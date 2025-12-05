Un cambio radical en nuestras vidas

No sé qué estaba haciendo usted, amigo lector, amiga lectora, hace ahora cuarenta años, en el supuesto de que ya estuviera por estos lares. En mi caso era un niño de tres años y tocaba comer, dormir, jugar... y recibir cuidados. Un 2 de diciembre de 1985 se produjo uno de esos hitos históricos que han pasado de puntillas. Me atrevo a pensar que quienes protagonizaron este hecho tampoco se percataron de la gran trascendencia que tendría para la sociedad. Pero la tuvo, vaya que si la tuvo. Se cumplen ahora cuatro décadas de la llegada de internet a España, cuando un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Quemada, rodeado de comandos o instrucciones que se dan a la computadora, apretó el botón de «enviar» del primer ‘e-mail’. Ocurrió en la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación y supuso el pistoletazo de salida de un invento que comportó una auténtica revolución, a la altura de otros como la rueda, la escritura, la imprenta, la máquina de vapor, el teléfono o el avión.

Me puedo llegar a imaginar, y a emocionar, pensando en cómo ese atrevido y arriesgado grupo de docentes universitarios tomó la experiencia de Estados Unidos y abrió la ventana a internet, en unos tiempos en los que se vivía con el correo postal enviando cartas que tardaban a veces semanas en llegar. Es curioso pensarlo y lo vemos ¡tan lejano! Ese jalón fue posible gracias a la apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación, en el seno de una universidad pública, que se encarga no solo de enseñar, sino también de generar ese nuevo conocimiento para luego transferirlo. Insisto en ello, ahora que se empeñan algunos gobernantes en asfixiar financieramente a la universidad pública y apostar por el modelo y el negocio de las privadas. Tal vez para volver a las épocas en las que solo podían realizar estudios superiores los hijos de las familias con más recursos económicos. La huelga en las universidades públicas madrileñas de hace unos días fue la respuesta a las políticas llevadas a cabo por Isabel Díaz Ayuso y su gobierno, en este ámbito. Se nos olvida, pero merece la pena recordarlo: igual que ocurre en la sanidad, lo público es de todos; lo privado obedece solo a los intereses de unos pocos y, siempre, con un fin lucrativo: que algunos ganen mucho dinero. Que se lo digan a la empresa gestora del hospital público de Torrejón, que ordenó rechazar pacientes para ganar más, según hemos podido conocer recientemente. Aquí, en nuestra región, quienes dirigen la Junta de Extremadura se han empeñado en que, sí o sí, hemos de tener una universidad privada cuando, en bastantes titulaciones, cuesta llenar las aulas de las facultades de la UEx. ¿Qué necesidad hay para crear algo que va a competir con lo que ya existe, tensionando la oferta universitaria en nuestra comunidad autónoma?

Más allá de esa efeméride curiosa, no tan conocida, quería detenerme en los cambios radicales que trajo y que vinieron para quedarse. Los más jóvenes solo han conocido teléfonos inteligentes, tabletas o portátiles, pero hace años se hacían casi las mismas cosas, aunque de otra manera. Todo era más lento y costoso que teclear en Google. Así, cuando no había internet dependíamos de nuestro listín y de una guía de papel para encontrar teléfonos o direcciones de particulares y de empresas. ¿Recordamos las Páginas Blancas y Amarillas? La información se buscaba en las enciclopedias (Larousse, Salvat…), se iba a la biblioteca para obtener conocimiento, y no en Wikipedia. Si no llegabas a una cita, no había ‘WhatsApp’ para avisar y decir: «Llego en cinco minutos. Lo siento.». Antes de la red de redes, Wallapop lo encontrábamos en los mercadillos, como el del Rastro en Madrid, y un equivalente a AliExpress podrían ser esas tiendas o bazares de ‘Todo a 100 (pesetas) y más’. Previamente a la existencia de Google Drive y la nube, teníamos los disquetes, que podían llevarnos por la calle de la amargura cuando lo metías y no aparecían los documentos de tus trabajos para la universidad. Recuperarlos era casi misión imposible. El Google Maps era solo eso: maps, sin Google, esto es, se recurría a mapas de carreteras y planos de localidades en papel. Llegábamos perdiéndonos, o no, a los sitios. Ahora puede haber quien, en una ciudad como Madrid, no sepa llegar a una boca de metro determinada si se queda sin batería en el móvil. En los ochenta y los noventa lo de preguntar a la gente del barrio, una receta que nunca falla, estaba más a la orden del día. Además, veíamos las películas en la tele o en ningún sitio; nada de Netflix, Prime, HBO o Filmin.

No obstante, pronto se popularizaron en los barrios los videoclubs, donde caminar por sus pasillos era una garantía para dejarse seducir por unas carátulas de VHS y DVD que parecían llamarte para que las cogieras y te detuvieras a leer su sinopsis. Luego estaba la habitación apartada, del cine para adultos, algo clandestina, en unos años en los que habíamos asistido al despertar sexual de un país con las películas del destape y los desnudos femeninos en las portadas de algunas revistas. El estallido de la ola erótica, tras superar la censura de la dictadura, se prolongó, con aquellas declaraciones tan descriptivas de Camilo José Cela que definían lo ocurrido así: «lo que pasa es que España se ha puesto cachonda». Mención aparte son los videojuegos, en casa, y en establecimientos dedicados para tal fin: los salones recreativos, espacios que servían también para acoger a los jóvenes que hacían pellas en el instituto. Y de los videojuegos a la música: nuestro Spotify tenía forma de ‘walkman’ para cintas de casete o de un ‘discman’ para reproducir los CD. Por tanto, son muchas las transformaciones acaecidas desde ese lejano mes de diciembre de 1985 y pocos podían vaticinar que sería el comienzo de un mundo que cambiaría hasta quedar reducido a poco más de un clic y a un peligroso pantallismo, en muchas ocasiones promotor de la estulticia.