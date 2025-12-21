El PP hunde al PSOE pero agiganta a Vox

Se ha pasado de la interpretación de las elecciones autonómicas ‘también’ en clave estatal a su lectura ‘solo’ en clave estatal. Al trasladar las extremeñas a una cita en el Congreso, cabe efectuar la corrección del célebre granero de voto socialista que en Extremadura mejora sensiblemente la media estatal, hasta el punto de elevar el 32 por ciento nacional vigente a un 39 en dicha comunidad. Con esta ecuación, el PSOE se quedaría hoy por debajo de los 80 diputados en Madrid. Y ahora viene la sorpresa, porque Sánchez llegó a La Moncloa con 85 escaños.

Se suponía que el náufrago Sánchez subsistía para bloquear la llegada de PP/Vox, pero les está garantizando más de doscientos diputados, de momento como siameses. El PSOE puede acabar disputando la segunda plaza estatal a la ultraderecha, un descalabro inimaginable. El dilema de las extremeñas planteaba si la caída de catorce puntos y diez diputados del PSOE (18) sería suficiente para exigir razonablemente la cancelación de la legislatura estatal. La respuesta es que SÍ, por lo que Sánchez NO disolverá, al borde de la irresponsabilidad.

Las elecciones extremeñas también admiten una valoración regional, donde el PP (29) hunde al PSOE con el que estaba empatado pero sigue dependiendo de un Vox (11) agigantado, de modo que el resultado beneficia más a Feijóo que a María Guardiola. La presidenta de Extremadura no tenía presupuestos y sigue sin cuentas, con el agravante de que ahora ni siquiera mantiene la presidencia, tras desaprovechar la debacle de su vecino de bipartidismo para asestarle un golpe definitivo. La ultraderecha succiona el grueso del desfallecimiento socialista junto a las izquierdas Unidas (de cuatro a siete). Los populares han tocado techo, así en Extremadura como en el conjunto del país.

La tentación de camuflar el peor resultado histórico del PSOE en la ausencia de mayoría absoluta del PP con sus 29 miembros de la Asamblea frente a 33 no es ocultación, es ofuscación, una falsedad extensible a unas generales. El PSOE mantenía un 49 por ciento de votos en Extremadura con Aznar a lomos de la mayoría absoluta, y nunca había bajado de treinta diputados hasta 2023. Los 18 actuales adquieren un valor testimonial, se ha perdido el valor de referente.

Guardiola no consigue la mayoría absoluta ni sumando los 120 famosos votos robados. Tras convocar en un alarde de integridad, se ha desmoronado frente al integrismo. Ha decepcionado en su puesta de largo en solitario, su atonía se agravó cuando Feijóo desacreditó su mayoría absoluta en plena campaña, como si tampoco deseara la presidencia de Extremadura.

Solo hay algo peor que los alimentos procesados, los políticos procesados. El socialista Miguel Ángel Gallardo estrenaba la condición de enjuiciado al frente de una lista. El PSOE ha regenerado su mensaje de "la corrupción cero no existe" en "hay que dar una oportunidad a la corrupción", olvidando que las elecciones son un juicio con jurado.

Abascal no presentaba a candidato alguno, le señaló su teléfono personal a Guardiola y es el primer gran beneficiario de unas elecciones que las considera superfluas. En la clave estatal dominante, las extremeñas no plantean si el PSOE tiene presente en Madrid, sino si tiene futuro.