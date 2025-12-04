Primer domingo de Adviento

Diciembre huele a frío. El vaho de su aliento. Las humaredas de vapor saliendo por las alcantarillas. La nariz, las orejas enrojecidas. Los taxis naranjas se detienen junto a la explanada dejando clientes elegantes. Caballeros con esmoquin ayudan a salir a señoras que dejan ver, bajo su abrigo, vestidos largos. De un automóvil oscuro, con chófer, se bajan, despacio, delicadas, dos mujeres con kimono. Un hombre con capa y foulard blanco espera, fumando, la llegada de su acompañante. La fuente central y, justo detrás, el gran abeto, alto e iluminado como si todas las voces de las sopranos se hubieran alzado, brillantes hasta el cielo, convertidas en estrellas.

La cristalera de la Ópera deja ver los murales de Chagall. A la izquierda el ballet y la derecha la Filarmónica. Se había puesto los zapatos negros con la punta afilada y el tacón pequeño. Si los pies pudieran castañear, hace rato que hubieran empezado a hacerlo. Las manos, con los guantes de piel fina hundidas en los bolsillos. Y la capucha para protegerse de la nevada. Hay quienes corren bajo los soportales. En medio de la plaza, saborea el tiempo que aún tiene antes de que empiece el espectáculo. Desde allí, pese a la temperatura, mira a su alrededor, como un regalo. Fotogramas de películas.

Un padre con un abrigo color camel y una bufanda roja cruzada bajo la solapa da su mano a su hija. Le cuenta y ella le sonríe desde abajo, atenta. Contentos de estar juntos. La ilusión se le escapa por los ojos, que chispean como sus zapatitos, relucientes. Apenas la contiene y se mueve a saltos, avanzan entre la gente que se agolpa en la entrada haciendo cola. Cierra los ojos un instante, deseando ser esa niña. Ser principio, ser comienzo, estreno, el cuaderno casi en blanco, la retina y el asombro intacto, ser grito y carcajada y pasos de baile sin vergüenza, y un nudo en el estómago que se ata y desata convertido en mariposa, aunque a mí me guste más la imagen de una golondrina, me temo que hasta primavera debo utilizar otra metáfora, una , que pese a ser invierno, vuele, por dentro, hasta la boca, que salga a través de sus labios y escape, también arriba, arriba como si fuera uno de esos globos perdidos.

Ella sabe que la magia no solo surgirá al descorrerse el telón. La siente ya sobre sí, empapando el abrigo. Es quien fabrica el escalofrío y el suspiro profundo, quien le deja un hueco hundido en el pecho como el que deja la pena, pero que en este caso es solo la huella de la vida aleteando. Quien le señala el neón rojo con 'Peace on earth' que pestañea como un guiño en el horizonte de rascacielos. Es el reflejo del amor en la mirada de una pareja que apenas se sostienen el uno al otro. Del brazo, el bastón en la mano libre, él le coloca el cuello de piel para que no se resfríe y algo le susurra y ella, coqueta, apoya la cabeza en su hombro.

Es el nerviosismo del joven con una chaqueta demasiado grande y unos pantalones demasiado cortos que ofrece una rosa. La chica, llega, alegre como las lentejuelas de su falda, la coge sin mirarla y le besa. Entran, rápidos, con la charla y el futuro desbordado. Desde fuera se oye el primer gong para anunciar el comienzo del ballet. 'Cascanueces' como cada año. Enfrente, se oyen los primeros acordes de la banda sonora de 'Solo en Casa' por la orquesta, bajo una gran pantalla de cine. Apenas algún rezagado corre antes de que cierren las puertas. Pero espera un segundo más, un poco aún, solo para ver el bullicio deshacerse dejando el espacio y el silencio limpios. Sobre el árbol, ahora solitario, aparece una luna pequeña como si señalara el norte. Mientras, la nieve y la Navidad, cadenciosas, caen sobre la tierra.