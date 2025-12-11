Vivas y libres nos queremos

No siempre es no. Lo fue y lo seguirá siendo. Cuando una chica no quiera besarte, no la fuerces . Si no quiere acostarse contigo, no la beses. Si no quiere tus caricias, no la sobes, ni le des una palmadita en el culo. Que te invite a acompañarla a casa no significa vía libre. No eres un hombretón por dejar que se emborrache y violarla cuando ha perdido el conocimiento. La educación que damos a nuestros hijos es fundamental a la hora de establecer vínculos. Educar en el amor y el respeto no es fácil, pero es una meta que, aunque parezca imposible de conseguir, debe ser el futuro. Nos enfrentamos a una educación, la nuestra, basada en cuentos de príncipes azules que vendrían a salvarnos, se batirían en duelo por nosotras que tejiendo colchas de ajuares les estaríamos esperando para vivir felices y comer perdices.

Pero qué antigüedad y cuánto daño nos han hecho con estas historias. Sufrir por amor. Ser salvadas por amor. Ser Penélopes de bolsos marrones y zapatos de tacón en estaciones a las que no llegan esos amores. Ahora vamos en zapatillas de deporte que alivian el camino. Ya iba siendo hora. El amor es no hacer sufrir, ni dañar al ser amado, querernos a nosotras mismas para querer a los y las demás.

Cuando el amor ya no lo es, cuando el amor mata. Qué hacemos? Yo, que aprendo cada día el verbo Amar no supe detectar cuando una amiga hermana sufrió el desamor. Y la violencia, el sufrimiento. No lo vi. No lo vimos. En el último 25N finalizábamos la manifestación en San Francisco. Esta vez eran leídos los nombres de las mujeres asesinadas por quienes las amaron hasta sus muertes. Y también las de sus hijos e hijas. Esas criaturas que ya no lo son. Porque no hay mayor dolor para una madre que el de la muerte del ser al que dio la vida, y ahora quien debía protegerle le asesina. Cuánto odio, cuánto dolor somos los seres humanos capaces de cometer contra nuestros semejantes. Cómo me avergüenza y me entristece tantas veces leer noticias de la violencia vicaria, de la violencia machista.

De esta violencia he aprendido mucho, muy a mi pesar gracias a una amiga hermana, Paca Velardiez. Recuerdo perfectamente las primeras veces que nos vimos. Ella como actriz que comenzaba. Yo, como espectadora de obras teatrales. Siempre en nuestro López de Ayala. Teatro que nos ha visto crecer en muchos aspectos de nuestra vida. Aún no habíamos cumplido veinte años, pero ya nos hicimos amigas. Paca cambió Almendralejo por el Casco Antiguo de nuestra ciudad y aquí se quedó. Nuestra primera pandilla fue un Ramillete, bautizadas por Candi... de la Candi2Banda, y bendecidas en la Cabeza del Toro. Desde entonces amigas, hermanas, compañeras de piso. Todo lo que la vida nos fue dando y compartiendo. Amores, desamores y el terror. Cuando a ella vino el malvado a conquistarla lo hizo, para destrozarla sin que lo supiésemos ver. El malo, como dice nuestra Bebe en su canción, hiere y no quiere. Y lo hace poco a poco, y va haciendo pequeña a su víctima, la hace encogerse. Ellas siempre piensan que todo pasará, el malo les hace creer que su conversión va a llegar. Y ellas, que son las que aman, esperan la esperanza. Creen en el amor.

Porque ellas aman, y después de una ofensa verbal, aman. Y después de un maltrato físico, aman. Y lo peor, es que después ya no hay después, es la nada. Cuando mi amiga pudo gritar no estuve a la altura. No sé si alguien lo está. Dije muchas cosas. «Si lo tengo delante no sé lo que haría» y todo lo que estáis pensando que haríamos a la persona que maltrata a quienes queremos. Sí, todo eso, multiplicado por dos. Sin embargo, ella buscó ayuda policial, la que hay, de la Casa de la mujer y su acompañamiento, y el de las asociaciones que como Alma están siempre. No hay nada como el no sentirse sola. Paca pasó de gritar a verbalizar. Con su montaje de vida, que no obra de teatro, canaliza el dolor. Del odio acumulado, de las grabaciones reales, de los wassaps malditos comenzaron a brotar escenas. En ellas el dolor es brutal, pero necesario. Porque el grito se escucha, pero muchas veces no queremos oírlo. Si algún día el ruido está cerca o es a ti a quien duele, dilo. Conviértelo en palabra. Cuéntalo. La primera vez que vi ‘Del Grito a la Palabra’ no puede parar de llorar. Brotaban lágrimas negras de vergüenza, por no haber sabido entender. Y lágrimas de sal, para curarnos de tanto dolor y rabia. Ahora, que lo ha representado por toda esta Extremadura nuestra, sólo me queda darte las gracias y abrazarte hermana. Porque No queremos que haya ni una Más. Libres y Vivas nos queremos.