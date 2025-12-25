Cartel de la gala solidaria Ni Santas ni Inocentes. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Cuando me leas ya habrás disfrutado de la Nochebuena y a Navidad ya se habrá instalado en tu corazón. Una Navidad que cada vez comienza antes y de la que huir es una escapada casi imposible.

Mi decoración, un árbol negro y brillante que compré con uno de los amores de mi vida, de esos que perduran hasta el infinito y más allá con verdes y dorados, que ahora son tendencia.

Sin Portal, supongo que es uno de mis actos de rebeldía en estas fechas. Llegar al lugar en el que el portalito de Belén fue, en estos momentos de la historia es un imposible. Los ultras israelitas no te permiten el paso y si consigues llegar no habrá niñito Jesús. Esta vez no ha sido Herodes el que ha matado a las criaturas inocentes, tiene nombre y se llama genocidio al pueblo de Gaza. Pero como es Navidad y se llenará de gente mi casa, hincho mis pulmones de paz y amor, que dan vida.

La Nochebuena se inició en la Tardebuena. Desde que hace muchos años ya, pusimos de moda salir de cañas-vinitos con las amigas que vuelven a casa desde sus ahora ciudades de estudio o trabajo. Con las pandillas de toda la vida, o las actuales llegar a casa antes de las ocho no es real. Todos los bares de los barrios se llenan y las felicitaciones se llenan de abrazos y deseos de Navidades felices.

Yo me instalo en la mesa de La Marina más cercana al jardín. Mi gente va llegando sin prisas. Todos y todas guapos y guapísimas, con ganas de contarnos y encontrarnos.

Volvemos a llorar con recuerdos de la gente que ya nos falta y por la que siempre brindamos, porque no olvidarles es tenerles un poquito cerca.

Una de las últimas en llegar es Arancha Campini. Ella se cambia de modelito cien veces, por algo trabaja vistiendo a personajes de películas y series que veremos pronto en las pantallas. Otro talento pacense en el mundo audiovisual. Hace tres años tuvo una idea que aún continúa. Juntarnos a personas de distintos ámbitos artísticos con un fin benéfico.

Quedar un 28 de diciembre para realizar un proyecto que se llamó ‘Ni Santas ni Inocentes’, al que nos apuntamos algunas para presentar, otras para actuar con sus bandas de música, otros djs y djsas poniendo temazos de todo tipo para hacernos bailar hasta el amanecer.

La respuesta del público fue espectacular y con lo recaudado Olga Rejas pudo operarse en Japón de una dolencia, Espasmo Hemifacial. El año pasado fue Maribel Ratona la persona a la que ayudamos a recuperarse.

Este año volvemos con una propuesta en las que treinta artistas pasarán por los tres escenarios de la Sala Atenea este viernes, 26 de diciembre.

Actividad solidaria en la que los beneficios se destinarán a una causa que transforma la vida de quien la recibe. Las benefactoras serán dos familias. La de Loto, que sufre una enfermedad genética poco frecuente que le ocasiona ‘distrofia muscular por déficit de merosina, Por otro lado, la de Rebeca, una pacense que se volvió galleguiña hace ya unos años y que padece CIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria crónica que hace que su sistema inmunitario reaccione de manera descontrolada provocando sintomatología muy diversa y que deteriora notablemente su calidad de vida.

Como dicen en sus redes sociales: Sin grandes discursos ni promesas vacías: ayuda directa, aquí y ahora, entre todas y todos.

Ahora que la sociedad parece cada vez más egoísta que gente que sobrevive en el mundo de la música, dedique su trabajo de forma voluntaria y gratuita, es muy de agradecer.

Porque todo el mundo que participa lo hace con mucho amor. Desde la sala que cede su espacio, a los técnicos, a los grupos, a la gente que pincha sus temas.

Si este año quieres unirte a esta experiencia no tienes que ser Santa, sólo dejarte llevar por el amor, porque esto no sería sin la pasión que todo el mundo pone por juntarse y ayudar a sus semejantes.

En este momento en el que lo místico vuelve, lo nuestro será una ceremonia musical, artística llena de amistad en la que todas y todos son bienvenidos.

No se nos olvide que mañana puede ser nuestra familia la que necesite este apoyo.

Gracias a quienes lo hacen posible, porque al menos a mí me hacéis reconciliarme con la humanidad, y eso no es fácil. Ya formáis parte de mis nuevos recuerdos, en los que se juntan besos, abrazos, canciones, sonrisas, algunas lagrimitas y mucha esperanza.

Ni Santas ni Inocentes a partir de las 18.00 horas y hasta casi el amanecer junto a la Catedral.