Cuando en el Corazón de Jesús se celebraba una romería

La primera ermita conocida en este barrio del Corazón de Jesús entre Badajoz y Olivenza fue construida por la Hermandad del Apostolado de la Oración. El primer dato sobre la construcción de la ermita aparece en la sesión municipal del 29 de marzo de 1875. El entonces alcalde de Badajoz, Manuel María Albarrán, citaba que la Hermandad del Corazón de Jesús (Hermandad del Apostolado de la Oración) había levantado a sus expensas y con la de algunos fieles una capilla o ermita en el sitio llamado La Corchuela.

Esta hermandad había solicitado al ayuntamiento que se le donase una campana que estuvo en el paseo de San Francisco. El ayuntamiento, teniendo en cuenta el escaso valor de la campana y el motivo piadoso al que iba destinado, acuerda donarla. Supongo que es una de las dos que se encuentran en la espadaña. Debió ser una ermita muy pequeña, porque la hermandad solicitaba al ayuntamiento fundar una parroquia rural en el mismo lugar, conocido también desde hacía siglos como El Mercadillo. La capilla provisional se bendijo el 11 de abril de 1875. Así lo indicaba el periódico La Crónica del 8 de abril: «El domingo próximo 11 del corriente, a las diez de la mañana, se bendecirá y se celebrará el santo sacrificio de la misa en la capilla provisional consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, en el sitio denominado La Corchuela, junto a la carretera que conduce de esta ciudad a la de Olivenza».

La Corchuela fue una antigua dehesa que llegaba hasta los cerros del mismo nombre cercanos al barrio de Las Vaguadas, donde en 1645 se construyó una atalaya llamada de la Corchuela, hoy desaparecida. Desconozco quién fue el autor del proyecto de la ermita actual, pudiendo ser obra del arquitecto Tomás Brioso Mapelli, quien ya trabajaba por aquellos años en la reforma de la ermita de Bótoa, muy similar. Aunque es posible que fuera obra de Ventura Vaca Parrilla, pues tiene cierto parecido a la primitiva parroquia que este arquitecto hizo para el barrio de San Fernando, inaugurada a finales del siglo XIX.

La ermita es de estilo neogótico, de una sola nave con bóvedas de crucería con un pequeño coro sujetado por columnas metálicas, realizadas en Sevilla. El retablo del presbiterio es de madera dorada y de estilo rococó, seguramente reaprovechado de otro templo. Resulta interesante el púlpito de forja, que conserva un capitel renacentista y una columna muy antigua, reaprovechados. La primera piedra de la ermita actual se colocó en 1877. Así lo indicaba el periódico La Crónica del 8 de marzo: «Nueva iglesia. La primera piedra del templo del Sagrado Corazón de Jesús que se va a colocar el domingo 11 en el Mercadillo-Corchuela tiene de largo 31 centímetros y de ancho 21 y medio. La inscripción de esta piedra está en latín y traducida al castellano dice lo siguiente: «El ilustrísimo reverendísimo señor don Fernando Ramírez y Vázquez, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo esclarecido de Badajoz, puso esta primera piedra con solemnidad en este templo dedicado al Sacratísimo Corazón de Jesús».

Interior de la ermita. / P. C.

El promotor de la nueva ermita fue Manuel García Gil, apodado el Santo Gallego, nacido en 1802 en San Salvador de Gamba (Lugo) y fallecido en 1881 en Zaragoza. Fue nombrado obispo de Badajoz en 1854 y promovido a arzobispo de Zaragoza en 1858. Un azulejo colocado en la pared así indica: «Proyectose este templo por el ilustrísimo señor don Manuel García Gil, hoy cardenal arzobispo de Zaragoza. Ultimado en 1880. Mediante la asidua piedad de los fieles, siendo obispo el ilustrísimo señor don Fernando Ramírez y Vázquez». Continuaban las obras todavía en 1887, como citaba el periódico La Crónica del 18 de febrero: «El lunes 4 de agosto de 1643, desaparecieron la iglesia y ermitas de Telena, una de las principales aldeas de Badajoz, y acaso la más rica y regalada. Hoy se están abriendo los cimientos para levantar la nueva capilla que han de remediar, en algún modo, la falta de aquellas. Los señores que han ofrecido sus carros para conducir materiales, pueden manifestar en la calle de San Blas número 12, el día en que siéndoles menos perjudicial, les sea fácil hacer este pequeño sacrificio en obsequio del Sagrado Corazón de Jesús; advirtiendo que, desde el próximo 21 del corriente, se empezará a transportar la cal del horno de don José Sardiña, y desde aquel día, o antes si se puede, se dará comienzo a llevar la arena de los sitios inmediatos al nuevo templo del Mercadillo-Corchuela». El mismo periódico del 3 de mayo de 1880 citaba: «El domingo próximo tendrá lugar la bendición de la ermita edificada en La Corchuela».

Por los alrededores de la ermita se celebraba una popular romería ya en 1895 y al menos hasta 1905. Llegó a competir en participación con la de Bótoa. Procesionaba la imagen actual que se encuentra colocada en el altar mayor. A ella acudían también numerosos vecinos de Olivenza y Valverde de Leganés. El periódico Nuevo Diario de Badajoz del 16 de mayo de 1904 citaba lo siguiente: «Ayer se celebró la Romería del Corazón de Jesús en la ermita de La Corchuela. Desde muy temprano acudieron a la ermita muchas familias de las que pasan la primavera en las fincas del contorno, y desde la capital fueron también muchos los romeros que asistieron a la función. Por la tarde fue mayor la concurrencia, se bailó con entusiasmo. Ya de noche, se hizo el desfile sin que hubiera ningún incidente desgraciado que lamentar». La romería dejó de celebrarse, como en el año 1892, porque acababa siendo una profanación del santuario por la abundancia de personas ebrias, entre otros motivos. El periódico Nuevo Diario de Badajoz del 28 de mayo de 1901 citaba que la romería celebrada anteayer no estuvo tan animada como en años anteriores. Por la mañana solo asistieron a la función religiosa las familias que estaban de temporada en los cercados de La Corchuela. Por la tarde hubo mayor concurrencia y la Banda Municipal tocó varias piezas de su repertorio. Años más tarde se intentó recuperar, así figuraba en el periódico Correo Extremeño del 18 de mayo de 1928: «El próximo domingo, día veinte de mayo, se celebrará en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Corchuela), una hermosa fiesta con motivo del cumplimiento pascual de los niños de la catequesis. El entusiasmo que reina por los cercanos circunvecinos es muy grande, esperándose ha de extenderse hasta la misma población donde aún hay muchos que recuerdan la tradicional romería que allí se hacía y que se piensa reorganizar». Nunca se recuperó la romería como tal, pero la imagen del Corazón de Jesús sigue saliendo en procesión por los alrededores en el mes de junio, durante las fiestas del barrio, llevada a hombros de los vecinos en unas sencillas parihuelas.