Extremadura ante el futuro: renovar el modelo energético o quedar atrapado en el pasado

Si, según titulares, Feijóo ha venido a Extremadura a decir que la victoria electoral del PP es necesaria por la central nuclear, es que es más que evidente que no tienen ningún proyecto para Extremadura y para los que aquí vivimos, más allá que el del cortoplacismo demagógico de un debate que en ocasiones se queda en lo superficial y no profundiza para lo que habría que profundizar en un tema tan importante como este.

Desde el punto de vista energético, ¿es la energía nuclear la energía de la que queremos ser dependientes en el futuro?, ¿será imprescindible para el mix energético la producción nuclear en un futuro?, ¿cuántos años le quedaría de vida útil a la central, más allá de los previstos inicialmente para seguir operando con seguridad?, ¿están las empresas eléctricas dispuestas a asumir las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear para ello, o, por el contrario, no, y mientras lloramos por una futura pérdida de ingresos por el cierre de la central les estamos ofreciendo rebajas impositivas?

Porque la vida de la central no será ilimitada, aunque su cierre no se produjese en los años 2027/2028, por lo que hay que trabajar en una transición ordenada, para un futuro sin dependencia nuclear, como empezó a hacer el último gobierno socialista.

Guillermo Fernández Vara tuvo la visión de plantear una alternativa de futuro que absorbiese el empleo que podría destruir un posible cierre de la central, y de sentar las bases en Extremadura para un cambio de modelo energético.

Seguro que no fue un capricho decidir que Cáceres acogiese el Centro de Almacenamiento Energético. Sin duda fue un acierto del Presidente Vara y una apuesta del Gobierno de España por plantear una propuesta seria de cambio de modelo.

Se trataba de que Extremadura pudiese liderar la transición enérgica española, haciendo de ésta una región casi cien por cien renovable, siendo líderes nacionales y europeos de producción renovable, con independencia energética, y de esta manera seguir siendo una de las grandes exportadoras de electricidad de España.

Un cambio de modelo transnacional hacia el almacenamiento e hidrógeno verde, fomentando la industria tecnológica, reduciendo la estacionalidad del empleo energético y atrayendo inversión estratégica; eliminando costes de residuos, riesgos operativos, y también incertidumbre política; pudiendo además convertir el excedente energético en oportunidad industrial, pudiendo pasar Extremadura de ser solo productora de electricidad a fabricar derivados energéticos, atrayendo de esta forma a empresas electrointensivas y exportando energía a Europa mediante nuevas interconexiones.

Es, por tanto, imprescindible acompañar con un plan de futuro al cierre de la central desde ya, aunque su cierre no se produjese de manera inminente, porque un proyecto político serio debe tener una visión que trascienda más allá del tiempo que tenemos prestado (que puede ser 4 años, o menos, está visto) por los ciudadanos para representarles cuando deciden en quien depositar su confianza.