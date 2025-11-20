FanCineQueer

Hace 28 años éramos muy jóvenes, teníamos muchísimas ilusiones, otros amores y ganas, todas las ganas de conquistar derechos, espacios, que aún no teníamos, y que tras años de conquista, parece que quieren quitarnos. Nacía un festival, en el seno de la Fundación Triángulo de Extremadura, en el que se conjugaba el amor al cine en corto y en largo, Fancine Gay.

Aún recuerdo como se escandalizaron algunas personas por comunicar en Telefrontera, una de las teles locales de nuestra ciudad en ese momento, el Festival de Cine Gay. En esa época yo realizaba una agenda semanal en el magazine de tarde que dirigía Gema Correa. Sí, mentes anticuadas no entendían que se hablara de cine con temática gay y lésbica y se quejaron a nuestro director. Obviamente, no pasó nada, más allá de sus quejas.

Ese mismo año presenté junto a Paca Velardiez, actriz extremeña y amiga, la gala del festival en el teatro López de Ayala.

Miguel Murillo, dramaturgo y director del López de Ayala durante mucho tiempo, nos escribió un texto en el que se mezclaban el vino para Paca y el cava de Almendralejo, para mí, con los bollos de la Cubana y los chulazos y bellas del público. De lo que le dijimos en ese momento, no recordamos la totalidad. Pero yo invité a bailar al presidente Rodríguez Ibarra cuando subió al escenario, ya que lo había hecho unos días antes en un programa del Canal+ y yo no iba a ser menos Estas cosas pasan en los escenarios si te bebes un cava de los buenos, extremeño.

Desde entonces, mi colaboración y apoyo al festival, como la de innumerables personas, colectivos, instituciones, administraciones ha sido total. Incluso tengo el primer premio Fancine Gay y Lésbico, que guardo con todo Orgullo en mi chillout.

Ha ido evolucionando, creciendo y es maravilloso ver cómo se han incorporando en él personas increíbles, llenas de energía e ilusión por hacer las cosas desde otras perspectivas. Ha pasado de ser de Badajoz, para ser extremeño y recorrer de norte a sur esta tierra nuestra.

Con el tiempo el festival ha crecido y ha pasado de ser gay, gay-lésbico, a LGBTIQ+ y ahora, Queer. Como todo el colectivo. Antes se te calificaba como gay, lesbiana o heterosexual. No había grises… Era blanco o negro.

Ahora, afortunadamente, el abanico de colores ha crecido y es tan amplio que casi todas las personas podemos sentirnos representadas. Es muy importante poder identificarse. Lo que no se nombra no existe.

Puedes ser lesbiana, bisexual, gay, persona transexual, polisexual, no binaria, de género fluido, cisgénero, demisexual, pansexual. O no sentirse nada y dejarse llevar.

Qué felicidad poder amar. Sin condiciones, sin el qué dirán, sin tapujos, con Libertad, la verdadera, que permite ser y dejar ser a las y los demás.

Este año, en la Gala de Clausura del Palacio de Congresos de Badajoz la emoción se sentía en todas las personas que iban a recibir sus premios

Mi orgullo, entregar a mi amiga del alma Carolina Yuste senior, el premio a mejor corto documental que ha codirigido su hija, Carolina Yuste junior, junto a Afioco Gneco. Carol junior y senior, lo copio del Facebook de Olga Ayuso, la mejor periodista cultural del mundo mundial. Tenemos la suerte de tenerla en el Canal Extremadura radio y sus entrevistas son de una profundidad envidiable. Gracias por etiquetarme en tu publicación y contarlo todo tan bonito.

Leonardo Dantés, premio ‘Ley del Deseo’. Leonardo me contó en una cena en el casco antiguo de Badajoz una historia preciosa y triste al mismo tiempo. Él compuso la letra de la canción ‘Miguel Miguel’ a su enamorado, pero como tenía miedo de decir que era gay se inventó un Javier, para que nadie supiera que el enamorado era él.

Al contarlo en la entrega de su premio por Secun de la Rosa que le interpreta en Superstar, algunas lloramos.

No tengo espacio para hablar de todas pero Samantha Hudson me sedujo. No sólo por sus piernas de infarto, sino por su transformación a estrella mediática que ya es, sin tapujos y desde la verdad.

Ojalá pudiera reproducir el contenido del discurso que realizó Silvia Tostado, presidenta de Triángulo Extremadura y dedicado a su bebé, que la acompañaba en el escenario. Me conmovió que comenzara tocando el muro de la Sala Azul del Palacio de Congresos. Es increíble haber convertido en lugar de celebraciones musicales y artísticas un lugar en el que desafortunadamente una maldita guerra, la nuestra, fusiló a cientos de personas.

Nunca nadie en voz baja para no despertar al pequeño Félix, gritó tan fuerte la verdad. El auge de las derechas extremas no puede hacernos retroceder en los avances que hemos conseguido como sociedad. El consenso, el esfuerzo, las leyes que ya forman parte de nuestras vidas, no van a desaparecer. No vamos a dejar que nos devuelvan a la oscuridad. Gracias Silvia por incluirnos en el refugio en el que tus criaturas se sentirán siempre a salvo.

Como dije aprovechando mi micro, ese día cayeron chuzos con puntas afiladas sobre la ciudad. Las mismas puntas llenas de odio de los discursos que nos hieren. A todas esas personas que los lanzan les propongo que conjuguen un verbo, el verbo Amar en todos sus tiempos. Amar, del latín Amo, Amas, Amare, Amavi, Amatum. Amen, sin tilde, pero Amen.