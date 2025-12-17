La dehesa en la barra

Hay barras en Extremadura que no presumen de nada y, sin embargo, lo cuentan todo. Basta sentarse, pedir con naturalidad y mirar el plato que llega. Jamón, aceite, un guiso que humea, pan para mojar. Gestos cotidianos que repetimos casi sin pensar y que esconden una verdad mayor: gran parte de lo que comemos nace de un mismo lugar y de una misma forma de entender la tierra. No es una marca ni una etiqueta de moda. Es un paisaje vivo que nos acompaña desde siempre. Es la dehesa. La dehesa extremeña no se entiende desde el escaparate ni desde el discurso grandilocuente. Se comprende cuando se cocina, cuando se comparte y cuando se consume con normalidad. Es un sistema creado a lo largo de siglos, donde encinas y alcornoques conviven con ganadería extensiva y mano humana en un equilibrio frágil y paciente. Un modelo que alimenta, sin alardes, a bares y restaurantes, y que llega al plato convertido en sabor, costumbre y memoria colectiva.

De ese paisaje nace el cerdo ibérico, el producto más reconocible. Criado en libertad, alimentado con bellota y tiempo, termina transformado en jamón, lomo, presa, pluma o secreto. Cortes que hoy aparecen tanto en bares humildes como en restaurantes contemporáneos. Pero la dehesa también enseña a no desperdiciar nada. Del ibérico nacen igualmente la casquería y los platos de cuchara: hígado, asaduras, caretas, orejas, callos y manitas que siguen ocupando su lugar en muchas barras como herencia directa de una cocina de aprovechamiento, austera y profundamente sabrosa.

Ese mismo respeto se repite con el cordero. Más allá de la paletilla o la pierna asada, la dehesa aporta una de las preparaciones más identitarias de Extremadura: la chanfaina. Un guiso nacido de las asaduras, del arroz, de la sangre y de las especias, que resume como pocos platos la relación entre territorio, sacrificio y celebración. La chanfaina no se entiende sin campo ni sin reunión alrededor de una mesa, y sigue viva en ventas, bares de pueblo y cocinas familiares que se resisten a dejarla desaparecer.

El cabrito ocupa otro lugar esencial en este ecosistema culinario. Criado en extensivo, ligado al pastoreo, termina muchas veces en calderetas lentas, contundentes y honestas. Platos pensados para compartir, para comer sin prisa, donde el fuego manda y el producto se expresa sin disfraces. Son guisos nacidos de la necesidad, pero afinados por la costumbre, que aún hoy sostienen la identidad de muchas cartas rurales. También la ternera criada en la dehesa ofrece mucho más que cortes nobles. De ella nacen los callos, las manitas y los fondos oscuros que sostienen guisos largos y profundos. Platos que exigen tiempo, conocimiento y oficio, transmitidos de generación en generación. Esa cocina, a menudo relegada a lo doméstico, sigue siendo un pilar silencioso de la gastronomía extremeña. La despensa se completa con quesos de oveja y cabra alimentadas en pastos naturales, aceites que acompañan desayunos y tapas, mieles, setas de temporada, hierbas silvestres y, cuando el calendario lo permite, piezas de caza. Incluso el vino y el corcho forman parte del mismo relato cultural. Todo responde a una misma lógica: aprovechar lo que la tierra ofrece sin forzarla.

En los bares de barrio, la dehesa se expresa sin discurso. Está en unas migas bien hechas, en una asadura guisada, en una tapa de carne con tomate, en una chanfaina servida los domingos. Nadie habla de sostenibilidad ni de biodiversidad, pero todo está ahí. En los restaurantes, la mirada cambia: se afina la técnica, se cuida la presentación, se nombra el origen. La raíz, sin embargo, es la misma. Esa normalidad es, en sí misma, una declaración de principios. Comer dehesa sin explicarla es la prueba de que forma parte de la vida diaria, de que no necesita adornos ni etiquetas para tener sentido. Está ahí porque siempre ha estado.

Además, la dehesa no solo aporta producto, sino una forma de entender la cocina. Enseña a cocinar sin prisa, a respetar los ciclos y a aceptar que no todo está disponible siempre. Marca calendarios y obliga a escuchar al campo. Por eso muchos bares y restaurantes funcionan como el último eslabón de una cadena larga y silenciosa: reciben lo que la tierra da y lo transforman sin disfrazarlo. Y esa defensa también es estacional. La dehesa entra y sale de las cartas según el año: la montanera marca el ibérico, el frío invita al guiso, la primavera empuja al pastoreo y a los quesos frescos.

Cocinar con calendario no es una moda, es una forma de respeto. La dehesa también sufre. El abandono del campo, la falta de relevo generacional, la presión económica y la sequía amenazan un modelo que solo se mantiene si se cuida. Cada bar que apuesta por producto local, cada restaurante que honra la casquería, cada guiso que mantiene viva una receta tradicional, contribuye sin saberlo a sostener ese equilibrio. Al final, basta volver a esa barra cualquiera. Mirar el plato, probar despacio y entender que lo que se sirve no es solo comida. Es paisaje, es tiempo y es memoria. Pero también es compromiso.

Defender la dehesa no es solo cuidarla en el campo, sino consumirla con conciencia, pedirla en los bares, nombrarla sin pudor y contarla con orgullo cuando viajamos fuera. Cada vez que un extremeño explica de dónde viene su jamón, sus guisos o su manera de cocinar, está protegiendo un modelo único. Así, casi sin darse cuenta, ejerce de embajador de su tierra. Y de ese modo, con orgullo tranquilo y verdad, la dehesa vuelve a sentarse cada día A Mesa Puesta.