Las elecciones marcan el ritmo de la gestión política, que se planifica con intervalos de cuatro años. 2026 será año preelectoral, pues en mayo de 2027 se celebrarán elecciones municipales.El que ahora empieza es el año de poner en marcha o rematar proyectos incluidos en el programa electoral con el que los partidos se presentan. En el caso de Badajoz, el programa delPP, que gobierna con mayoría absoluta. A nuestro ayuntamiento le queda casi año y medio por delante para, al menos, sentar las bases de los compromisos adquiridos con sus ciudadanos. Pero más allá de las medidas que recoge su programa, quienes vivimos en Badajoz aspiramos a que este año sea el de dar un verdadero impulso a iniciativas anunciadas que la ciudad y sus habitantes necesitan.

Como nos afecta, y mucho, queremos que nuestros diputados de la Asamblea se pongan de acuerdo (aunque más que de ellos, depende de las siglas por las que se presentaron) y tengamos cuanto antes un Gobierno regional que muestre su apoyo a actuaciones pendientes en Badajoz, como su parte de financiación de la piscina de la margen derecha. Queremos que este 2026 sea el año en el que estas obras se reanuden, cojan ritmo y que antes de las próximas elecciones podamos dirigirnos con la toalla al hombro a las instalaciones situadas junto al pabellón Juancho Pérez. También queremos que los vecinos de Gévora tengan su piscina prometida. Deseamos que el aparcamiento subterráneo previsto debajo de la avenida Circunvalación Reina Sofía, entre puerta de Palmas y la rotonda de los Tres Poetas, sea una certeza, para que contribuya a resolver los problemas de estacionamiento del centro histórico. Queremos que avancen las obras del conventual franciscano de la calle San Juan, donde se ubicarán servicios municipales y espacios vecinales, para ayudar a la revitalización de su deteriorado entorno. A pocos metros está El Campillo, para el que pedimos que de una vez por todas empiece la construcción de viviendas, que sean ocupadas por familias, que son las que verdaderamente dan vida allí donde echan raíces.

Pedimos que los proyectos industriales anunciados en la Plataforma Logística salgan adelante y que Amazon decida de una vez qué hacer con su mamotreto, para que no permanezca inutilizado más tiempo, gastando luz e ilusiones de empleo. Queremos que la universidad privada anunciada empiece a funcionar, aunque sea provisionalmente, en lo que fue la Clínica Extremeña de Salud y se inicie la construcción del edificio que ocupará de manera definitiva en la avenida de Elvas.

Pedimos que avance la obra del colegio Los Ángeles en Ronda Norte, para que sus niños abandonen por fin las instalaciones de la carretera de Cáceres, y necesitamos que sea una realidad el instituto de Cerro Gordo, que hasta ahora solo existe en planos de papel en parcelas de quita y pon. Pedimos que se traslade el centro de salud de Los Pinos, mejor de una vez al ala del Hospital Provincial, que compartirá con la Escuela Oficial de Idiomas, que también queremos que se reubique, para que alumnos y profesores tengan el espacio que necesiten. Por supuesto que no aceptamos más demora en el inicio del curso de la Escuela de Artes y Oficios en su nueva sede del antiguo San Pedro de Alcántara rehabilitado porque, al paso que va, sus alumnos volverán a perder de nuevo el curso, y ya serían dos. Clama al cielo.

Puestos a pedir, rogamos a quien competa que pongan solución a la situación de la gente que vive en la calle, porque no puede haber un albergue vacío y personas durmiendo a la intemperie. Pedimos que de una vez El Revellín de San Roque cumpla la función para la que se rehabilitó, que el COC reabra sus puertas, que en Montesinos haya Policía Local y Nacional, que los vecinos de la barriada de Tulio tengan agua potable y que cuando de nuevo suban las temperaturas, el Guadiana no se tiña de verde porque el nenúfar se haya controlado. Ese compromiso va a tardar más tiempo en materializarse; por eso solo pedimos que al menos donde se está limpiando se vea que los trabajos están dando sus frutos. Si todo esto se cumple, llegar hasta aquí habrá merecido la pena.