento lleno de mujeres de todos los ámbitos. Mujeres que rompieron los techos de cristal, aunque dolieran los pedazos que cayeron para llevarnos a liderar empresas, dirigir equipos deportivos, sociedades de moda, entidades sociales. Todo ello sin dejar de ser nosotras mismas. Por el evento han pasado mujeres poderosas. Lo mejor son los contactos que hacen grande cada uno de ellos. El año pasado, me invitaron a moderar la Mesa de la Moda y mis chicas, espectaculares, La Condesa Conde, chaquetas del rock, Emma Prieto y sus modelazos impactantes y mis pequeñas DUE que desde Olivenza revolucionan la moda. Este año podremos encontrarnos a Cayetana Guillén Cuervo con su aprendizaje de Construcción de identidad, a Gemna Correa y a la Baronesa con sus modelos empresariales. Mi mesa preferida, la de la Música. Celia Romero a los palos flamencos, Soraya con su pop insuperable y mi BEBE desde el desgarro del corazón. Nuestra Pecos a los micros de la presentación. Seremos y estaremos muchas más. Si te quedas en casa, te lo cuento el próximo jueves, o no.