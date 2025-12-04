El Silencio

Verano de 2015. Luna llena sobre la plaza Alta. Hacía unos meses que Julián Monge había vuelto a su ciudad, Badajoz. Esta vez no venía de vacaciones navideñas, ni en esos agostos calurosos, no, esta vez regresaba desde su París de revista y pases de moda para instalarse definitivamente en la ciudad.

Después de más de veinte años dedicados al arte de la moda, volver, ya cuarentañero a tu casa y reinventarse, no era una tarea fácil, pero con sus recursos estilísticos comenzó su imaginación a rodar. Como todo el mundo sabe, si Julián hubiera sido hetero se habría casado conmigo. Iba la Torres a dejar al chico más guapo de la ciudad. Ni mijita.

Yo seguía en contacto con él. Le visitaba en su casa parisina y me hizo feliz que quisiera volver y tenerle ya cerquita.

En ese tiempo compartía mi vida con Abraham, uno de los amores de mi vida, y en nuestros paseos diarios por el casco antiguo nos enamoramos de un edificio. Nos intrigaba ese chaflán que subía hacia la plaza más alta de Badajoz. ¿Qué habría sido?

Le contaba que de chiquinina del tó, me llevaba mi abuela Leocadia al mercado de abastos que se instalaba en la plaza y que justo en un puesto cercano de la calle Moreno Zancudo, me compraba pollos de colores. Se morían pronto, y hasta años después no comprendí que no era por falta de cuidados, sino porque al mundo animal no se le debe teñir. ¡Animalitos, lo que sufren por nuestra culpa!

Fachada del edificio original antes de su rehabilitación. / M. T.

Esa noche de agosto Julián nos citó bajo el manto de la luna y con un vinito celebramos que había comprado nuestro edificio preferido.

Los dueños anteriores le contaron que había tenido varios usos, pero el último, tienda de jaboncitos y perfumes.

En obras, pasó la procesión del Silencio bajo sus balcones y el nombre salió, sin querer, pero con ayuda divina.

Desde entonces, hemos visto cómo un proyecto que comenzó como tienda de vino y productos de esta bella tierra nuestra, ha ido creciendo y convirtiéndose en bar, restaurante con su hermano pequeño, Le Salon. Locales en los que celebrar lo que desees no es imposible.

Noches en Blanco, todas. Imposible olvidar a Guada, con sus visuales de la obra de Antonio Juez, mi pintor preferido de Badajoz, sobre los edificios de la placita del Silencio, musicalizados por Amador Muñoz, hicieron una noche espectacular.

La placita que ocupa el Silencio se llama Remanso de Orellana y Zambrano. Lo descubrimos uno de los días en los que fuimos al Archivo Municipal para buscar información de la zona, los planos del edificio antiguo, el callejero de la época.

En los tiempos de Mercado de Abastos, esos en los que el edificio Metálico que ahora está en el campus de la UEX de Badajoz, la placita tenía una fuente.

Los y las vendedoras de los campos que venían a vender sus productos, antes de acceder a la plaza Alta, hacían parada en el Remanso, colocaban los productos, se acicalaban y subían orgullosos y guapas, para volver a casa con las cestas vacías y el bolsillo lleno, que en esa época había muchas bocas que alimentar.

La fuente se ha convertido en farola que ilumina un espacio por el que daba un poquito de miedo subir por las noches y que ahora te acoge, con su calle del viento en verano y el solecito de sábado de Rastro de antigüedades en invierno.

Me quedo con los primeros Almossassa, en los que no había disfraz, sino inmersión en la cultura de una forma nueva y verdadera.

L@sPalom@s tienen aquí una carrera de tacones que se ha hecho icónica y en la que me encanta dar el taconazo de salida y comprobar cómo, si se quiere, se puede recorrer la calle Encarnación en segundos.

Antaño era la calle mala de las mujeres buenas y en este momento es una maravilla verla reconvertirse gracias a la plaza de Santa María, la desacralizada iglesia de santa Catalina, al museo Luis de Morales, la próxima sede la Fundación CB.

Quizás una de las características que ha hecho único al Silencio, es la de combinar gente de todo tipo. Modernos con tradicionales. Artistas pacenses con internacionales que después de cada inauguración de las exposiciones de Arteria lo llenan de estilazo. Señoras de hora de vermú con chicas y chicos Erasmus. Cayetanitos con las chicas más modernas.

La mixtura de personas es lo que nos hará libres… de verdad. Quitarnos los complejos de no hablar con otras u otros porque no son como tú. ¡Qué antigüedad!

Mezclarnos hizo avanzar la humanidad. Ahí lo dejo para quienes piensan lo contrario.

Hay un momento mágico que ocurre todas las noches de Halloween en el recorrido por las casas disfrazadas de miedo que cada año organiza un grupo de madres y padres del Casco Antiguo.

Las criaturas pasan por la puerta del Silencio y me permiten ser su bruja entregadora de chuches. ¡Algún mordisquito de vampira doy!

No eres de Badajoz, si no has pasado por el Marco de fotos del Silencio. Lo que dio de sí ese marco, por favor.

Las Ferias de Día, las Navidades, todas las fiestas hacen única su fachada.

Si hubiera postales como las de antaño, sería una de las más vendidas. De eso no tengo duda.

No puedo resumir diez años en un artículo. Olvido muchas personas pero tengo que nombrar a Conchi, Fran, Pura, Darío, Johny… sin ellos el Silencio y su hermano pequeño, Le Salon, no serían.

Feliz Aniversario.