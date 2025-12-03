Global desde lo local

Es mucho decir, pero casi podría establecerse como una ley histórica que Badajoz prospera cuando la Raya no es más que eso, una raya, y languidece cuando es una frontera, una barrera. Se fundó y consolidó en época andalusí, cuando aquí no había ni raya ni frontera alguna. El tratado por el que Alfonso X de Castilla y de León y Afonso III de Portugal delimitaron sus dominios, creando lo que consideramos la frontera más antigua y estable de Europa, no tuvo en principio un efecto negativo para la ciudad, pues la permeabilidad entre ambos reinos era grande. Badajoz siguió con su vida y actividad. Pero rompió la tendencia, la guerra emprendida por el rey castellano Juan I para asegurar sus derechos a la corona portuguesa y que culminó con su derrota en Aljubarrota (1385), pues poco después las tropas portuguesas ocuparon la ciudad durante varios años y la asolaron. Realmente no se empezó a recuperar hasta adelantado el siglo XV y no se consolidó esta recuperación hasta el final la guerra civil entre los Reyes Católicos y Juana la Beltraneja. A partir de ahí se construyeron varias obras públicas esenciales para esta ciudad, que aún hoy la identifican, como el Puente y la Puerta de Palmas, el actual edificio de la catedral, y otras varias de las que solo destacaré la Galera y las antiguas Casas Consistoriales; obras todas que culminaron durante el reinado de Carlos V.

Por no seguir poniendo ejemplos, pues abundantes han sido muchas las guerras que pasaron por esta ciudad y la han destruido, saltemos al presente. Muchos recordamos cómo esta ciudad y su entorno despegaron después de la apertura de la frontera con Portugal a raíz de la aplicación del Tratado de Schengen. El cambio, la mejora, es evidente y nosotros mismos somos testigos, si queremos verlo.

Para mí, esta realidad local es de aplicación global. Aunque la globalización no suene tan bien como hace unos pocos años, sus claros efectos negativos oscurecen sus igualmente claros aspectos positivos. Ha sido, además, un fenómeno paradójico: aun extendiendo riqueza y beneficios a muchos, está generando a la vez desequilibrios y concentraciones obscenas de poder y bienes. Muchos de los críticos de la globalización la equiparan al capitalismo extractivo y al mercado desaforado. Esta equiparación está alimentando la idea de que la solución a los problemas creados por este proceso sería aislarse en economías autárquicas, cerrar fronteras, expulsar emigrantes, encerrarse en una ideal burbuja propia.

La realidad es que la globalización como tal es un fenómeno consustancial al ser humano, empezó cuando grupos de cazadores-recolectores paleolíticos en diferentes oleadas salieron de África (sí, queridos racistas, todos los seres humanos del planeta descendemos de africanos) y colonizaron, poblaron, la totalidad del planeta. Desde ese primer momento de expansión los diferentes grupos humanos resultantes, por muy alejados que se encontraran entre sí tuvieron, de una forma u otra, muchas veces indirectamente, contactos y se influyeron mutuamente. Así, diferentes invenciones y progresos culturales o tecnológicos acabaron igualmente extendidos por todo el planeta. A título simplemente de ejemplo, citaré el uso del fuego, la rueda, la cerámica, los textiles, la domesticación, la agricultura, muchas otras. Otro ejemplo: la manufactura de la seda se inventó y desarrolló en China y los patricios del Imperio Romano, que de China sabían nada o aún menos, disfrutaban de telas de este material (los chinos, por su parte, sabían más o menos lo mismo de los romanos).

A pesar de los enemigos que hoy tiene la globalización, sus propuestas de cierre de fronteras contravienen la evidencia: cuanto más cerrado peor, cuanto más abierto mejor. Como Badajoz con su frontera, los momentos más positivos que ha vivido y vive son los de apertura, no los de cierre. La experiencia local tiene una aplicación global, y viceversa.