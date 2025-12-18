Gato con Jotas y Carolina Yuste cantando junto a la fuente de Guadalupe. Alberto Amarilla y Sol en la Residencia de Cine. The Presbicious en La Santa. Concierto de Sanguijuelas del Guadiana. / M. T.

ste año mi Casi Navidad comenzó en Cañamero, uno de mis pueblos de acogida, en el que me siento como en casa, y no porque allí tenga el hogar de Claudia y Álvaro. Ellos, dueños de Bodegas Cañalva, llevan tres generaciones creando caldos con mucho esfuerzo y amor. Sus hijas son mis hadas sobrinas, Elia, Lara y Alba, y su sauvigan blanc se llamará en breve Sol de la viña, que regada por el río Ruecas, da color y una vista increíble a su casa. Es uno de mis pueblos porque en él, la gente no te ve como forastera y te trata como si fueras de la familia. Siempre ves gente en la calle, en las tiendas, en los bares… Su historia es única.

Un pequeño apunte. En el año 1923 se realizó el sorteo denominado Los Lotes. La tierra pasaba a manos de sus habitantes, haciendo que cada familia pudiera ser dueña de sus tierras. Desde entonces la producción de frutales, aceite y vinos es rica, haciendo que pequeños y medianos productores puedan vivir de su trabajo.

Localidad a la que mucha gente está regresando y en las que te encuentras con una joven periodista que decidió volver a su origen y montar una tienda preciosa de regalos hechos a mano Nica&Nora. Ahora que comprar cosas de otros continentes que no duran ni una temporada se ha puesto de moda, yo me quedo con el lujo de cosas fabricadas con mimo y a mano, made in Extremadura.

Comer en el restaurante de los suizos, platos de temporada y cercana. Emociona que sus dueños te cuenten que hace más de treinta años pasaban con sus bicicletas por la zona y se enamoraron del paisaje y se establecieron en ese lugar que ahora, sin publicidad, tienes que reservar con muchísima antelación.

Visita obligada a Guadalupe. Se proyectaba el corto documental de Carolina Yuste, ‘Ciao Bambino’, en la Residencia de Cine, de la Academia de Cine de Extremadura y que desde hace tres años se celebra en esta localidad. Guadalupers se hacen llamar las y los participantes que este año han sido amadrinados por Carolina Yuste. Pretexto para ir al cine en familia. Una sala llena de promesas del mundo del cine de nuestra comunidad y de otros países del otro lado del Atlántico, gente del pueblo y de otros cercanos, actores como Alberto Amarilla, e incluso el monje prior del Monasterio con su atuendo franciscano, daban al público un colorido especial.

El Monasterio ha dado cobijo a los y las cineastas, que elogiaron a las cocineras y el trato del personal, de los monjes y de la gente del pueblo. Flipas con la web del monasterio; son unos modernos. Clausura por todo lo alto con el concierto de El Gato con Jotas, en la plaza de Nuestra Señora de Guadalupe.

Las luces de navidad de la plaza, de sus calles y rincones especiales comenzaron a brillar al mismo tiempo que Sergio, Gato con Jotas comenzaba su actuación. Momentazo para recordar el de Carolina Yuste con Sergio Gato, cantando ‘Virgen de Guadalupe dame la mano’, la jota que nos identifica con nuestra Virgen morenita. Muy bonito que nuestro folklore continúe vivo gracias a las nuevas generaciones que combinan la tradición con las músicas de vanguardia.

Si queremos que nuestra Extremadura no se vacíe, es necesario seguir realizando propuestas como estas. De cine, teatro, música, turismo, ecología…

El Geoparque Villuercas Ibores Jara ya existía en la prehistoria, y conocerlo es una maravilla. Hacer que nuestros pueblos sean interesantes para la juventud. Impulsar su economía. Si tienes trabajo, no te vas. Si tienes posibilidades de crecer, te quedas. Como dicen los Sanguijuelas del Guadiana en su canción, «Suerte de poder vivir donde naces…» Eso, vivir y no sobrevivir, lo cantaron en Puebla de Calzada, días después. Más de cinco mil personas de todas las edades que celebraban primero su Inmaculada con procesiones y después con música. Yo me uní al evento después de ricas viandas tomadas en Montijo, otro de mis pueblos… y bailar después en la Puebla con el grupo que nos ha situado en el mapa musical de este España nuestra.

Y como ir de conciertos es una de mis pasiones, el pasado sábado fui invitada a presentar el concierto que The Presbicious realizaba en La Santa para celebrar el primer cumpleaños de la sala que ocupa el antiguo y mítico Mercantil. Yo, que aprovecho un micro para mis mensajes directos pedí un aplauso para Robe, que con su poesía Amaba y se nos ensanchaba el Alma. Recordé a gente de todo tipo allí congregada, que no se les olvide que si alguien como Robe ha puesto a todo el mundo de acuerdo, ya era hora, para ensalzar su trayectoria, lo mismo deberíamos escuchar más música y dejar de jalear a gente que se pasea en caballo con capa de verde oliva por nuestros campos. Que los campos son nuestros gracias al esfuerzo de generaciones anteriores que desterraron el señoritismo extremeño ancestral.

El concierto, del que mucho se ha hablado estos días, se celebró, sí, doy fe, sin desalojo de La Santa. Eso es tan verdad como que tengo una fan, sí, por primera vez tengo una fan, que me lee…sí en el OAR de Badajoz me leen los jueves y me emocioné muchísimo y me hice una foto. Para fan, yo. Me hizo tanta ilusión como la de la navidad que llega así, sin querer queriendo.

Felices días y noches de Casi Navidad.