El Cuaderno de Vida, presente navideño que Leocadia, una de mis tías, me regaló en Navidad. / M. T.

Comenzar el año en la casita del Bosque reconforta, me hace recordar otros tiempos en los que volvía después de un fiestón de esos de antaño, sin olvidar pasar por el Venero a desayunar churros con chocolate, o lo que nos dieran, y llegábamos a casa y a la cama. El día uno de enero nunca existía en el calendario juvenil. Mi madre me daba un caldito y, a ver la tele y contarle lo que se podía contar a las madres, claro. Ahora contemplo el amanecer en nuestra montaña alentejana y eso, además de hacerme mayor, me hace feliz.

Este artículo será el primero de este año e incluiré mis propósitos para este 2026, que os lo deseo lleno de Amor y todo lo Bonito que os merecéis.

Los guardaré en mi Cuaderno de Vida, presente navideño que Leocadia, una de mis tías, me regaló en Navidad, aunque soy mucho más de Melchor, Gaspar y Baltasar, no me importa que el señor gordito del Norte me deje algo en el calcetín.

Os dejo mis propósitos que, seguro, alguno también alguno es vuestro.

Amar. Amar más, porque es la única manera de combatir el odio que cada vez veo más cercano y no me gusta.

Bailar hasta el amanecer cerca de cualquiera de nuestras playas interiores, que son azules y dejan ver el verde de esta tierra nuestra.

Celebrar los logros de las personas que me rodean más que los míos. Verles triunfar, crear, formar familias de colores, escribir poesías y nuevos temas. Celebrarles y admirarles.

Dormir, dormir más, porque se les olvidó contarnos que en esta edad de la menopausia se duerme poco y mal.

Escribir. Escribir cartas de amor en papeles de colores y enviarlas, que no es igual abrir un sobre escrito con amor que un mail, no es igual. Escribir poesía, porque es la que da a esta vida los matices que necesitamos para continuar.

Felicitar los cumpleaños, los amores que ya son, las casas nuevas, las decisiones que nos hacen renacer, los comienzos en otros lugares que también haremos nuestros.

Frenar los comportamientos que inciten a la violencia, esa que no parece, pero que late en muchos corazones. Frenar con argumentos a la gente más joven, esa que cree que viejos tiempos dictatoriales fueron mejores, y no, no lo fueron.

Guardar secretos, los que nos contamos en días tristes y que nunca deben salir del baúl de la amistad, ese que se abre para recibir historias y así debe quedar para la eternidad.

Honrar a mis ancestros, porque les debo mi existencia y su luz. A mis muertitos cada noviembre, para que la luz les haga llegar mi amor, que no muere.

Imaginar que hay otro mundo posible en el que todas las personas podemos convivir aunque pensemos de forma diferente.

Jugar a ser niña siempre, porque el día que olvide la inocencia de mi infancia dejaré de tener ilusiones, y esas las quiero tener siempre cerca.

Kissear, sí, me acabo de inventar un verbo, pero qué bonito Kiss me mucho, ¿no? Besemos mucho y bien. Porque habrá un día en el que ya no haya tiempo para darnos más besos.

Leer, sumergirme en otros mundos me ha salvado y espero seguir convirtiéndome en pirata, hada, espía, astronauta, tejedora de cuentos, Anne Tejas Verdes, Jo March en unas Mujercitas valientes, en heroína que no necesita ser salvada por principitos ni azules, ni verdes.

Mirar al Guadiana en su viaje a Portugal libre de especies invasoras exóticas, porque hace mucho que queremos volver a nadar en sus aguas, aunque sólo sea en sueños.

Ñoñear a todas las criaturas grandes y pequeñas que me rodean, porque cuando crezcan seguro que no se dejarán achuchar.

Opinar siempre desde el respeto, pero no dejar de decir todo aquello que pienso sobre las injusticias, que son muchas, pero ante las que no voy a callarme nunca.

Pasear por nuestra Alcazaba un ratito antes de la puesta de sol. Pararme en el punto justo en el que se divisan todos los puentes y se ven colores indescriptibles.

Querer un mundo mejor, en paz, sin rencores que siguen matando a quienes no son iguales.

Respirar, respirar para sentir que estoy viva en esta tierra nuestra que cada vez es más tendencia, pero a la que tanto nos falta darle.

Soñar que un día tendremos un tren que nos llevará en cincuenta minutos a Lisboa y tomar una bica rica, rica en Alfama, en Chiado, pero que sea real ya.

Terminar cada una de mis obras, y que no pase como con nuestro Casco Antiguo, que no sé cuándo vamos a verle tan bonito como merece.

Unir a todas las personas a las que quiero, que a veces las necesito, pero no se lo digo.

Viajar por universos infinitos con amores, amigas, amantes, pero viajar para seguir descubriéndonos.

Wassapear un poquito menos y vernos mucho más.

Como no hay verbos que comiencen con X, tener un poquito de seXo, que siempre viene bien para el alma y el corazón que late.

Yacer con la persona amada, que después del sexo anterior, da mucho gustito.

Zanjar todo aquello que ya no me da la paz, como hago ahora con mis propósitos, que espero se cumplan y yo pueda seguir contándolos.

¡Feliz 2026!