Participantes y organizadores de la última edición de Badafest, en el Palacio de Congresos de Badajoz. / M. T.

Eran tiempos de pandemia, 2020, la gente recluida en casa, los locales cerrados, los contactos imposibles. Quienes teletrabajábamos seguíamos teniendo sueldo, pero mucha gente tuvo que cerrar locales, solicitar ayudas.

La gente dedicada al mundo de la música se vio sin recursos, ya que sin salas no había conciertos y sin ellos, cero ingresos.

Muchos jóvenes tuvieron que volver a casa de los padres, porque si vivir del arte es difícil, en ese momento era imposible ser independiente.

Detectada la necesidad, en la concejalía de Juventud se nos ocurrió una idea para que grupos locales actuaran y que el resto de los jóvenes pudieran verlo desde sus casas ya que lo retransmitimos virtualmente.

Grabamos en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, el primer certamen en días navideños. 26 y 27 de diciembre con bandas conocidas de nuestra ciudad. Solaris, Jorge Navarro & La Revolución Sonríe, Subterráneos, Rack Roll and TheRemayteds, Alé Canalla, Marcus Valley, De Buena Tierra, Javato y los Disfrutones y Diván Du Don fueron un cartel de lujo que nuestros jóvenes y mayores visualizaron en casa a partir de enero de 2021. Regalo de Reyes difundido en internet se viralizó en las redes.

Experiencia positiva que al llegar de nuevo a la vida habitual tras el covid nos hizo replantearnos un nuevo Badafest en el que dar vida y protagonismo a las bandas y solistas más jóvenes de Badajoz.

La idea dejó de serlo y se convirtió en concurso de bandas y solistas para jóvenes pacenses o que residan en nuestra ciudad gracias las reuniones que mantuvimos con cuatro entidades sin ánimo de lucro de Badajoz que tienen como objetivos la creación musical, el desarrollo de actividades artísticas y la organización de festivales fuera del circuito comercial.

Sin ellas; Club Conciertos Badajoz, Asociación La Hoguera, Asociación Batalla de Gallos y El Jardín, Música en Extremadura y más allá, que votan y seleccionan las cinco propuestas finalistas no se podría realizar este concurso al que mimamos quienes desde la concejalía de Juventud tenemos el festival como uno de los objetivos de nuestro trabajo.

Tenemos la suerte de haber creado un festival que va creciendo año tras año, como las bandas, las y los solistas que han pasado por él.

No podría nombrarles a todos y a todas, pero me hace feliz que algunos me llamen su tita musical, como Javi Fernández, seleccionado en varias ocasiones y que ahora ya le vemos mucho más en Madrid que en Badajoz, o The Black Suited Ladies. A su cantante Lucas lo he visto en la barriga de su madre, y ya se cuela en mis cumpleaños.

Una tarde de principios de noviembre salí a hacer la compra, y yo soy de esas señoras ‘No sin mi carrito’. Al pasar por la puerta del López me hizo mucha ilusión encontrarme con dos componentes de Diván du Don, Miguel Vivas y Carlos Jerez actuaban un ratito más tarde en la gala de Apnaba y me invitaron a tomar una vinito en la Marina.

Hacía mucho que no les veía y estamos en una edad en la que cuando alguien te invita a un café, una cervecita, debemos aceptar. No sabemos cuándo será la próxima vez que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos.

Como ya estábamos con las labores del Badafest les conté que este año se habían presentado 26 bandas y solistas al concurso. Se alegraron mucho. Tal número indica que tenemos una cantera de todos los estilos que según ellos recuerda a la época de grupos que compartían locales en la Remayte. Eran los años 80-90 y había un movimiento de músicos muy interesante.

Me contaban que hace veinte años ellos eran Desván del Duende, incluso Desván de la abuela. Ya sabemos donde ensayaban los muchachos.

De esos años muchos grupos se quedaron en experiencias que contar a sus descendientes, pero otros continúan y desde aquí nuestra enhorabuena.

Ojalá María Morenas, Estanco 72, The Drunk Future, El Flako Rodríguez y The Black Suited Ladies, protagonistas de Badafest 2025, consigan continuar en el mundo de la música.

Este año casi 500 personas componían el público que se pasó el viernes por el Palacio de Congresos. Padres, madres, abuelas, abuelos y las pandillas de los grupos convertidas ya en fans, animaron como nunca un evento musical que eficazmente producido por el equipo de Conecta Música, no tiene nada que envidiar a la producción de un gran festival.

Gracias especiales a 6IX Productions, un grupo de siete chicas estudiantes del ciclo superior de Imagen y Sonido del IES Rodríguez Moñino que desde las cuatro de la tarde grabaron entrevistas, el concierto como auténticas profesionales.

Y a mis compañeros, Andrés Martín Tardío y Mercedes Marcelo Nessi por su trabajo. Y la concejala de Juventud, Mariema, que se lo pasó fenomenal y acabó haciéndose fotos con todos los grupos. Sin el apoyo municipal y el dinerito en el presupuesto no sería posible este sueño que se convirtió en realidad.

Larga vida al Badafest.