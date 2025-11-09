Bandera a media asta

Desde abajo, desde la plaza de España, a pie de la fachada del ayuntamiento, no se apreciaba. Había que saberlo y fijarse muy bien. Junto a las banderas de la provincia, de Extremadura, de España y de Europa ondea desde marzo de 2024 una de color carmesí. Es la de Badajoz. (Trabajito costó decidir su diseño). Durante 24 horas, esta bandera ha permanecido a media asta. Solo ella. Entre las 20.00 horas del miércoles 5 de noviembre, hasta la misma hora del jueves, día 6. Justo en estas fechas se cumplían 28 años de una de las mayores tragedias que ha vivido esta ciudad causadas por la fuerza de la naturaleza. La madrugada del 5 al 6 de noviembre de 1997 los arroyos Rivillas y Calamón se desbordaron. Murieron 22 personas y más de 1.300 viviendas, de otras tantas familias, se vieron afectadas. Quienes aquella noche sufrieron la pérdida de un ser querido y todos los que vieron pasar tan de cerca la muerte no pueden olvidar el menor detalle de lo que fueron testigos. La memoria juega estas malas pasadas.

No hay año desde entonces que esta tragedia no se recuerde en la parroquia de Cerro de Reyes, epicentro de aquel dramático episodio. Los vecinos de este barrio celebran una misa. También los medios de comunicación tienen esta fecha marcada en su calendario y nunca faltan entrevistas a quienes recuerdan lo sufrido aquella noche, ni el balance de lo que aún queda por hacer para cerrar una herida que debería estar curada, aunque la cicatriz nunca desaparezca.

Este año, como el pasado, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, decretó que la bandera de Badajoz permanezca 24 horas a media asta en el exterior del ayuntamiento, «como señal de duelo, memoria y respeto en el 28 aniversario de la tragedia ocasionada por la riada». Pudo hacerlo porque Badajoz tenía bandera. Antes, no. El decreto se completa con una prolija descripción de los hechos acaecidos aquella madrugada, sin dejar de mencionar la «heroica labor» de los cuerpos de emergencias y de seguridad, además de hacer mención, como no podía ser de otra manera, a la solidaridad ciudadana desplegada para atender a los afectados, procedente de Extremadura y del resto del país. Sin olvidar la coordinación emprendida por todas las administraciones para construir nuevas viviendas, reparar infraestructuras y encauzar los arroyos. «Más allá de la restauración material, se reconstruyó la normalidad y la confianza».

No ha querido Gragera en su decreto mencionar lo que aún queda por hacer para la reparación de los barrios que vivieron la tragedia hace 28 años y reclamar a la Junta y al Gobierno central. Porque aún queda. No hay más que darse un paseo por las zonas inundadas para comprobar las edificaciones abandonadas que todavía no han sido demolidas. Lo peor de todo, es que no hay fecha para que desaparezcan.

Todos los responsables de gestionar lo público parecen haber olvidado esta cuenta pendiente desde hace 28 años. Pronto se cumplirán tres décadas. Quien apueste que para entonces se habrá dado algún paso para cerrar esta herida, perderá. El ayuntamiento había reservado una partida simbólica en el presupuesto de 2025 de 400.000 euros para el proyecto de regeneración de 25.000 metros cuadrados. Las cifras de la inversión necesaria para rematar lo que queda por hacer fluctúan. Se llegaron a mencionar 14 millones. Europa, de momento, no está convencida y parece que el asunto de la riada se ha quedado pillado entre dos páginas de las agendas en las reuniones bilaterales. Solo cuando llega esta fecha se vuelve a poner sobre la mesa esta deuda insatisfecha. Es loable y necesario acordarse de las víctimas cada año, de todos los afectados, de los que ayudaron y de la solidaridad que permitió devolver la fuerza a los caídos. Badajoz y sus vecinos nunca olvidarán la riada. Pero necesitan que el único símbolo en recuerdo de aquella tragedia sea una bandera a media asta. Ya es hora.