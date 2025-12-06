Estas elecciones tienen, como todas, sus intríngulis. Por primera vez los ojos de la nación vueltos a esta apartada orilla. Extremadura a su bola. La política de partidos es carnívora, avanza a mordiscos. Ahora Extremadura toma su propio calendario electoral. Mal. Las elecciones autonómicas debieran coincidir todas en una misma fecha, incluidas las vascas y las catalanas. Circunstancias excepcionales pueden aconsejar que no sea así solo en casos excepcionales que deberían acabar, en todo caso, con la vuelta al calendario común. Así que lo primero sería preguntarnos cuáles son los motivos de este adelanto electoral. ¿Está suficientemente justificado? Probablemente, no.

¿Quién tomó la decisión? ¿Madrid o Mérida? Digan lo que digan la sombra de Madrid es alargada. Así, bote pronto, a quien más le interesa ver cuanto antes derrotado en las urnas al PSOE es a Feijóo. Y en Extremadura la ocasión -Gallardo por medio- es pintiparada. Sin embargo, no alcanzo a ver la conveniencia que para Guardiola pueda tener este envite; pone en juego su cargo cuando queda media legislatura y lo hace con las encuestas en contra. Lo previsible es que no alcance la mayoría absoluta y sin mayoría absoluta Guardiola volverá a la casilla de salida, esa que tanto le amargó y a la que tan torpemente se enfrentó hace dos años. Volverá a las horcas caudinas de VOX. Podrá decir que ganó las elecciones al PSOE y poco más. Podrá, incluso, compararse a José Antonio Monago, el único que hasta ahora podía ufanarse de ello. Nada más. Feijóo, en cambio, con o sin gafas, podrá subirse a la ola y extrapolar los resultados extremeños a la cascada de comicios que se avecina, pero para Guardiola todo lo que no sea una mayoría absoluta será una derrota.

Ahora los telediarios abren con Extremadura, ahora los gerifaltes se pasean por aquí, pero el día 22 de los corrientes Guardiola se quedará triste y sola como Fonseca. No creo que la lotería lo remedie. Ni en los bombos… ni en las urnas. Y lo que es peor para Guardiola, la derrota socialista obligará a dimitir a Gallardo, los peores resultados de la historia para su partido le condenarán, y, aunque se resista, cuando lo haga, tras él vendrá otro candidato socialista del que solo sabemos que no será tan malo ni tan fácil de tumbar.

¿Y luego qué? Lo primero y fundamental, Guardiola debería evitar dar mal ejemplo. El modo en que administre su pírrica victoria será, a buen seguro, empleado, por unos y por otros, como ariete en los enfrentamientos electorales que se acercan. Guardiola se va a encontrar tal y como estaba… o peor. Y sin margen. Todo dependerá, como siempre, de lo que se decida en Madrid. El buen sentido obliga al cambalache. El PP debería tender la mano al PSOE, aunque sea evidente que con Sánchez en Madrid no es posible el acuerdo, pero no por eso debería dejar de intentarse. Sería el triunfo de la moderación, el modo de sumar más extremeños a la tarea común y además, probablemente, la solución que más se acomodaría al talante tibio de la propia Guardiola. Si los unos o los otros lo hacen imposible, que lo harán, la alianza natural de PP, le guste o no a Guardiola, es VOX. Convendría no embarrar ese camino -ni en Madrid, ni en Mérida- y convendría, y mucho, recorrerlo con la cabeza alta y sin sonrojo. Es cuestión de buen sentido. ¿Lo otro? Lo otro es volver a la casilla de salida… y para ese viaje no se necesitaban ni alforjas… ni elecciones.