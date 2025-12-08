Francisco Salazar duele más que Ábalos

El PSOE muestra una coherencia ejemplar en la designación de sus secretarios de organización. Después de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el único candidato inevitable para una secretaría en triunvirato era Francisco Salazar (57), otro íntimo de Pedro Sánchez que "desde el punto de vista personal era un gran desconocido" para el presidente del Gobierno.

Gracias al ensimismamiento del inquilino de la Moncloa, el sevillano Salazar pudo ser denunciado de acoso sexual por dos subordinadas anónimas, mientras el acusado redactaba la agenda de Sánchez. Aun admitiendo la inviolable pureza presidencial, sorprende su proclividad a rodearse de personajes poco recomendables. Alguien debió investigar el mote de Torrente de Montellano que adornaba al casi secretario de organización, desde que presidió el citado municipio sevillano.

Salazar fue ejecutado tras un juicio sumarísimo en la misma mañana de su promoción, para ser amparado y encubierto a continuación por el PSOE. Muy en especial, por las líderes socialistas encargadas de velar contra el acoso sexual, que por lo visto es patrocinado por el partido si se ejerce a la sombra de la jerarquía divina. Salazar duele más que Ábalos. El PSOE no solo patrocinó al alto cargo de la Moncloa mientras prodigaba los comportamientos que el PSOE considera tardíamente "vomitivos". El PSOE también anuló las acusaciones del PSOE, y el sacrificado solo dimitió del PSOE la semana pasada, qué casualidad. Sin ser expulsado del PSOE, y el mismo PSOE dice ahora que la vergonzosa ocultación se debe a un fallo informático del PSOE. Todos nos estábamos preguntando en qué párrafo aparecería el villano Mark Zuckerberg. (La repetición en ocho ocasiones de PSOE en este párrafo, nueve con ésta, pretende transparentar que el PSOE, diez, acomete su suicidio sin necesidad de apoyo externo).

Salazar pasará a la historia de la transición como el hombre que se subía la bragueta delante de sus subordinadas, con la aquiescencia cuando menos del partido que nunca lo rechazó. Pilar Alegría lo calificó de "compañero absolutamente íntegro". La ministra de Mala Educación, dadas sus querencias, no solo ha mantenido la portavocía del Gobierno, sino que se reunió a manteles con el presunto acosador, en la versión socialista de la comida del Ventorro. El banquete pertenecía al "ámbito personal" según la agraciada, no ha trascendido el estado de los pantalones que vestía el comensal emético.

¿Alguien imagina que Alegría pueda ganar las elecciones en Aragón, con su devoción por un personaje «vomitivo? Sin embargo, consigue ser empeorada por Ana Redondo, la ministra del ramo afectado que se refiere al asunto como si hubiera sucedido en Tayikistán. Por no hablar de la inenarrable Pilar Bernabé, la defensora de un fallo de las conexiones informáticas, que solo pide perdón a las mujeres que su partido considera acosadas "si se han sentido" desatendidas. Ni Mazón iguala este desprecio a las víctimas, la responsable de Igualdad del partido no ha tenido tiempo en seis meses para escuchar a las denunciantes. La misión de todas las autoridades citadas no era escandalizarse, sino evitar el escándalo.

El PSOE quiso pasar a PSFE, pero ha extraviado el Feminismo de sus siglas. Miriam Nogueras llamó "cínico" a Sánchez en el Congreso, y a la vista está que el presidente se lo ha tomado como una alabanza de Junts, por lo que es un excelente momento para remarcar que el cinismo define la actitud socialista en el escándalo montado por el propio partido.

¿Qué sabe Salazar para que fuera obligatorio promocionarlo y prohibitivo desalojarlo?

El mismísimo emperador del Universo está condenado por un escándalo con connotaciones sexuales, al pagar el silencio de una actriz porno con fondos de campaña. El PSOE debe sincerarse y abrazar el trumpismo, con una pequeña diferencia. Las mujeres americanas han votado a Trump, pero llamadme "Paco" Salazar ha conseguido que todos los nombres citados en esta página queden inservibles para competir en las urnas.

El destino de Salazar es el mismo OK Diario, que grabó al alto cargo socialista Koldo García empaquetando su petate carcelario. También el exalcalde de Montellano gozará de una reaparición estelar en la prensa de derechas, para acabar de rematar a su partido irresponsable.

Con Salazar, el socialismo ha extraviado la brújula, al imponer a los demás un elevado listón moral que infringe por sistema. El partido se ha especializado en defraudar simultáneamente a los independentistas y a los madrileñistas, a las feministas y a los machistas. Hasta Sánchez reconoce que el PSOE no puede ganar las próximas elecciones, pero el partido debería plantearse si aspira a sobrevivirlas.