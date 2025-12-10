Bar Las Palmeras: 45 años de barrio y desayunos

En la barriada pacense de Antonio Domínguez, donde el nombre de un bar puede decir más que el de una avenida, Las Palmeras mantiene desde hace décadas el pulso cotidiano del barrio. Es uno de esos locales que han acompañado la vida de generaciones enteras, un bar que nació de un revés y que, con el tiempo, se ha convertido en una referencia imprescindible gracias a la constancia de la familia Benavides, que convirtió la necesidad en oficio y el oficio en identidad.

La historia comienza en 1980, cuando Manuel Benavides Cacho, después de trabajar varios años en Alemania, regresó a Badajoz para ocupar un empleo que nunca llegó a cumplirse. Junto a su esposa, Isabel Becerra Torrado, decidió abrir el Café Bar Las Palmeras. Aquel primer local, sencillo y levantado con pocos recursos, abría a las nueve de la mañana y ofrecía lo esencial de la época: cafés de máquina, copas de sol y sombra, partidas de cartas y dominó que marcaban el ritmo pausado de la barriada. Nadie imaginaba que aquel modesto proyecto se convertiría en un símbolo del barrio.

Con el paso del tiempo, y al compás de una clientela cada vez más madrugadora, Las Palmeras adelantó su apertura a las siete de la mañana, tradición que aún hoy mantiene como señal de compromiso con sus vecinos. Llegaron las primeras tostadas, las migas de los fines de semana y una cocina sencilla que acompañaba la vida del barrio desde primera hora. Esa mezcla de cercanía, constancia y acogida forjó la reputación del local: un bar honesto, familiar, siempre dispuesto a abrir la puerta y a ofrecer conversación.

La segunda generación impulsó la gran transformación. Manuel Miguel Benavides Becerra, con solo 18 años, se incorporó al negocio aprendiendo cada tarea con la dedicación de quién sabe que el futuro de la familia depende del trabajo diario. Poco después se sumaron su esposa, María de la Soledad González Montero, y su hermano José Antonio, que aportó un instinto culinario y una habilidad en la barra que pronto marcarían el estilo del local. Entre los tres comenzaron a modernizarlo sin romper con su esencia: el bar de cartas dio paso a un espacio con raciones, bocadillos y hamburguesas, una carta creciente y un ambiente que combinaba tradición y renovación.

En 2005, los hermanos y Marisol asumieron por completo la gestión. Tras la muerte del patriarca en 2010, consolidaron un estilo propio, con sugerencias de fin de semana, un servicio cercano y una cocina cada vez más definida. Pero la gran revolución llegó por la mañana. De las tostadas básicas de los ochenta, Las Palmeras pasó a convertirse en referente del desayuno creativo en Badajoz. Concursos como Badajoz Capital Mundial del Desayuno lo han certificado: la Tostasaña, una lasaña en formato tostada; la Combina, con huevo frito, puré trufado, jamón y queso portugués, premiada con el tercer puesto del Jurado Técnico; y la reciente Fusión, también premiada este año, con salmorejo, yemas fritas, bacon deshidratado y mermelada de jamón.

Las Palmeras es también un motor social. Desde 2019 es sede oficial de la Peña Madridista Bar Las Palmeras, que llena el local de bufandas, debates y celebraciones. Su vínculo con el Carnaval es histórico: llevan más de 25 años acogiendo actuaciones de murgas y han impulsado desfiles de comparsas por las calles de la barriada. Durante las fiestas de Carnaval solían celebrar además su tradicional sardinada, un encuentro que reunía a vecinos y familias en un ambiente de música, humo y camaradería. En la feria del barrio, en cambio, organizaban cada año una gran paella, otro momento esperado por el vecindario que reforzaba el carácter comunitario del bar. Y en rutas gastronómicas han participado con propuestas como los saquitos de frutos del mar, las croquetas orgullosas o la tarta Tartrans.

La barra es otro orgullo familiar. Tanto Manuel Miguel como José Antonio fueron reconocidos como maestros de barra, un doble logro que subraya la entrega y profesionalidad con la que la familia entiende el servicio. Ese reconocimiento, muy celebrado en el barrio, reforzó la imagen de un local donde la calidad y la cercanía van siempre de la mano.

Hoy, mientras las mañanas se llenan del aroma a pan recién tostado y el barrio despierta alrededor, Las Palmeras mantiene intacto el espíritu con el que nació en 1980: un espacio acogedor donde el trabajo, la hospitalidad y la memoria se unen para ofrecer un lugar que sigue siendo, para muchos, la casa común de Antonio Domínguez.

Con el paso del tiempo, el local también ha aprendido a convivir con las pequeñas historias que cada día dejan los clientes habituales: quienes entran a por un café rápido antes de empezar la jornada, quienes buscan conversación en la barra o quienes encuentran en el bullicio del desayuno una manera cálida de comenzar el día. Esa suma de gestos ha creado una atmósfera singular, donde la familia Benavides conoce a sus clientes por el nombre, recuerda sus preferencias y mantiene un trato cercano que convierte cada visita en un regreso familiar. En esa mezcla de rutina y afecto reside buena parte del encanto del bar, que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo mientras el barrio cambiaba a su alrededor, sin perder jamás la esencia que lo vio nacer.

A lo largo de los años, el bar también se ha convertido en un pequeño refugio para quienes buscan un ritmo distinto, un lugar donde detenerse un instante y observar cómo despierta el barrio. La familiaridad del espacio, el ir y venir de la gente y el ambiente cálido de la barra crean una sensación de hogar que forma parte inseparable de la identidad del local.

Un bar que late al ritmo sincero de su propio barrio…