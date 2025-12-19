Pasear por las calles y plazas de Extremadura durante estas semanas previas al 21D supone encontrarse con los rostros de los cabezas de lista de las principales formaciones políticas que concurren en estos comicios adelantados, instalados en banderolas, marquesinas o tablones. Son días de promesas y carteles y merece la pena fijarse en los mensajes, las imágenes y las estrategias de comunicación y marketing que emplea cada partido, tanto en la publicidad exterior como en el buzoneo.

En la misiva que el PSOE ha enviado a las casas como propaganda electoral, en la que tiran de rojos y blancos (un clásico), no aparece ni en el sobre ni en la carta el nombre de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, pero sí su rostro, aunque con más personas alrededor, tal vez porque no suma mucho, más bien resta, ante su procesamiento en el caso de la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Ya veremos a dónde llega, si tiene alguna responsabilidad Gallardo o todo queda en agua de borrajas. Desde luego su lema, «Hazlo o lo harán», no es que entusiasme demasiado, por aquello de la urgencia, del ¡qué miedo, que viene el lobo! o, lo que es lo mismo, que gobernarán la derecha y la extrema derecha juntas. Algo no muy efectivo, creo. Por el contrario, el Partido Popular se agarra a lo que presume su principal activo: su candidata María Guardiola. Llama la atención su rostro rejuvenecido, con amplia sonrisa, fondo desenfocado y tonos verdosos y blanquecinos, a juego con la bandera extremeña. A pesar de que lo emplean todos los partidos con sus respectivos candidatos, el uso o abuso de imágenes retocadas con Photoshop es muy cantoso aquí, con una Guardiola irreconocible. ¿Es la candidata del PP o una presentadora de televisión?

En la coalición de izquierda Unidas por Extremadura apelan al territorio y a lo popular, con un tono social y cuasi revolucionario en su mensaje central («La fuerza de Extremadura») y la imagen de Irene de Miguel y Nerea Fernández como protagonistas, con mirada al infinito, casi al asalto de los cielos como diría su mentor Pablo Iglesias, de Podemos, que ya sabemos en lo que quedó. Sin embargo, si algo me ha llamado la atención, y no para bien precisamente, ha sido lo que ha hecho Vox para esta campaña. Aparte de ningunear a su candidato Óscar Fernández, que aparece tutelado por su jerarca, el omnipresente Santiago Abascal (¿Cuántas veces ha venido a Extremadura en las últimas semanas para darse baños de masas cual estrella de cine?), recurren a sus adversarios, lo que ellos llaman el bipartidismo (PP-PSOE) hasta el punto de hacer un montaje fotográfico e incluir a sus rivales políticos (María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo) vestidos de oscuro y con aspecto cuasi siniestro. Todo ello acompañado de un «¡Que no te estafen!» que, caprichos del destino, se les ha vuelto en su contra. Ahora resulta que los estafadores son ellos, los cachorros de Vox, agrupados en Revuelta, que se encargaron de recaudar dinero para los damnificados de la dana en Valencia y no lo destinaron a tal fin, una presunta irregularidad contable de la que estaban al tanto en la formación política de ultraderecha, a tenor de los audios revelados. ¿Ellos son los que nos van a salvar de la corrupción y del despilfarro? Da risa, como su lema, tan simplista que te deja boquiabierto: «Sentido común», el menos común de los sentidos, ya lo conocemos, pues no siempre existe una unanimidad a la hora de entender qué es lo lógico o lo esperable en cada situación. Esa puesta en escena demuestra que todo es fachada y postureo, detrás no hay un programa electoral sólido más allá de flashes populistas.

La capacidad de manipulación y engaño de Vox no tiene límite, como su descaro y falta de respeto; por ejemplo, al burlarse Santiago Abascal del homenaje popular y sincero que miles de personas rindieron a Robe Iniesta en el Palacio de Congresos de Plasencia. Hablar de ‘desinfectar’ un espacio cargado de emoción, cultura y memoria colectiva nos da idea del desprecio que sienten por las artes, la música en este caso. La lucha por las utopías de Robe, su singularidad extremeña y su exigencia para pelear por un mundo mejor, a través de sus canciones, quedarán en el corazón de millones de personas; las bravuconadas de Abascal, estoy seguro, se olvidarán más pronto que tarde. Ahí está la diferencia.

Las encuestas ofrecen una aproximación a lo que podría ocurrir el próximo domingo en nuestra región, pero la última decisión la tiene la ciudadanía extremeña. Veremos qué acontece y esperemos que la tan cacareada subida de escaños para Vox en la Asamblea de Extremadura no sea tal. El entorno, también a nivel internacional, no ayuda, es hostil, con victorias recientes como la del ultraderechista José Antonio Kast, en Chile, un defensor del legado del dictador Pinochet que sigue el mantra, también de Vox, de relacionar migración con inseguridad. Indudablemente, lo que está claro es que estas elecciones en 2025, las únicas este año en nuestro país, abrirán un nuevo ciclo político en España con sucesivas citas electorales. Además, han servido para que se conozcan un poco más a nivel nacional las necesidades y las prioridades de una comunidad autónoma como Extremadura que, por lo general, no acapara mucha atención mediática.