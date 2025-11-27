La Universidad Popular de Badajoz (1983-2025)

La Universidad Popular de Badajoz (UPB) nace durante el mandato como alcalde del socialista Manuel Rojas Torres y se crea como Patronato, previa redacción de unos Estatutos, que fueron aprobados por la Comisión Informativa de Cultura y Educación del ayuntamiento en sesión celebrada el 25 de octubre de 1983. Posteriormente, en sesión plenaria municipal ordinaria, en su punto 2, de fecha 31 de noviembre de 1983 se ratifican los acuerdos de la comisión, sometiéndose a votación, y cuyo resultado fue «crear la Universidad Popular de Badajoz» y «ratificar la aprobación de los Estatutos aprobados en la Excma. Comisión Municipal Permanente el día 25 del pasado octubre». En dicha sesión plenaria se debatió previamente el asunto y, finalmente, fueron aprobados los Estatutos y la creación de la Universidad Popular, con una dotación presupuestaria inicial de 16 millones de pesetas, con 15 votos a favor y 8 en contra, y por resolución de fecha 24 de febrero de 1984 de la Dirección General de Administración Local se autoriza «la efectividad de dichos Estatutos» y se publica dicho acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura número 15 del 6 de marzo de 1984.

Aquellos primeros Estatutos como Patronato establecían la creación del mismo como «Fundación Pública de Servicio (…) con personalidad jurídica propia y autonomía financiera y funcional, dependiente del Ayuntamiento». Siendo su principal finalidad «la promoción, desarrollo y fomento de la Universidad Popular municipal», al mismo tiempo que define el sentido que para tal fin se entiende por Universidad Popular como «centro de formación que se financia con medios públicos y tiene como meta los adultos y jóvenes que desean ampliar y profundizar sus conocimientos y contrastar sus puntos de vista y que, al mismo tiempo, pretende estar, crítica y responsablemente, en contacto con los cambios que se producen en todos los cambios de la vida social».

El Patronato tenía como órgano de gobierno y administración, una Junta Rectora, compuesta por el alcalde como presidente del Patronato y de la misma Junta, el concejal responsable de Cultura que actuaba como vicepresidente, seis vocales nombrados por la Corporación Municipal en proporción a su composición política, y tres vocales designados entre «personas de prestigio de la localidad», el director de la Universidad Popular y dos jefes de estudio, un secretario y un tesorero administrador.

El entonces concejal de Cultura, Antonio Álvaro García Franco, definió en 1983 los objetivos de la Universidad Popular pacense como la forma de «conseguir que los participantes ciudadanos enjuicien críticamente la realidad, que puedan adquirir los instrumentos necesarios de análisis de sus situaciones iniciales familiares y profesionales, de la propaganda, del consumismo, etc., para responsabilizar sus actitudes y comportamiento según los conocimientos adquiridos». No se expedían títulos, ni calificaciones, sino que la asistencia a la UPB era para «aprender a aprender», a actuar de forma independiente, a adquirir instrumentos que permitieran analizar las situaciones vivenciales, a capacitarse para transformar la vida y, por extensión, la sociedad, a través de un «aprendizaje a lo largo de la vida».

El primer director que ocupó el cargo fue Juan Gonzalo Carapeto Mateo, que lo mantuvo por poco tiempo, siguiéndole en el cargo José María Rodríguez Guzmán en 1984, con Cipriano Caballero Galeano como coordinador. El 1 de agosto de 1988 Rodríguez Guzmán presenta su carta de dimisión y se nombró como director a Cipriano Caballero donde se tuvo en cuenta su ya acreditada experiencia. Le siguieron Julia Guerrero desde 2003 hasta 2009, Feliciano Carbajo desde 2009 hasta 2010, Mari Carmen Arias Moreno desde 2010 hasta 2013, momento en que se disuelve el Patronato, y nuevamente ocupa el cargo de director en 2013 Cipriano Caballero hasta 2016, momento en que se jubila, siendo nombrado el actual director, Héctor Moisés García Malmierce, el 1 de abril de 2023.

El Patronato estuvo vigente hasta 2013 con una modificación anterior de sus Estatutos en el año 2010, donde se establecía, en el artículo correspondiente al cargo de director, que «el puesto de Director Gerente se configura como un puesto eventual, de confianza, que se ejercerá por tiempo determinado, como máximo, hasta que finalice el mandato de la Corporación que lo nombra». Por lo que pasa a ser un puesto que se nombra, independientemente de la capacitación, por la afinidad al partido político gobernante en cada momento en la Corporación Municipal. Esto duró hasta 2013 en que se disuelve el Patronato, y fue el tiempo en que se nombraron directores a Julia Guerrero, Feliciano Carbajo y Mari Carmen Arias.

En sesión plenaria de la corporación municipal celebrada el 17 de junio de 2013, en el punto 68 del orden del día, se propone la disolución del organismo autónomo Universidad Popular de Badajoz, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Patrimonio, para que en adelante «se integrará en el Ayuntamiento de Badajoz, conforme a la propuesta de la Ilma. Alcaldía de fecha 10 de junio de 2013, debiendo seguir los trámites legales hasta su total disolución e integración en el Ayuntamiento de Badajoz». Pasa entonces la Universidad Popular a depender directamente de la concejalía correspondiente, que durante el tiempo del Patronato correspondió a la concejalía de Cultura, y actualmente a la concejalía de Formación y Empleo.