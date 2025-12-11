Segundo domingo de Adviento

Tempranito. Solo la niebla avanza amortiguando el sonido de sus pasos. Frente a la iglesia matriz la calle desciende, estrecha, encajona las nubes, sólidas casi, humedeciendo los portales y la comida de gato que las viejecitas ponen siempre en latas para los que andaban descarriados. Enmascarando las fachadas desconchadas y la pintura desvaída de las persianas. Es el camino a la panadería, con su cortina de cuentas, con su vaho, que lo empañan todo salvo el bem-vindo y la sonrisa de Joaquín y Paula, acogedores como el pan recién hecho y sus dulces de almendras. En media hora tañerán las campanas de las siete. Y un minuto después las de la Sāo Joāo. Ni un alma. Solo las que yo imagino. Trasteando sobre los tejados, ahuyentando las decenas de palomas dormidas, que revolotean, atemorizadas, en el campanario. Espíritus que vuelven por Navidad atraídos por el olor a canela y azúcar de los filhoses, broas de Mel, bolo Rei … Los que airados unos y otros tristones, tanto como un bigote lacio, y una gorra de cuadrinhos remendada, se resisten a no sentarse a la mesa para ese 'Bacalhau com todos'.

Vuelven como cada diciembre para ver a los suyos crecer, casarse, tener hijos, nietos… marcharse, volver también, desde Lisboa, Luxemburgo, Suiza.., hacerse más listos, hablar mas fino, estrenar coche, tener cada vez menos tiempo, envejecer, enfermar, y ya, en un plisplás, ser uno más en el barrio alto, allá arriba, haciéndose compañía. Son del Real saudade club, llevan todos su distintivo, porque en el cielo se está muy bien, pero se echa de menos la casa de cada uno, la taberna de siempre, la Sagres fresquita en verano y la açorda à alentejana que hacían las madres en invierno.

Tras una ventana se mueve un visillo. Sin luz aún. En cada cuadricula respira una vida, dos, una familia ajena a la de sus antepasados que andan cerquita, deseando saber las buenas nuevas, ver la carita del recien llegado…Protegiéndoles, cada vez que por un presintimiento volvieron a casa, y así evitaron el incendio de unos fogones encendidos, que se les desataron los cordones y al detenerse esquivaron una moto desbocada…. Una sombra y una lamparita se ilumina. Una mujer se peina. Bosteza al ritmo de las noticias en la radio. En la habitación de al lado sus pequeños sueñan y resueñan.

Quedan solo dos semanas para Natal y los gastos y las deudas se le acumulan. Y ya antes de terminar de vestirse la ansiedad de cada día, echa cuentas y las rehace y no salen y las vuelve a pensar y a contar, esta vez con los dedos, y borra de la lista y no enciende la estufa aunque la cocina esté fría y se bebe el café de pie, sin levantar la vista del suelo como si las losetas fueran una hoja de cálculo maltrecha. Al ponerse su único abrigo las llaves caen al suelo, los bolsillos rotos por los que se cuela el frío. Los ojos en blanco. La maldición cazada por los pelos, justo detrás de los dientes. Nada parece salir bien.

Sobre el aparador, su padre con el que tanto discutió en vida, la mira desde una fotografía. Orgulloso, con su capote portugués. De repente, recordó que bajo la escalera guardaron sus cuatro cosas, la escopeta de balines, una virgencita de escayola de la que era devoto. Le limpió el polvo y la colocó sobre la televisión. Unas fotos antiguas, unas cartas con mala letra escritas a su madre, una manta, parda, y su capote. Casi hasta los pies le llega. Pesa. La tela está tiesa y raspa, y huele a naftalina. Pero también a madera y a humo, que es a lo que olía siempre su padre. Se le frunce la barbilla, y las lágrimas se escapan. Perdoa-me, Pai, O quanto preciso de ti. Salió a la calle un poco avergonzada al ver el reflejo de su silueta en el cristal de la antigua Farmacia. Bom dia. Bom dia. Cruzó antes de la estatua, le gustaba mirar con sus hijos el escaparate con sus luces y sus guirnaldas. Y escucharles en silencio los deseos de esa muñeca, y de esa grúa y de ese coche teledirigido. Suspiró. Se levantó un poco de aire y se subió el cuello. Hundió las manos en los bolsillos sin guantes apretando el paso para no llegar tarde al trabajo. Con los dedos notó papeles doblados. Pero no tuvo tiempo para mirar siquiera. Dos compañeras la adelantaron apresuradas.

Solo cuando volvió a casa, después de tender la ropa, y engañar el hambre otra vez con cilantro, ajo, pan y mucha agua, con los niños otra vez dormidos, con el agotamiento hasta en las pestañas, se acordó del capote. Un sobre color crema, largo. Dentro, una estampita de la Virgen en el portal de Belén. Una foto de ella de niña. Y otro sobre. Dentro, doblados con una goma, suficiente dinero para pagar varios meses del alquiler, y la luz, y la cuenta que debía en la tienda, y la muñeca y el coche teledirigido. Suficientes para respirar y empezar de nuevo.

No sabía qué decir ni qué pensar. Apoyó la frente sobre el cristal frío de la ventana. Desde allí se veía la Estrella que habían colocado sobre el Castillo. Y rezó, después de muchos, muchos años, rezó, dando gracias.