Plácido Ramírez, poeta

El domingo temprano fui al restaurante Mayga, el que está cerca de Gévora. Me gusta ir sobre las nueve de la mañana para poder escuchar en Canal Extremadura radio el programa de folclore, Arrabé. Un programa musical e informativo presentado por Yolanda Moreno. Voy conduciendo mientras escucho canciones de ronda, canciones de quintos, aunque ya no haya mili, canciones de siega, aunque ya no se siegue a mano.

En el Mayga, me suelo sentar en una de las mesas del interior y escuchar a la gente, sobre todo un grupo de personas mayores que casi siempre suelen estar hablando de cosas relacionadas con el campo, aunque hay palabras que no entiendo y gente que mencionan a las que no conozco, me gusta escucharlos. Los domingos, desde esa mesa, suelo leer algunos artículos en el móvil, entre otros muchos siempre releo detenidamente A la intemperie de Valbuena y El Chinero de Choni Romasanta, y así, entre artículo y artículo y lo que dice la gente, me vale en algunas ocasiones para pensar en algún tema y escribir los viernes estás Cotidianidades.

Sin embargo, el domingo pasado no sabía qué pedir para desayunar y tampoco de qué iba a escribir esta semana, pero en el Mayga las cosas pasan de pronto, la incógnita se resolvió cuando vi que traían a uno de mis vecinos de mesa un plato humeante de migas. Pedí una ración y, a la vez me acordé de Plácido, porque siempre que habló o escribo de migas me manda por whatsapp una foto con una sartén llena y me dice que me va a regalar un táper, aunque hasta la fecha no lo ha hecho. Sí es verdad que me ha traído de su campo habas, higos, tomates, pero las migas todavía no.

A Plácido Ramírez Carrillo le conozco desde que los dos escribíamos una columna semanal en otro periódico, yo el viernes, igual que ahora, y él el sábado. De aquella colaboración Plácido sacó un libro, ‘Plaza Alta’, que era el título de la sección. Me acordé de Plácido, además de por las migas, porque el miércoles pasado presentó un nuevo libro de poesía en el Meiac, ‘Tan temprano todavía’. Un libro de poemas publicado por la Editora Regional de Extremadura y que analizaron ante el numeroso público asistente, Francisco López Arza y Antonio Girol, director de la Editora Regional. Plácido tiene tablas en esto de las presentaciones, cuando no presenta un libro suyo, presenta el de los demás, para ello suele escribir un guion que en el desarrollo del acto se salta e improvisa interactuando con el público presente.

Plácido nació en Puebla de la Reina, cuando el pueblo tenía 5.000 habitantes, en la actualidad tiene unos 700. Puebla de la Reina es un pueblo de Tierra de Barros. Un pueblo que yo conocía porque tenía el famoso mesón La Jara al que le habían otorgado una estrella Michelín, por aquellos entonces no era frecuente que en un pueblo chico tuviera este reconocimiento gastronómico. Ahora lo conozco porque tiene una calle con el nombre de su poeta más popular, tampoco suele ser frecuente ser profeta en tu tierra. Un reconocimiento que hicieron desde el ayuntamiento a Plácido por su poesía y por su labor por la cultura.

Plácido antes de tener la edad escolar iba a la escuela acompañando a su tío Machaco, que le llamaban así por su afición a los toros y sobre todo al torero Machaquito. El tío y el sobrino asistían a la escuela de adultos, donde los dos aprendieron a leer. Ahí empezó Plácido a escribir sus primeros versos. «Y luego fuimos a la escuela y vimos las “crecías” del Regacho. En la cartera, el pizarrín y el vaso de plástico para la leche en polvo americana. Veíamos la televisión por la tarde en el bar de Elías, una peseta la entrada para ver la película. Crecí pensando que el rancho de la Ponderosa de la serie Bonanza podría ser los Calerizos o la finca de la Donosa».

Los padres de Plácido tuvieron que emigrar a Alemania como muchos en aquella época de escasez. Cuando Plácido tenía ocho años lo llevaron a vivir a Madrid, a Leganés, con su abuela. También estuvo interno en un colegio de los que había para los hijos de emigrantes. Desde muy joven mostró inquietud por las letras. Fue uno de los que fundaron la Casa de Extremadura en Leganés, de la que fue vocal de cultura. En la actualidad Plácido pertenece a varias asociaciones, colabora en todas las actividades que le requieren. En la feria del libro de Badajoz es jurado del Vuelo en la Palabra de poesía, es vocal de cultura de la asociación de Santa Marina, actualmente hay un premio de narración para jóvenes que lleva su nombre. Plácido es coordinador de Con L de Lírica de la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés, es socio fundador del Ateneo, preside la asociación Amigos del Museo Luis de Morales, y muchas cosas más, así que paro aquí porque no quiero aburrir con su curriculum, solo decir que todas estas cosas las hace de forma altruista, algunas de ellas hasta le cuestan dinero.

El domingo llamé a Plácido por teléfono desde el Mayga para invitarle a unas migas y para decirle que quería escribir un artículo sobre él, pero estaba en Jerez. Plácido siempre está en algún sitio o presentando uno de sus libros o presentando el libro de otro, no sé cómo le da tiempo para escribir si siempre está ocupado en actos culturales. Yo que solo me limito hacer esta columna semanal, no tengo tiempo para nada más incluso algunas veces me pilla el día de la entrega de vacío.

El domingo pasado le llamé desde el Mayga con la intención de quedar con él para hacer este artículo, pero viendo todo lo que tiene que contar y su curriculum me arrepentí, es muy difícil resumir en 1.200 palabras toda sus actividades, se necesitaría un libro.

Plácido es poeta, incluso cuando escribe en prosa hace poesía, vive como un poeta, siente como un poeta. Cuando empezó a publicar, siendo muy joven, escribía poesía social, que por aquellos años del fin de la dictadura era frecuente. Ahora hace una poesía más tranquila, más hogareña, una poesía familiar y entrañable aunque no exenta de ironía y de crítica. Cuando le preguntó por un poeta favorito me contesta que todos los de la generación del 98, sobre todo los hermanos Machado. Aunque yo sé que su poesía es su familia, su mujer, a la que conoció en San Vicente de Alcántara cuando fue a presentar uno de sus libros, sus tres hijas y sus nietas, dos de ellas Lola y Abril de 15 y 9 años leyeron el día de la presentación en el Meiac, cada una un poema de su abuelo.

Plácido Ramírez Carrillo es todas las cosas que dice y hace, que son muchas y que pueden resumirse en una: poeta.