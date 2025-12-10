Triste introducción al caos

Allá por los años 80 en mi pueblo Castuera y siendo unos niños empezamos a oír Extremoduro. Escuchábamos las leyendas del "malvado" Robe Iniesta y la leyenda fue creciendo con el paso de los años y con sus idas de ollas. Un rebelde con miles de causas. Hoy en día le hubieran llevado al tribunal supremo, con aquella mítica portada de su disco: Yo, minoría absoluta.

Cuándo era adolescente no tenía dinero suficiente para acudir a sus conciertos (había otras necesidades en casa). Ya de más mayor al fin conseguí ir a verlos a Sevilla con mi hermana. ¡Era un sueño cumplido! Más tarde llegó la separación, triste noticia. Pero siempre vivimos con la ilusión de que Uoho y él se reconciliasen...¡Así fue! Peleamos por tener las entradas para esa gira, siempre que se anunciaba día de venta de entradas era una odisea! ¡¡¡Las conseguimos!!! Pero llegó esa maldita pandemia y echó al traste nuestras ilusiones.

Él cuidaba de nosotros y no quiso que lo pasásemos mal con ese maldito virus. La promotora no tuvo paciencia y él los mandó (como sólo el sabía) a tomar por culo. Llegaron las denuncias de un gigante mundial a un humilde filósofo extremeño. Y David venció a Goliat. Robe, ganó la demanda. Él jamás dejó de componer y nos regaló 4 discos más en solitario. Se unió con maravillosos músicos extremeños, con los cuales volvió a un lleno absoluto y top en ventas.

Me hice "coleguilla" de alguno de sus músicos. Grandes tipos, con una sensibilidad arrolladora y con una humildad que sólo un extremeño puede tener. Loren González (segunda voz de Robe) vió por redes sociales una camiseta que yo había diseñado inspirada en Robe Extremoduro y nuestra tierra extremeña. Me compró una y cuál fue mi sorpresa que a última hora me dijo "quiero otra para Robe". Le dije "lo siento, pero esa te la envío y se la regalo yo". Me contó cómo se reía con el diseño e iba rodeando el dibujo con sus dedos (es la vez que más cerca he estado de Robe).

Llegaron los conciertos, en alguna gira hasta fui a cinco y pocos me parecían. Quería más y más. Me llamaban loca. Y yo les decía, "bendita locura la mía". Mi ahijado Javier con 7 años estaba aprendiendo a tocar la batería. Como buena madrina, me las apañé para que me colasen en los camerinos para conocer al mejor baterista de España, Alber Fuentes. Su dulzura y amabilidad fue tremenda. Me regaló las baquetas que había usado en el concierto para que se las diera a mi niño junto a un autógrafo que ponía "dale duro, Javier".

Y como esas miles de anécdotas vividas estos últimos años de giras. Mientras estaba la gira de Mayéutica (a la que pertenece la foto que acompaña este texto) conocí al amor de mi vida . Él había escuchado mucho a Extremoduro en Portugal (es portugués ). En noviembre Chory (mi amor) estaba trabajando en Francia. Cogió un avión y se presentó en Madrid para estar conmigo en ese concierto. ¡Nunca nadie había hecho algo así por mí! Fue un fin de semana brutal, risas y bromas con amigos (casi nos echan de un restaurante por ellos).

Tres meses más tarde, Chory tendría un accidente en Francia y regresó a casa. Desde entonces no nos hemos separado y nuestra banda sonora ... Robe.

Hace justo un año, cuando íbamos a salir hacia Madrid para volver a ver a los Robe en concierto. Nos llegó la mala noticia, que acababa de sufrir un trombo y se suspendía el final de gira. Fue un palo y pensamos, ¡él es fuerte! Nos volveremos a ver en la siguiente gira! Lamentablemente hoy ... nos ha dejado. Nunca más volveremos a coincidir en éste mundo físicamente. Con ese hombre pájaro. Ese poeta y filósofo que nos cogió la mano en la infancia y no nos la soltará hasta el fin de nuestros días. Hoy, nos dejas huérfanos Robe. Mi alma rota, la cabeza con miles de historias que contar sobre los momentos vividos con tu música ... Que la tierra te sea leve y que el viento hoy...sople a tu favor. Y que te empuje, te eleve y te lleve y te lleve...