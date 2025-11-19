Patrimonio arquitectónico

Las murallas de Badajoz fueron desamortizadas durante la Segunda República. Dicho con otras palabras, perdieron su naturaleza y gestión militar en ese momento, algo más de mil años después de que empezaran a ser erigidas, con múltiples transformaciones y trazados en el transcurso de este milenio y pico. El Ministerio de la Guerra cedió las murallas, las abaluartadas y la Alcazaba, al Ayuntamiento, que proyectó una ampliación de la ciudad comenzando su derribo en la zona donde ahora están las avenidas de Europa y de Huelva. El motivo de la cesión fue su inutilidad a efectos militares. El motivo no resultó ser del todo exacto, pues durante la incivil guerra, los alzados, en un alarde de sabiduría táctica, atacaron la ciudad por donde las murallas estaban todavía enteras (por el parque de la Legión), donde se les detuvo por un tiempo, y confiriendo a Badajoz el dudoso honor de ser una de las últimas ciudades europeas, si no la última, en ser tomada al asalto de sus murallas.

Sea como fuere, el ayuntamiento se encontró con una cantidad considerable de suelo público a su disposición, muy bien situado además, muy a mano. El gobierno republicano, el consistorio republicano, no pudo ejecutar sus planes a causa del alzamiento militar, pero las nuevas autoridades franquistas, sí. A poco que uno se fije, el emplazamiento de las antiguas murallas abaluartadas está totalmente construido con edificios oficiales, públicos y residenciales de distinta naturaleza y función. Todas ellas erigidas durante el régimen franquista. Naturalmente, puede observarse en estas construcciones la ideología, el conjunto de valores, de quienes las erigieron; visión que puede ser más o menos explícita, más o menos evidente, pero que innegablemente allí está. Siquiera sea porque la arquitectura, siempre y en cualquier momento, transmite tales valores y mensajes.

Donde mejor puede apreciarse esta transmisión, la función propagandística de las edificaciones, es en la avenida de Huelva. Sus edificios evidencian los valores y contradicciones del régimen del general Franco y de las corrientes sociales que le auparon y sostuvieron hasta su muerte. Empezando por el edificio de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, inspirada no casualmente en la modernizadora arquitectura del régimen fascista italiano, al que sigue la sede del Gobierno Civil, hoy Delegación del Gobierno en Extremadura, con su portada neo-herreriana que intenta evocar la austeridad escurialense y a través de ella la grandeza del Imperio de Felipe II, pasando por distintos historicismos y vernaculismos de los edificios adyacentes. Recordemos que la avenida terminaba en el Cuartel de Menacho. Falangistas, tradicionalistas, nostálgicos de no se sabe bien qué pasado, militares, todo estaba allí, a conciencia y a sabiendas en la avenida de Huelva. Puro franquismo. El que ahora termine en un gran edificio comercial me permitiría hacer un comentario facilón que me ahorraré. De hecho, esta avenida y sus aledaños conforman un completo y pensado plan urbanístico que se extiende hasta el río, con sus edificios oficiales en torno a las sedes del poder, sus viviendas lujosas en la misma avenida, de portales de piedra y hierro forjado y grandes balconadas, sus viviendas menos lujosas detrás (entre la muralla y la avenida de Santa Marina) construidas según principios racionalistas deudoras de la Bauhaus, y sus todavía menos lujosas viviendas ya pegadas al río con una pobre construcción meramente funcional.

Todo eso está ahí, no puede ser erradicado pero sí conocido y comentado. Hay muchos que se preguntan por qué una parte no pequeñita de la juventud valora bien el periodo franquista. Una respuesta básica, incompleta, es que no se les ha explicado. Bien es verdad que muchos que tendrían que impartir esta explicación no lo entienden del todo, no son conscientes de que mucho de lo que nos rodea en España procede de esta época y, aunque pueda parecernos normal, no lo es del todo.