Escuela de nadie

Pueden esperar sentados los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz. Sentados o de pie en la plaza de España, delante del edificio del ayuntamiento, acompañando a Luis de Morales, El Divino, que se ha quedado de bronce ante tanto desatino. Que esperen sentados, como sentados permanecieron todo el curso pasado completo. Ni en octubre ni en noviembre ni en diciembre va a empezar este año el curso, a pesar de los continuos anuncios del ayuntamiento de que las clases se iniciarían -esta vez sí- en tiempo y forma, o sea, en el mes de octubre.

Todo empezó con la decisión de trasladar este centro de enseñanza no reglada al edificio rehabilitado del antiguo colegio San Pedro de Alcántara. El resultado de la obra es magnífico. Responsables políticos, la dirección de la escuela y los alumnos que han podido conocerlo por dentro coinciden en que las instalaciones son dignas de envidia.

Pero alguien ha errado en los cálculos, no se sabe quién, ni de quién depende. Llegados a esta situación de retraso interminable de la que nadie quiere hacerse responsable exclusivo, el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, que conforman el consorcio que gestiona esta escuela, se están tirando los trastos y se replican el uno a la otra culpándose del desaguisado.

La demora tiene que ver con el contrato de servicios para la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. Entre los contratos inconclusos, el del seguro de accidentes, mantenimiento del ascensor, mantenimiento de climatización, prevención y control de legionella o el sistema de alarma y conexión con central receptora. Son los que figuran en la plataforma de contratación. Semanas atrás, meses atrás, el motivo que esgrimía el ayuntamiento para justificar la dilación fue que estos servicios estaban pendientes. Pero hasta el 5 de noviembre no se han licitado y para algunos contratos, el plazo de presentación finaliza el 19. Después se tienen que adjudicar y firmar. Con lo cual, por mucha prisa que se den, seguramente terminará el año y los alumnos seguirán esperando. Mejor, sentados.

Mientras la escuela funcionaba en su anterior sede en el Palacio de Godoy, de estos menesteres se encargaba el ayuntamiento. Pero desde que se produjo el traslado (solo faltan los alumnos), esta responsabilidad ha cambiado y es el propio consorcio el que se encarga de las licitaciones. Resulta sospechoso que cuando han surgido problemas se haya modificado el procedimiento de contratación en la escuela, como si se quisiera difuminar de quién es la obligación, por si se buscan culpables. Según el alcalde, el popular Ignacio Gragera, el consorcio depende «a partes iguales» del ayuntamiento y de la diputación y deja claro que todo lo que tenga que ver con esta escuela, tanto éxitos como fracasos, «deben ser compartidos». Lo decía en respuesta al grupo municipal socialista, que había criticado cómo ha gestionado el ayuntamiento el traslado del centro cuando, según el alcalde, el PSOE, que gobierna en la diputación, es también parte fundamental de su gestión.

Pero la diputación no está para nada de acuerdo con este análisis. En respuesta a Gragera, el organismo provincial defiende que la Escuela de Artes y Oficios está adscrita al ayuntamiento desde que la presidencia dejó de alternarse entre ambas instituciones, porque así lo establece la ley y, por tanto, corresponde al consistorio gestionar el funcionamiento del consorcio, coordinar a su personal y licitar, ejecutar y cumplir todos los contratos. Niega así la diputación que la responsabilidad sea compartida. Estaría de lujo saber qué ha ocurrido para llegar a esta situación. El alcalde mencionó que los técnicos municipales han estado ayudando a los del consorcio en los trámites que ha traído consigo el traslado. Será porque hasta ahora eran técnicos del ayuntamiento quienes los hacían. Habría que saber por qué dejaron de encargarse. Esperaremos la respuesta sentados.